Sau nghi án do thám Trung Quốc, Mỹ công bố vật thể bí ẩn bị F-16 bắn hạ

Vật thể bí ẩn là một trong ba vật thể bị các chiến đấu cơ bắn hạ trên không phận Mỹ và Canada trong vòng ba ngày sau nghi án khinh khí cầu do thám Trung Quốc.

Tạp chí quân sự Mỹ Top War Zone đưa tin ngày 22/5, quân đội Mỹ cuối cùng đã công bố đoạn video được cho là ghi lại cảnh một tiêm kích F-16 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Không quân bắn hạ một vật thể không xác định trên hồ Huron vào năm 2023. Vật thể này có vẻ là một khí cầu.

Sau 3 năm mới công bố chi tiết

Năm 2023, các tiêm kích Mỹ đã bắn hạ ba vật thể vẫn được xem là chưa xác định trên bầu trời Mỹ và Canada. Trước nay, chỉ có duy nhất một hình ảnh khác từ các vụ việc này từng được công bố, và vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, bao gồm lý do tại sao mất quá lâu để công khai những chi tiết quan trọng cho công chúng.

Đoạn video nói trên nằm trong một loạt tài liệu giải mật mới mà Lầu Năm Góc đăng tải ngày 22/5 như một phần của sáng kiến Hệ thống Báo cáo và Giải mật của Tổng thống về các cuộc chạm trán UAP (PURSUE). UAP là viết tắt của “hiện tượng trên không chưa xác định”, vốn vẫn thường được gọi là UFO.

Đây là đợt thứ hai các video, hình ảnh và tài liệu được công bố thông qua PURSUE; đợt đầu tiên được phát hành hôm 8/5. Nhìn chung, những gì được tiết lộ cho tới nay khá gây thất vọng.

Điều đã được xác nhận từ trước là một cặp tiêm kích F-16CM Viper thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Không quân bang Minnesota đã xuất kích sau khi phát hiện một vật thể không xác định vào ngày 12/2/2023. Giới chức đánh giá vật thể này, đang bay ở độ cao khoảng 6,1 km, là đáng lo ngại và có thể gây nguy hiểm cho hàng không dân dụng.

Một chiếc F-16 đã bắn hạ nó trên hồ Huron, nằm sát biên giới Mỹ - Canada, bằng tên lửa AIM-9X Sidewinder. Sau đó, giới chức Canada thu hồi các mảnh vỡ.

Một trong các tiêm kích F-16C thuộc Phi đội Tiêm kích 148 được điều động ngày 12/2/2023. Giá treo vũ khí trống dưới cánh được đánh dấu, cho thấy đây là chiếc đã phóng tên lửa AIM-9X. Nguồn: TWZ.

Các chiến đấu cơ Mỹ cũng đã bắn hạ thêm hai vật thể chưa xác định khác: một ngoài khơi bang Alaska của Mỹ và một trên vùng Yukon của Canada vào các ngày 10 và 11/2 cùng năm. Tất cả diễn ra sau vụ bắn hạ ngoài khơi bang Nam Carolina hôm 4/2, sau khi khí cầu này đã bay qua nhiều khu vực ở Mỹ và Canada trong nhiều ngày.

Mô tả chính thức về đoạn video mới, có tiêu đề “USAF ANG F-16C (mật danh bắn hạ UAP trên hồ Huron bằng [Hệ thống vũ khí], ngày 12/2/2023”, viết:

“Ở giây thứ 11, cảm biến tập trung vào một khu vực có độ tương phản ở trung tâm trường quan sát. Đến giây thứ 20, đoạn phim dường như ghi lại một tương tác động năng giữa hai khu vực tương phản riêng biệt, với vật thể ban đầu bị phân mảnh theo mô hình tỏa tròn, cho thấy một sự kiện năng lượng cao”.

Một khung hình từ video mới công bố cho thấy sợi dây treo phía dưới UAP. Ảnh: NORTHCOM.

