Iran tung phản hồi 14 điểm, buộc Mỹ lựa chọn ngoại giao hay đối đầu

Hãng thông tấn Tasnim của Iran hôm 2/5 đưa tin, Tehran đã gửi bản phản hồi gồm 14 điểm đối với đề xuất từ phía Mỹ.

Người dân Iran cầm quốc kỳ tại Tehran. Ảnh: Reuters

Theo Tasnim, đề xuất này được chuyển qua bên trung gian Pakistan, trong đó kêu gọi “chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả cuộc chiến tại Lebanon”.

Nguồn tin cũng cho biết phía Mỹ đề xuất lệnh ngừng bắn kéo dài hai tháng, trong khi Iran cho rằng các vấn đề cần được giải quyết trong vòng 30 ngày. Tehran nhấn mạnh các cuộc đàm phán nên tập trung vào mục tiêu “chấm dứt chiến tranh”, thay vì chỉ gia hạn lệnh ngừng bắn.

Đến nay, các quan chức Iran chưa bình luận công khai về chi tiết bản phản hồi. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ sớm xem xét kế hoạch này.

Bản phản hồi 14 điểm được đưa ra sau đề xuất 9 điểm trước đó của Mỹ, đề cập tới các nội dung như bảo đảm không xảy ra hành động quân sự, cũng như khả năng rút lực lượng Mỹ khỏi khu vực xung quanh Iran.

Ngoài ra, văn bản này còn bao gồm các yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, đồng thời kêu gọi thiết lập một “cơ chế mới” đối với Eo biển Hormuz.

Phát biểu với Đài truyền hình nhà nước IRIB, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết đề xuất của Tehran “nhằm hướng tới chấm dứt vĩnh viễn” cuộc chiến. “Giờ đây, quyền quyết định nằm trong tay Mỹ: họ sẽ lựa chọn con đường ngoại giao hay tiếp tục cách tiếp cận đối đầu”, ông nhấn mạnh.