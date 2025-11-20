Ông Trump được ông Zelensky tin tưởng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19/11 cho biết chỉ có Mỹ và Tổng thống Donald Trump mới có đủ sức mạnh để chấm dứt cuộc xung đột giữa nước này với Nga.

Không khí nồng ấm và dễ chịu của cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky tại Phòng Bầu dục vào ngày 18/8. Ảnh: Reuters.

1Viết trên Telegram sau cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, ông Zelensky cho biết, điều quan trọng nhất để ngăn chặn đổ máu và đạt được hoà bình lâu dài là phải phối hợp với tất cả các đối tác và sự lãnh đạo của Mỹ vẫn phải hiệu quả và mạnh mẽ.

Ông Zelensky cũng khẳng định, chỉ có Mỹ và Tổng thống Donald Trump mới có đủ sức mạnh để chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Ukraine cũng cho biết, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã đề xuất nhiều hình thức đàm phán khác nhau và Ankara sẵn sàng cung cấp các nền tảng cần thiết.

Trong khi đó, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel P.Driscoll cùng một vị tướng hàng đầu của bộ này đã được chính quyền Tổng thống Donald Trump cử đến Ukraine để gặp Tổng thống Zelensky nhằm khởi động lại các cuộc thảo luận về đàm phán hoà bình với Nga.

Ông Driscoll dự kiến sẽ gặp ông Zelensky, thủ tướng Ukraine và các quan chức quân sự cấp cao của Kyiv để thảo luận về tiến trình hoà bình cũng như lập trường của Mỹ về khả năng đàm phán hoà bình.

Bên cạnh đó, phái đoàn của Mỹ cũng sẽ gặp gỡ các doanh nghiệp Ukraine về các chương trình phát triển máy bay không người lái và vũ khí.