Đoạn phim được quay bằng camera hồng ngoại. Các tiêm kích F-16 tham gia vụ bắn hạ khi đó được ghi nhận mang theo pod chỉ thị mục tiêu Sniper ATP, vốn có cả camera quang học điện tử lẫn camera hồng ngoại cùng nhiều tính năng khác. Qua hình ảnh, vật thể trông rất giống một khí cầu với hình dạng gần như hình cầu. Bên dưới có một sợi dây hoặc vật tương tự đang treo lủng lẳng, nhưng không thấy rõ có vật gì gắn ở đầu dây.

Cách vật thể nổ tung ở giây thứ 20 trong video cũng rất giống với hiện tượng khí cầu bị phá hủy.

Hai phi công nói gì?

Vào thời điểm vụ bắn hạ trên hồ Huron năm 2023, vốn được truyền thông đưa tin rộng rãi, vật thể này từng được mô tả là “hình bát giác”, có nhiều “dây treo” phía dưới nhưng không có tải trọng nhìn thấy được.

Mô tả trên cũng phù hợp với các bản ghi âm liên lạc trong buồng lái giữa hai tiêm kích F-16 mà TWZ công bố ngay sau vụ bắn hạ.

“Tôi không thực sự gọi nó là khí cầu… Tôi không biết…, tôi có thể nhìn thấy nó bằng mắt thường”, một phi công nói trong đoạn ghi âm. “Trông như một thứ gì đó… có kiểu vật thể bị phình ra… khó xác định, nó khá nhỏ”.

“Tôi sẽ gọi nó là khí cầu”, một phi công khác nói sau đó.

“Qua pod chỉ thị mục tiêu, tôi không thể xác định nó có phải kim loại hay không, nhưng tôi thấy có các sợi dây kéo xuống phía dưới, mà lại không thấy thứ gì ở bên dưới”, một phi công nói thêm ở một thời điểm khác.

“Kích thước của nó khiến việc trở nên khó khăn, nó bay quá chậm và quá nhỏ, tôi gần như không thể nhìn thấy”, một phi công nhận xét.

Năm 2024, kênh tin tức CTV News của Canada cũng công bố các tài liệu thu được theo Đạo luật Tiếp cận Thông tin của Canada. Một tài liệu cho biết một “mô-đun” nằm trong số các mảnh vỡ được thu hồi sau vụ bắn hạ và nó “đến từ một công ty bán thiết bị theo dõi thời tiết”.

từ video cho thấy vật thể bị vỡ tung sau khi trúng tên lửa. Ảnh: NORTHCOM.

Tài liệu đó là email của Mark Flynn - khi đó là Phó ủy viên phụ trách Cảnh sát Liên bang thuộc Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP) - gửi cho Chuẩn tướng Eric Laforest của Lực lượng Vũ trang Canada, lúc đó là lãnh đạo tác chiến chiến lược liên quân.

“Nó sẽ được phân tích để xác định xem có điều gì bất thường hay không, nhưng tôi nghi là không vì kích thước của nó”, email của ông Flynn viết. “Việc nó có thực sự thuộc về vật thể bị bắn hạ hay không vẫn chưa chắc chắn”.

“Các mảnh vỡ đã được thu hồi từ bờ hồ Huron nhưng sau khi phân tích kỹ lưỡng, chúng được xác định là không gây lo ngại về an ninh quốc gia”, RCMP cũng nói trực tiếp với CTV News.

Khí cầu pico?

Các tài liệu mà hãng tin Canada có được còn bao gồm một báo cáo đã bị biên tập của Không quân Hoàng gia Canada (RCAF), trong đó cho thấy vật thể có thể là một khí cầu thời tiết được phóng từ một trạm radar của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ ở bang Michigan. Báo cáo này cũng nêu khả năng vật thể bị bắn hạ trên Yukon là một khí cầu pico - loại khí cầu mà những người đam mê vô tuyến nghiệp dư thường phóng khắp Bắc Mỹ - một giả thuyết từng được truyền thông đề cập rộng rãi khi đó.

Ảnh: Một trang đã bị biên tập từ báo cáo của RCAF mô tả vật thể hồ Huron “có khả năng là khí cầu thời tiết”. Ảnh: CTV News.

