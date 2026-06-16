Ông Trump điện đàm với lãnh đạo Nga-Ukraine: Triển vọng cho hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông nhìn thấy cơ hội đạt được tiến triển trong các nỗ lực chấm dứt chiến tranh tại Ukraine sau các cuộc trao đổi riêng với hai nhà lãnh đạo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc trao đổi riêng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7. Ảnh: AA qua Trtworld.

Ngày 15/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc trao đổi riêng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo hãng thông tấn Anadolu Agency.

“Tôi đã có những cuộc trao đổi rất tốt với Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin vào ngày hôm qua, và tôi thấy có lẽ chúng tôi có thể làm được điều gì đó ở đó. Tôi thực sự nghĩ vậy. Tôi cho rằng cả hai đều sẵn sàng” - Tổng thống Trump phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm Bảy nước công nghiệp phát triển (G7) tại Pháp.

Ông Trump cho rằng cuộc chiến với Iran “đã kết thúc”. “Vì vậy, giờ đây, chúng tôi sẽ tập trung vào việc đó (chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine)… để xem liệu chúng tôi có thể giải quyết được hay không” - ông Trump nói với các phóng viên.

Cuộc gọi giữa ông Trump và hai nhà lãnh đạo được cho là mở ra cơ hội cho triển vọng hòa bình tại Ukraine.

Theo cố vấn chính sách đối ngoại Điện Kremlin Yuri Ushakov, ông Trump nói với ông Putin rằng việc chấm dứt xung đột tại Ukraine là điều hết sức quan trọng và ông sẵn sàng hỗ trợ.

Ông Ushakov cũng cho biết ông Trump nói với ông Putin rằng một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột với Iran đã ở rất gần.

“Về cuộc xung đột ở Ukraine, ông Donald Trump một lần nữa nhấn mạnh rằng việc ngừng giao tranh là điều hết sức cần thiết” - ông Ushakov trao đổi với các phóng viên.

“Ông ấy nói rằng mình sẵn sàng hành động cùng các đối tác châu Âu và Kyiv, bao gồm cả trong các cuộc thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh G7” - quan chức Nga nói thêm.

Ông Ushakov cũng dẫn lời ông Trump rằng việc nhanh chóng giải quyết xung đột sẽ mở ra “triển vọng cho một chất lượng mới trong quan hệ Mỹ - Nga”.