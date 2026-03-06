Ông Trump thay Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ

Ông Trump thông báo thay đổi nhân sự tại Bộ An ninh Nội địa, khi Bộ trưởng Kristi Noem rời vị trí để đảm nhiệm vai trò đặc phái viên phụ trách an ninh tại Tây Bán cầu.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem tham dự phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Hạ viện tại Đồi Capitol ở Washington, D.C (Mỹ) ngày 4/3. Ảnh: Reuters.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 5/3, ông Trump cho biết Thượng nghị sĩ bang Oklahoma Markwayne Mullin sẽ được đề cử giữ chức Bộ trưởng An ninh Nội địa, dự kiến có hiệu lực từ ngày 31/3, AFP cho biết.

Theo Tổng thống Mỹ, bà Noem đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả đáng chú ý, đặc biệt trong vấn đề kiểm soát biên giới. Ông cho biết bà sẽ đảm nhận vị trí đặc phái viên phụ trách sáng kiến an ninh mới mang tên “Lá chắn châu Mỹ” tại Tây Bán cầu, kế hoạch dự kiến được công bố vào ngày 7/3. Ông Trump cũng bày tỏ lời cảm ơn đối với những đóng góp của bà cho an ninh nội địa Mỹ.

Ông Trump mô tả nghị sĩ Mullin, 48 tuổi, là một “chiến binh MAGA” và tin rằng ông sẽ trở thành một Bộ trưởng An ninh Nội địa xuất sắc. Theo ông, Mullin sẽ nỗ lực củng cố an ninh biên giới, ngăn chặn tội phạm nhập cư trái phép, đối phó với nạn buôn bán ma túy và góp phần khôi phục an ninh cho nước Mỹ.

Để chính thức nhậm chức, ông Mullin cần được Thượng viện Mỹ phê chuẩn. Hiện đảng Cộng hòa đang nắm đa số tại cơ quan này với tỷ lệ 53-47.

Thượng nghị sĩ Markwayne Mullin tại Đồi Capitol ngày 5/3. Ảnh: Reuters.

Trả lời báo giới cùng ngày, nghị sĩ Mullin cho biết ông khá bất ngờ khi nhận được đề nghị từ Tổng thống Trump. Ông cũng gọi Bộ trưởng Noem là “một người bạn”, dù chưa có dịp trao đổi trực tiếp với bà.

Theo ông Mullin, bà Noem đã phải đảm nhận một nhiệm vụ đặc biệt khó khăn, và ông hy vọng có thể tiếp nối những kết quả đã đạt được, đồng thời cải thiện những vấn đề chưa diễn ra như kỳ vọng.

Trong khi đó, trên mạng xã hội X, bà Noem gửi lời cảm ơn Tổng thống Trump vì đã giao cho bà vai trò đặc phái viên, đồng thời nhắc lại những gì bà gọi là “các thành tựu mang tính lịch sử” trong thời gian lãnh đạo Bộ An ninh Nội địa. Bà khẳng định nước Mỹ đã có “đường biên giới an toàn nhất trong lịch sử”, đồng thời cho biết khoảng ba triệu người nhập cư trái phép đã rời khỏi nước này.

Đây là lần đầu tiên ông Trump thay đổi một thành viên nội các kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Theo một số nguồn tin, ông không hài lòng với cách bà Noem xử lý chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm vào người nhập cư không giấy tờ tại bang Minnesota, trong đó các đặc vụ nhập cư liên bang đã bắn chết hai công dân Mỹ.

Ngoài ra, ông Trump được cho là cũng không hài lòng với lời khai của bà Noem tại phiên điều trần ở Thượng viện hồi đầu tuần, khi bà nói rằng ông đã trực tiếp phê duyệt chiến dịch truyền thông trị giá 220 triệu USD của Bộ An ninh Nội địa.