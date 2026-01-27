Ông Trump dọa tăng thuế với Hàn Quốc

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ nâng mức thuế đối với một số mặt hàng của Hàn Quốc nhập khẩu vào nước này, trong đó bao gồm cả ôtô.

Ngày 26/1 (giờ Mỹ), ông Trump cho biết sẽ nâng mức thuế đối với ôtô và các mặt hàng khác của Hàn Quốc nhập khẩu vào Mỹ. Ảnh: Reuters.

Ngày 26/1 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ nâng thuế đối với ôtô và các mặt hàng khác của Hàn Quốc nhập khẩu vào Mỹ, đồng thời cáo buộc cơ quan lập pháp của nước này đã chậm trễ trong việc thông qua thỏa thuận đạt được từ năm ngoái, theo Reuters.

Tăng thuế đối với ôtô, gỗ, dược phẩm từ Hàn Quốc

Đối với Hàn Quốc, quyết định này là một diễn biến bất ngờ và xem đây là trở ngại mới nhất trong nỗ lực cân bằng quan hệ liên minh và đối tác thương mại, giữa lúc quốc gia châu Á này đang đối mặt với những thách thức tiềm tàng về an ninh và ổn định tài chính, vốn xuất phát từ các yêu sách của ông Trump.

Tháng 7 năm ngoái, ông Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã đạt được thỏa thuận, trong đó Seoul sẽ khởi động các khoản đầu tư trị giá 350 tỷ USD vào Mỹ. Đổi lại, Washington cam kết cắt giảm thuế đối với hàng xuất khẩu của Hàn Quốc.

"Ngày 30/7/2025, Tổng thống Lee và tôi đã đạt được một thỏa thuận tuyệt vời cho cả 2 quốc gia và chúng tôi tái khẳng định các điều khoản này khi tôi thăm Hàn Quốc vào ngày 29/10/2025", ông Trump viết trên mạng xã hội.

Ông Trump cho biết Quốc hội Hàn Quốc chưa thông qua thỏa thuận, vì vậy ông sẽ nâng thuế quan đối với ôtô, gỗ, dược phẩm và tất cả loại thuế đối ứng khác của Hàn Quốc, từ 15% lên 25%.

Hiện, Mỹ chưa đưa ra thời điểm chính xác áp dụng mức thuế mới này. Một nguồn tin Reuters cho biết động thái của ông Trump có thể xuất phát từ các biện pháp quản lý gần đây của Hàn Quốc đối với Coupang, công ty thương mại điện tử niêm yết tại Mỹ, vốn cho rằng các biện pháp này không công bằng và mang tính phân biệt đối xử.

Trong khi đó, 2 nước vẫn đang đàm phán nhằm giải quyết những quan ngại của Washington liên quan các quy định đối với nhóm công ty công nghệ Mỹ trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc (Blue House) cho biết Bộ trưởng Công nghiệp nước này, hiện ở Canada, sẽ sớm thăm Mỹ và gặp Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick. Cơ quan này cũng nói thêm chưa nhận được thông báo chính thức về việc Mỹ tăng thuế, nhưng cố vấn tổng thống sẽ làm việc với các bộ, ngành liên quan để thảo luận các biện pháp ứng phó.

Người phát ngôn của Đảng Dân chủ cầm quyền tại Hàn Quốc chưa đưa ra bình luận ngay. Quốc hội nước này dự kiến bắt đầu kỳ họp mới vào ngày 3/2, thời điểm các dự luật thường được đưa ra bỏ phiếu.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2 vào năm 2025, ông Trump đã làm đảo lộn thương mại toàn cầu khi áp thuế đối với gần như mọi quốc gia. Trong một số trường hợp, ông đe dọa tăng thuế rồi trì hoãn hoặc không thực hiện.

Xuất khẩu sang Mỹ giảm trong năm 2025

Trong năm 2025, xuất khẩu của Hàn Quốc đạt mức kỷ lục 709,4 tỷ USD , tăng 3,8% so với năm 2024. Dù vẫn là thị trường lớn thứ 2 sau Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ chỉ đạt 122,9 tỷ USD (giảm 3,8%).

Trong khi đó, xuất khẩu ôtô Hàn Quốc sang Mỹ đạt 30,2 tỷ USD , chiếm 25% tổng kim ngạch và đạt tỷ trọng lớn nhất trong các ngành của Hàn Quốc, tuy nhiên con số này lại giảm 13,2% so với năm 2024.

Sau thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo 2 nước vào năm ngoái, Washington và Seoul đã ấn định mức thuế đối với ôtô và linh kiện ôtô của Hàn Quốc nhập khẩu vào Mỹ ở mức 15%, giảm từ 25%, ngang bằng với các đối thủ Nhật Bản. Mức thuế 15% này có hiệu lực từ ngày 1/11/2025.

Các chuyên gia cho rằng việc tăng thuế sẽ giáng đòn mạnh vào các hãng xe Hàn Quốc như Hyundai Motor và công ty liên kết KIA. General Motors (GM), hãng sản xuất khoảng 500.000 xe mỗi năm tại Hàn Quốc và xuất khẩu phần lớn sang Mỹ, hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin này.