Đoạn video mới công bố gần như khép lại tranh cãi về việc vật thể bị bắn hạ trên hồ Huron thực chất chỉ là một khí cầu vô hại. Điều này càng làm dấy lên các câu hỏi nghiêm trọng về tính minh bạch xung quanh cả ba vụ bắn hạ vẫn còn nhiều bí ẩn vào tháng 2/2023. Từ trước đến nay, hình ảnh duy nhất từng được công bố là một bức ảnh tĩnh của vật thể bị bắn hạ trên Yukon.

Trong cuộc phỏng vấn với TWZ hồi đầu năm nay, Thiếu tướng Không quân Hoàng gia Canada Chris McKenna cũng mô tả vật thể bị bắn hạ ngoài khơi Whitehorse ở Alaska là một “khí cầu màu trắng” thuộc về “một tổ chức nghiên cứu hoặc một chủ thể nhà nước”. Ông McKenna hiện là chỉ huy Sư đoàn Không quân số 1 của Canada, chỉ huy tác chiến khu vực Canada thuộc Bộ Chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD), đồng thời là Tư lệnh thành phần không quân liên quân Canada.

TWZ và nhiều bên khác trong nhiều năm qua đã chỉ ra rằng việc quân đội Mỹ không công bố hình ảnh hoặc video về các vụ bắn hạ chưa từng có tiền lệ này sau nghi án khinh khí cầu do thám của Trung Quốc là điều rất khó hiểu. Sự bất nhất này càng rõ ràng khi những đoạn video và hình ảnh có độ phân giải cao về các sự kiện địa chính trị nhạy cảm - thường được ghi lại bằng chính các loại cảm biến tương tự - lại được công bố rất nhanh chóng.

“Việc công bố dữ liệu và hình ảnh được ưu tiên tùy theo môi trường địa chính trị tại thời điểm đó”, ông Sean Kirkpatrick - người đứng đầu Văn phòng Giải quyết Dị thường Toàn miền (AARO) khi đó - trả lời câu hỏi của TWZ về lý do video hoặc hình ảnh từ các vụ bắn hạ tháng 2 chưa được công bố tại một cuộc họp báo tháng 10/2023. “Các cuộc chạm trán với tiêm kích Trung Quốc hay Nga được ưu tiên xử lý giải mật cao hơn nhiều so với UAP hoặc các vụ tương tự”, ông nói.

“Tuy nhiên, chúng tôi đang tiếp tục quy trình đó và thực tế đã có một số tài liệu được giải mật, sẵn sàng cập nhật lên trang web của chúng tôi, điều mà chúng tôi sẽ làm trong lần cập nhật tiếp theo”, ông Kirkpatrick - người rời AARO vào tháng 12/2023 - nói thêm hồi tháng 10 cùng năm. “Chúng tôi đang công bố chúng nhanh nhất có thể sau khi hoàn tất các bước cần thiết”.

Giám đốc AARO Sean Kirkpatrick điều trần tại phiên điều trần Thượng viện Mỹ về UAP năm 2023. Nguồn: TMZ.

Tâm điểm chỉ trích

Lầu Năm Góc thành lập AARO vào năm 2022 nhằm làm cơ quan điều phối trung tâm trong quân đội Mỹ về chính sách và quy trình theo dõi, báo cáo và phân tích các sự cố UAP, đồng thời đóng vai trò kho lưu trữ các và dữ liệu liên quan khác. Kể từ đó, cơ quan này trở thành tâm điểm chỉ trích, đặc biệt từ các nghị sĩ của cả hai đảng, những người cáo buộc AARO che giấu thông tin liên quan UAP.

Trong bối cảnh đó, điều đáng chú ý là trang web PURSUE của Lầu Năm Góc cho biết video mới công bố về vụ bắn hạ trên hồ Huron thực sự đến từ AARO, nhưng dường như thông qua một quy trình vòng vèo.

“Ngày 6/3/2026, tám thành viên Hạ viện Mỹ đã yêu cầu tiếp cận 51 tài liệu có khả năng liên quan UAP mà Bộ Chiến tranh và cộng đồng tình báo được cho là đang nắm giữ”, theo nội dung trên kho lưu trữ PURSUE. “Văn phòng Giải quyết Dị thường Toàn miền (AARO) đã xác định một bộ tài liệu phản hồi nằm trên mạng lưới mật. Nhiều tài liệu trong số này thiếu chuỗi lưu giữ được xác thực”.

