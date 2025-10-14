Ông Trump 'gây bão' ở hội nghị Gaza

Tại hội nghị hòa bình Gaza ở Ai Cập, ông Trump khiến khán phòng bật cười khi công khai nói có vài lãnh đạo “ông không thích chút nào” và úp mở “biết đâu sẽ đoán ra họ”.

Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Gaza diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Sharm El-Sheikh (Ai Cập) đánh dấu khoảnh khắc lịch sử khi Mỹ và các nước Trung Đông ký kết thỏa thuận chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza.

Phát biểu trước hàng chục lãnh đạo thế giới và giới truyền thông quốc tế, Tổng thống Donald Trump vừa thể hiện giọng điệu hòa giải, vừa không quên pha trò theo phong cách quen thuộc.

Ông Trump phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Gaza cùng với nhiều nhà lãnh đạo thế giới. Ảnh: Reuters.

Trong bài phát biểu kéo dài hơn 30 phút, ông Trump lần lượt đọc tên các quốc gia tham dự, gửi lời cảm ơn và khen ngợi nhiều nước vì nỗ lực thúc đẩy hòa bình khu vực. “Nhiều người trong các bạn là bạn của tôi, là những người tuyệt vời”, ông nói.

Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, nhà lãnh đạo Mỹ khiến cả khán phòng bật cười: “Tôi có vài người không thích chút nào. Thật ra là hơn vài người đấy. Nhưng tôi sẽ không tiết lộ họ là ai đâu… mà biết đâu các bạn sẽ đoán ra”.

Một trong những tình huống đáng chú ý là khi Tổng thống Trump mời Thủ tướng Anh Keir Starmer lên sân khấu. Ông gọi Thủ tướng là “người bạn của tôi” và hỏi: “Mọi chuyện ổn chứ?”.

Ông Starmer đáp gượng gạo “Rất tốt” rồi đứng nép bên micro, trong khi ông Trump tiếp tục bài phát biểu. “Tôi rất vui vì anh có mặt ở đây. Họ đều đến chỉ trong 20 phút thông báo, thật tuyệt vời”, ông nói.

Thủ tướng Anh chỉ biết mỉm cười lúng túng, rồi chậm rãi bước về vị trí, chia sẻ một ánh nhìn gượng gạo với Thủ tướng Canada Mark Carney đứng phía sau.

Tuy nhiên, không phải ai trong hội nghị cũng nhận được lời khen. Khi đọc đến tên Na Uy trong danh sách đại biểu, ông Trump buông lời trêu chọc: “Na Uy à, chuyện gì xảy ra thế? Na Uy, chuyện gì thế này?”.

Giới quan sát cho rằng, lời nhắc này là ẩn ý về giải Nobel Hòa bình, vốn được trao cho lãnh đạo đối lập Venezuela María Corina Machado chứ không phải ông Trump, dù tên ông từng được nhắc đến nhiều trong truyền thông.

Từng nhiều lần tự tin “xứng đáng nhận Nobel”, ông Trump đùa rằng Tổng thống Na Uy Jonas Gahr Store “đang trốn” ông sau lễ trao giải.

“Na Uy đâu rồi, ông ấy đâu? Tôi nghĩ ông ta không muốn đứng lên đâu”, ông nói, rồi chỉ xuống khán phòng: “À, ra ông ấy ở đó rồi”.

Căng thẳng nhất có lẽ là khoảnh khắc giữa ông Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Hai người bắt tay trước ống kính phóng viên, ban đầu khá thân mật, nhưng chỉ vài giây sau cái bắt tay trở nên gượng gạo, giống như một cuộc “vật tay ngầm”.

Khi ông Macron cố gỡ tay ra, ông Trump siết chặt hơn và nói: “Tôi chỉ làm tổn thương những kẻ làm hại người khác”.

Ông Macron đáp: “Chúng ta sẽ xem điều đó ra sao”.

"Tôi muốn thấy anh làm điều đó, làm đi. Tôi sẽ gặp anh sau", ông Trump nói.

Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên đồn đoán về mối quan hệ “nửa bạn nửa đối thủ” giữa hai nhà lãnh đạo vốn có lịch sử nhiều lần công kích lẫn nhau nhưng vẫn tỏ ra thân thiện trước công chúng.

Kết thúc bài phát biểu, Tổng thống Mỹ dành lời cảm ơn cho những người ông gọi là “bạn thật sự” trong đó có Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, hai nhà lãnh đạo từng công khai ủng hộ ông.

“Những người hiểu rằng hòa bình chỉ tồn tại khi sức mạnh được tôn trọng”, ông Trump nói trước tràng pháo tay của khán phòng, khép lại một bài phát biểu vừa mang màu sắc ngoại giao, vừa "đậm chất Trump".