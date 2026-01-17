Ông Trump gây sức ép Greenland, Đan Mạch mời Mỹ tập trận Bắc Cực

Giữa lúc ông Trump liên tục để ngỏ khả năng kiểm soát Greenland, Đan Mạch bất ngờ mời Mỹ tham gia tập trận Bắc Cực, nhấn mạnh mục tiêu răn đe Nga và bảo vệ sườn bắc NATO.

Ngày 16/1, Thiếu tướng Soren Andersen, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Liên hợp Bắc Cực của Đan Mạch, xác nhận lực lượng này đã gửi lời mời Mỹ tham gia cuộc tập trận thường niên Arctic Endurance, dự kiến diễn ra trên đảo Greenland trong năm nay, AFP cho biết.

Theo ông Andersen, cuộc tập trận nhằm kiểm tra khả năng tác chiến và duy trì hoạt động của các lực lượng quân sự trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt tại Bắc Cực.

“Hôm nay chúng tôi đã họp với nhiều đối tác NATO, trong đó có Mỹ, và đã chính thức mời họ tham gia cuộc tập trận”, ông cho biết.

Thiếu tướng Soren Andersen, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Liên hợp Bắc Cực của Đan Mạch. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, vị tướng Đan Mạch cũng nói thêm rằng hiện chưa rõ phía Mỹ có chấp thuận lời mời hay không. Trước đó, Đan Mạch từng không mời Mỹ tham gia một cuộc tập trận tương tự vào tháng 9 năm ngoái.

Ông Andersen nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi của Arctic Endurance là tăng cường năng lực răn đe Nga và bảo vệ sườn phía bắc của NATO. “Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ này cùng các đồng minh - với Mỹ, Canada và toàn bộ các quốc gia NATO”, ông nói.

Bộ Tư lệnh Liên hợp Bắc Cực của Đan Mạch chịu trách nhiệm phòng thủ khu vực Greenland và quần đảo Faroe, đồng thời triển khai các hoạt động giám sát, tìm kiếm cứu nạn bằng tàu tuần tra, máy bay, trực thăng và hệ thống vệ tinh.

Trước những đồn đoán về căng thẳng giữa Copenhagen và Washington, tướng Andersen khẳng định trọng tâm chiến lược của Đan Mạch không phải là Mỹ mà là Nga.

“Mối quan tâm của tôi hoàn toàn không phải Mỹ. Trọng tâm của tôi là Nga”, ông nói với hãng tin Reuters khi đang có mặt trên một tàu chiến của Đan Mạch tại Nuuk, thủ phủ của Greenland.

Ông cũng bác bỏ khả năng xảy ra xung đột giữa các đồng minh NATO, gọi đây chỉ là “kịch bản giả định”.

“Tôi không thấy một đồng minh NATO nào lại tấn công một đồng minh NATO khác”, ông khẳng định.

Liên quan đến kế hoạch quốc phòng, tướng Andersen cho biết Đan Mạch đang tiếp tục điều chỉnh các phương án tác chiến phù hợp với bối cảnh an ninh mới.

“Đó là công việc bình thường của chúng tôi. Nhiệm vụ của tôi là phối hợp cùng NATO để bảo vệ Vương quốc Đan Mạch”, ông nói.

Tàu tuần tra của quân đội Đan Mạch neo đậu tại Nuuk, Greenland, ngày 16/. Ảnh: Reuters.

Theo ông Andersen, hiện không có tàu chiến Trung Quốc hay Nga nào hoạt động gần Greenland, song một tàu nghiên cứu của Nga đang ở cách hòn đảo này khoảng 575 km.

“Đó là tàu gần nhất”, ông cho biết, đồng thời nhấn mạnh các đồng minh NATO vẫn “nắm rất rõ tình hình tại khu vực”.

“Chúng tôi dự báo Nga sẽ gia tăng hoạt động tại Bắc Cực trong những năm tới. Vì vậy, NATO cần đẩy mạnh huấn luyện và tăng cường hiện diện để bảo vệ biên giới phía bắc của liên minh”, ông Andersen nói.

Vị tướng Đan Mạch cũng khẳng định hợp tác quân sự giữa Copenhagen và Washington vẫn diễn ra thường xuyên và chặt chẽ. Gần đây, ông đã gặp chỉ huy Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ (NORTHCOM), Bộ Tư lệnh Alaska, đồng thời có các cuộc thảo luận tại căn cứ Pituffik của Mỹ ở Greenland. Những cuộc tiếp xúc tiếp theo dự kiến diễn ra vào cuối tháng này.

“Tôi hoàn toàn hợp tác với quân đội Mỹ. Chúng tôi đã sát cánh cùng nhau trong nhiều thập niên, từ Bosnia, Afghanistan đến Iraq, và hiện nay vẫn tiếp tục như vậy”, ông Andersen nhấn mạnh.