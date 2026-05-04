Ông Trump đang 'câu giờ'?

Chính quyền của Tổng thống Trump nói lệnh ngừng bắn khiến mốc 60 ngày không còn giá trị, nhưng Quốc hội và chuyên gia phản bác, cảnh báo Mỹ vẫn trong trạng thái xung đột pháp lý nguy hiểm.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump lập luận rằng hạn chót quan trọng ngày 1/5 để xin Quốc hội phê chuẩn chiến dịch quân sự Mỹ - Israel nhằm vào Iran không còn ý nghĩa, do lệnh ngừng bắn với Tehran đang có hiệu lực.

Theo quy định, sau khi Tổng thống thông báo với Quốc hội về một cuộc chiến, ông có 60 ngày để được cơ quan lập pháp “bật đèn xanh” cho chiến dịch hoặc phải rút các lực lượng tham chiến, theo Luật Quyền hạn Chiến tranh.

Tuy nhiên, trong phiên điều trần tại Thượng viện hôm 30/4, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho rằng lệnh ngừng bắn đã “tạm dừng” đồng hồ đếm ngược này.

Cách diễn giải của ông Hegseth lập tức vấp phải phản đối mạnh mẽ. Các nghị sĩ Dân chủ cùng nhiều chuyên gia pháp lý khẳng định văn bản luật không hề có điều khoản nào cho phép “tạm dừng” khi thời hạn đã bắt đầu.

Tranh cãi này phản ánh xung đột sâu sắc hơn về cách định nghĩa “hành động thù địch”, cũng như việc liệu một lệnh ngừng bắn tạm thời có thể làm thay đổi các nghĩa vụ pháp lý mà Nhà Trắng phải tuân thủ hay không, theo Al Jazeera.

Lập luận của chính quyền Trump

Phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, ông Hegseth cho rằng “đồng hồ 60 ngày sẽ tạm dừng hoặc ngừng lại” trong thời gian giao tranh gián đoạn.

Mỹ và Iran phần lớn đã ngừng các cuộc tấn công trực tiếp kể từ ngày 8/4 khi các cuộc đàm phán ngừng bắn bắt đầu, dù tiến trình này sau đó rơi vào bế tắc.

Tuy vậy, Tehran vẫn kiểm soát hiệu quả eo biển Hormuz, trong khi Washington duy trì phong tỏa hải quân đối với các cảng và tàu thuyền Iran tại khu vực. Tổng thống Trump cũng nhiều lần cảnh báo các cuộc tấn công có thể được nối lại.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Hegseth cho rằng lệnh ngừng bắn tạm dừng “đồng hồ 60 ngày” trong phiên điều trần tại Thượng viện hôm 30/4. Ảnh: Reuters.

Một số quan chức khác trong chính quyền đồng quan điểm, cho rằng việc không còn giao tranh trực tiếp kể từ đầu tháng 4 đồng nghĩa “các hành động thù địch đã chấm dứt” theo cách hiểu của luật, và do đó mốc 60 ngày có thể không còn áp dụng.

“Xét theo Luật Quyền hạn Chiến tranh, các hành động thù địch bắt đầu từ ngày 28/2 đã kết thúc”, một quan chức nói với Reuters, nhấn mạnh không có “bất kỳ cuộc đấu hỏa lực nào” giữa quân đội Mỹ và Iran kể từ ngày 7/4.

Thậm chí, một số ý kiến còn đề xuất “lách luật” bằng cách khởi động chiến dịch mới dưới tên gọi khác. Richard Goldberg, cựu Giám đốc phụ trách chống vũ khí hủy diệt hàng loạt của Iran tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, cho biết ông đã khuyến nghị chính quyền chuyển sang một chiến dịch mới - tạm gọi là “Epic Passage” - như phần tiếp theo của chiến dịch hiện tại.

Theo ông Goldberg, nhiệm vụ mới này về bản chất sẽ là hoạt động “tự vệ”, tập trung mở lại eo biển Hormuz, đồng thời vẫn giữ quyền tiến hành các hành động tấn công nhằm bảo đảm tự do hàng hải.

“Cách đó có thể giải quyết toàn bộ vấn đề”, ông nói.

Luật Quyền hạn Chiến tranh quy định gì?

Được thông qua năm 1973, Luật Quyền hạn Chiến tranh đặt ra giới hạn đối với thời gian Tổng thống Mỹ có thể tiến hành chiến tranh mà không cần Quốc hội phê chuẩn.

Theo luật, Tổng thống phải thông báo cho Quốc hội trong vòng 48 giờ kể từ khi triển khai lực lượng vào tình huống có giao tranh. Từ thời điểm đó, đồng hồ 60 ngày bắt đầu chạy.

Dù Mỹ và Israel phát động chiến dịch nhằm vào Iran từ ngày 28/2, chính quyền Trump chỉ chính thức thông báo Quốc hội vào ngày 2/3, vì vậy hạn chót 60 ngày rơi vào 1/5.

