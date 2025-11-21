Ông Trump dọa tử hình các nghị sĩ Dân chủ

Tuyên bố của ông Trump, cho rằng đảng Dân chủ có hành vi “phản nghịch có thể bị tử hình”, lập tức vấp phản ứng dữ dội từ cả hai đảng và đặt ra câu hỏi về ranh giới ngôn từ chính trị.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Theo Guardian, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ đoạn video do các nghị sĩ này công bố, kêu gọi quân nhân Mỹ từ chối thực thi các mệnh lệnh trái pháp luật.

Đoạn video, đăng tải hôm 18/11, có sự tham gia của sáu nghị sĩ Dân chủ từng phục vụ trong quân đội hoặc cơ quan tình báo, gồm các thượng nghị sĩ Elissa Slotkin, Mark Kelly và các hạ nghị sĩ Maggie Goodlander, Chris Deluzio, Chrissy Houlahan và Jason Crow.

“Giống như chúng tôi, các bạn đã tuyên thệ bảo vệ Hiến pháp. Hiện nay, những mối đe dọa với Hiến pháp không chỉ đến từ bên ngoài, mà còn ngay trong nước. Luật pháp quy định rõ ràng: bạn có quyền từ chối mệnh lệnh phi pháp, bạn phải từ chối mệnh lệnh phi pháp”, họ nói trong video dài 90 giây.

Phát biểu này ngay lập tức châm ngòi phản ứng giận dữ từ Tổng thống Trump.

Sáng 20/11 (giờ địa phương), ông viết trên Truth Social: “Đây là hành vi phản loạn ở mức độ cao nhất. Từng kẻ phản bội đất nước này phải bị bắt và đưa ra xét xử”.

Ở một bài đăng khác, ông gọi tuyên bố của nhóm nghị sĩ là “nguy hiểm”, “không thể chấp nhận” và kết thúc bằng cụm từ: “Hành vi phản loạn, bị trừng phạt bằng tử hình”.

Ông cũng chia sẻ lại một bài viết kêu gọi “treo cổ họ”.

Bài đăng trên mạng xã hội của ông Trump.

Trước loạt tuyên bố đó, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries, Katherine Clark và Pete Aguilar đã ra thông cáo chung chỉ trích mạnh mẽ.

“Bạo lực chính trị không có chỗ ở nước Mỹ”, họ nhấn mạnh, đồng thời ca ngợi 6 nghị sĩ trong video là những người “phục vụ đất nước với lòng yêu nước lớn lao”.

Phe Dân chủ yêu cầu đảng Cộng hòa lên án hành động của Tổng thống và cho biết đã liên hệ lực lượng an ninh Quốc hội để đảm bảo an toàn cho các nghị sĩ liên quan.

“Ông Donald Trump phải lập tức gỡ các bài đăng và chấm dứt ngôn từ kích động trước khi có người bị hại”, tuyên bố cho hay.

Nhóm nghị sĩ xuất hiện trong video cũng ra tuyên bố riêng, khẳng định họ là “cựu binh và chuyên gia an ninh quốc gia, tuyên thệ bảo vệ Hiến pháp suốt đời”. Họ cho biết sẽ không bị đe dọa hay hăm dọa bởi bất kỳ lời kêu gọi bạo lực nào.

“Điều đáng nói nhất là Tổng thống cho rằng việc chúng tôi nhắc lại đúng luật pháp lại là hành vi đáng bị tử hình. Quân nhân cần biết rằng chúng tôi ủng hộ họ tuân thủ những mệnh lệnh hợp pháp để bảo vệ Hiến pháp”, họ viết.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện, ông Chuck Schumer, cũng lên án gay gắt, viết trên X: “Rõ ràng Tổng thống Mỹ đang kêu gọi hành quyết các quan chức dân cử. Đây là lời đe dọa trực tiếp”.

Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện thuộc đảng Cộng hòa Mike Johnson bảo vệ quan điểm của ông Trump, cho rằng video của nhóm nghị sĩ là “rất không phù hợp” và “nguy hiểm” vì “kêu gọi binh sĩ không tuân lệnh Tổng thống”, dù thừa nhận vấn đề pháp lý phải được các luật sư xem xét.

Tại cuộc họp báo Nhà Trắng cùng ngày, khi được hỏi liệu Tổng thống có muốn “xử tử thành viên Quốc hội hay không”, Thư ký Báo chí Karoline Leavitt khẳng định “Không”.

Bà cho rằng vấn đề cốt lõi là “một nhóm nghị sĩ đương nhiệm đã phối hợp thực hiện một video kêu gọi quân nhân từ chối mệnh lệnh hợp pháp của Tổng thống”.

“Trật tự quân sự dựa trên hệ thống chỉ huy. Khi chuỗi chỉ huy bị phá vỡ, hậu quả có thể là hỗn loạn và thương vong”, Leavitt nhấn mạnh.