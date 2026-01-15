Ông Trump giơ 'ngón tay thối' gây tranh cãi

Hình ảnh Tổng thống Donald Trump dường như giơ “ngón tay thối” trong chuyến thăm nhà máy Ford đã làm dấy lên tranh cãi, song Nhà Trắng khẳng định đó là phản ứng rõ ràng và thích hợp.

Ngày 13/1 (giờ địa phuông), một video ghi lại khoảnh khắc dường như Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giơ “ngón tay thối” về phía một người nào đó trong chuyến tham quan nhà máy Ford tại bang Michigan. Nhà Trắng sau đó lên tiếng bảo vệ hành động của ông, cho rằng đó là phản ứng “phù hợp” trước việc có người lớn tiếng xúc phạm tổng thống.

Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung cho biết: “Một kẻ mất kiểm soát đã gào thét những lời lẽ tục tĩu trong cơn thịnh nộ, và Tổng thống đã đưa ra phản ứng rõ ràng, dứt khoát và phù hợp”.

Ông Trump giơ 'ngón tay thối' trong chuyến thăm nhà máy Ford Tổng thống Donald Trump gây tranh cãi khi dường như giơ ngón tay giữa về phía một người biểu tình ở Detroit, sau tiếng hét “kẻ bảo vệ ấu dâm”. Video do TMZ chia sẻ cho thấy ông chỉ tay, nói vài lời rồi có cử chỉ phản cảm.

Đoạn video dài khoảng 30 giây do TMZ đăng tải cho thấy một người nào đó hét lớn về phía Tổng thống, dù không thể xác định chính xác nội dung lời nói. Theo TMZ, người này dường như đã hét lên cụm từ “kẻ bảo vệ ấu dâm” nhằm vào ông Trump.

Trong video, ông Trump được thấy chỉ tay xuống khu vực sàn nhà máy vài lần khi tiếp tục di chuyển qua một phần dây chuyền sản xuất. Sau đó, ông dường như giơ “ngón tay thối” bằng tay phải về phía một người đứng dưới xưởng.

CNN cho biết đã liên hệ với ông Sabula - người được cho là đã la hét trong đoạn video - để xin bình luận, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Về phía Ford, Giám đốc điều hành phụ trách truyền thông doanh nghiệp David Tovar khẳng định công ty không dung túng cho những hành vi thiếu chuẩn mực trong cơ sở của mình.

“Chúng tôi đã có một sự kiện rất thành công hôm nay và tự hào về cách các nhân viên Ford thể hiện hình ảnh của công ty”, ông Tovar nói.

“Chúng tôi đã xem đoạn clip được nhắc tới. Một trong những giá trị cốt lõi của Ford là sự tôn trọng, và chúng tôi không chấp nhận bất kỳ ai sử dụng ngôn từ không phù hợp trong các cơ sở của mình. Khi điều đó xảy ra, chúng tôi có quy trình xử lý, nhưng không bình luận về các vấn đề nhân sự cụ thể”, ông cho biết thêm.

Trả lời tờ Washington Post, ông Sabula cho biết ông Trump “nghe rất, rất, rất rõ” những gì mình nói, đồng thời khẳng định lời lẽ đó nhằm nhắc tới cách Tổng thống xử lý các vấn đề liên quan đến Jeffrey Epstein - tội phạm tình dục khét tiếng đã qua đời.

Kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, Bộ Tư pháp Mỹ đã nhiều lần hứa hẹn, rồi rút lại, sau đó lại tiếp tục cam kết sẽ công bố những bằng chứng mới, có khả năng gây chấn động, liên quan đến mạng lưới ấu dâm bị cáo buộc của Epstein.

Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố hàng nghìn tài liệu liên quan đến Epstein sau khi Quốc hội thông qua một đạo luật buộc chính quyền Trump phải làm như vậy. Tuy nhiên, theo CNN, cơ quan này vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý khối lượng tài liệu khổng lồ nói trên.

Ông Donald Trump hiện không bị cáo buộc sai phạm và cũng không bị truy tố hay buộc tội hình sự nào liên quan đến vụ việc của Jeffrey Epstein.