Trong khoảng thời gian này, Tổng thống phải được Quốc hội thông qua nghị quyết chung của Hạ viện và Thượng viện cho phép tiếp tục chiến dịch, chấm dứt sự can dự quân sự của Mỹ.

Luật cũng cho phép gia hạn thêm 30 ngày, nhưng chỉ nhằm mục đích rút quân an toàn, không phải để kéo dài chiến sự vô thời hạn.

Tuy nhiên, đạo luật này được ban hành nhằm kiềm chế quyền phát động chiến tranh của Tổng thống, đã nhiều lần bị các đời tổng thống phớt lờ hoặc thách thức, với lập luận rằng một số điều khoản là vi hiến.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng một thỏa thuận ngừng bắn đã "chấm dứt" các hành động thù địch chống lại Iran trong một bức thư gửi lãnh đạo Hạ viện ngày 1/5. Ảnh: Reuters.

Một cơ sở pháp lý khác là các nghị quyết cho phép sử dụng vũ lực (AUMF), vốn trao cho Tổng thống quyền triển khai quân đội phục vụ các mục tiêu cụ thể.

Ban đầu được thông qua sau sự kiện 11/9/2001 để phục vụ “cuộc chiến chống khủng bố”, và được tái khẳng định năm 2002 cho chiến dịch lật đổ Saddam Hussein, các AUMF sau đó đã được nhiều chính quyền sử dụng để biện minh cho hàng loạt hoạt động quân sự.

Trong bối cảnh chia rẽ sâu sắc giữa hai đảng, khả năng Quốc hội phê chuẩn tiếp tục chiến dịch quân sự chống Iran là rất thấp.

Ngay trong ngày 30/4, nỗ lực thứ 6 tại Thượng viện nhằm hạn chế quyền phát động chiến tranh của ông Trump theo Luật Quyền hạn Chiến tranh đã thất bại với tỷ lệ 50-47, khi các nghị sĩ bỏ phiếu gần như hoàn toàn theo đường lối đảng phái.

Phản ứng của giới chính trị và chuyên gia

Các nghị sĩ Dân chủ phản ứng gay gắt trước lập luận của ông Hegseth, cho rằng không có cơ sở pháp lý nào cho phép “dừng đồng hồ” 60 ngày khi lệnh ngừng bắn được thiết lập.

Tại phiên điều trần, Thượng nghị sĩ Tim Kaine (bang Virginia) bác bỏ hoàn toàn cách hiểu này, khẳng định ông “không tin đạo luật ủng hộ lập luận đó”.

Thượng nghị sĩ Adam Schiff (bang California) cũng chỉ ra rằng lực lượng Mỹ vẫn hoạt động trong khu vực, dù các cuộc không kích đã tạm dừng: “Việc ngừng sử dụng một số lực lượng nhưng vẫn triển khai lực lượng khác không thể khiến đồng hồ dừng lại”.

Trên thực tế, dù không còn các đòn không kích hay tên lửa quy mô lớn, Mỹ và Iran vẫn tiếp tục các hành động đối đầu tại và xung quanh eo biển Hormuz.

Ngày 20/4, quân đội Mỹ nổ súng và bắt giữ tàu container mang cờ Iran Touska; vài ngày sau, Tehran đáp trả bằng việc bắt giữ hai tàu thương mại nước ngoài.

Dù đa số nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu chống lại nghị quyết của Đạo luật Chiến tranh, Thượng nghị sĩ Susan Collins (bang Maine) đã “phá rào” đứng về phía Dân chủ.

“Quyền hạn của Tổng thống với tư cách Tổng tư lệnh không phải là vô hạn”, bà nhấn mạnh, đồng thời lưu ý mốc 60 ngày “không phải khuyến nghị, mà là nghĩa vụ bắt buộc”.

Bruce Fein, chuyên gia luật hiến pháp và luật quốc tế, đồng thời là cựu Phó trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, khẳng định nghị quyết “không hề có bất kỳ chỗ nào” quy định rằng thời hạn 60 ngày sẽ dừng lại khi có lệnh ngừng bắn.

Ông cảnh báo cách diễn giải này sẽ biến đạo luật thành “con hổ giấy” không có thực quyền.

“Nếu tin rằng sẽ được thông qua, tại sao ông Trump không đề nghị Quốc hội tuyên chiến? Ông có đa số ở cả hai viện, nhưng ông biết mình sẽ thua”, Fein nhận định.

Ông cũng cho rằng tranh cãi về Đạo luật chiến tranh chỉ là “phần nổi của tảng băng”, khi vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ, theo các nguyên tắc luật quốc tế được xây dựng sau Nuremberg và được Quốc hội Mỹ chấp nhận, Washington có thể đang tham gia vào một cuộc chiến tranh xâm lược mang tính chất tội phạm.