“AARO đánh giá rằng video này, với tiêu đề do người tải lên đặt là ‘USAF ANG F-16C (mật danh bắn hạ UAP trên hồ Huron bằng [Hệ thống vũ khí], ngày 12/2/2023’, có khả năng được ghi lại từ cảm biến hồng ngoại trên một nền tảng quân sự Mỹ hoạt động trong khu vực trách nhiệm của Bộ Chỉ huy phương Bắc Mỹ vào năm 2023. Một người dùng đã tải video này lên mạng lưới mật vào tháng 2/2023”.

Đây là một mô tả rất kỳ lạ, cho thấy AARO dường như không nắm rõ nguồn gốc đoạn video hoặc không thể xác nhận nó. Kho lưu trữ PURSUE đơn giản chỉ liệt kê “Bộ Chiến tranh” là nguồn của video.

TWZ đã liên hệ với Lầu Năm Góc và Bộ Chỉ huy phương Bắc Mỹ để tìm hiểu thêm. Lầu Năm Góc xác nhận rằng, đây thực sự là video về vụ bắn hạ từng được công bố rộng rãi.

Như TWZ từng lưu ý, có bằng chứng cho thấy giới chức Mỹ và Canada đã cố tình không công bố một số tài liệu liên quan tới ba vụ bắn hạ tháng 2/2023 nhằm tránh gây nhầm lẫn và suy đoán. Tuy nhiên, họ cũng chỉ ra rằng điều này dường như đã tạo ra hiệu ứng ngược hoàn toàn, và việc lựa chọn cách tiếp cận như vậy vẫn gây khó hiểu.

Các binh sĩ Hải quân Mỹchuẩn bị di chuyển các bộ phận của một khinh khí cầu Trung Quốc được thu hồi ngoài khơi bờ biển bang Nam Carolina và sau đó được đưa vào bờ bằng tàu đổ bộ đệm khí. Ảnh: US Navy.

Phơi bày những lỗ hổng

Nghi án Trung Quốc đầu tháng 2/2023 đã trở thành một sự kiện gây chấn động, phơi bày những lỗ hổng đáng lo ngại trong hệ thống cảm biến phòng không trên khắp Bắc Mỹ. Khi đó, giới chức Mỹ đã trấn an người dân rằng họ đang xử lý các vấn đề này. Sau đó, hàng loạt thay đổi lớn đã được áp dụng đối với chính sách cũng như chiến thuật, kỹ thuật và quy trình tác chiến.

TWZ từ lâu đã chỉ ra rằng nhiều vụ nhìn thấy UAP rất có thể thực chất là máy bay không người lái hoặc khí cầu do các chủ thể đối phương, bao gồm Trung Quốc và Nga, vận hành nhằm thu thập tình báo hoặc phục vụ các mục đích khác.

Hiện vẫn chưa rõ liệu việc công bố video vụ bắn hạ trên hồ Huron ngày 22/5/2026 có dẫn tới thêm nhiều tiết lộ khác liên quan sự việc này, cũng như những gì đã xảy ra trên bầu trời ngoài khơi Alaska và vùng Yukon hay không.

Sau đó, người ta cũng lưu ý rằng, trong một bài phát biểu hồi tháng 4, cựu giám đốc AARO Sean Kirkpatrick từng mô tả các vật thể bị bắn hạ từ ngày 10 đến 12/2/2023 đều là khí cầu. Ông Kirkpatrick - hiện là trợ lý giáo sư vật lý tại Đại học Georgia - khi đó phát biểu trước tổ chức độc lập National Capital Area Skeptics (NCAS). Ông là nhân vật gây tranh cãi trong cộng đồng UFO do kiên quyết phủ nhận việc chính phủ có bằng chứng về trí tuệ phi nhân loại ghé thăm Trái Đất.

“Chúng tôi điều động tiêm kích và bắn hạ một loạt thứ. Các bạn biết chúng tôi bắn hạ gì không? Khí cầu”, ông Kirkpatrick nói. “Các bạn có thể tưởng tượng phản ứng ở Quốc hội khi tôi báo cáo điều đó”.

Hình ảnh mô phỏng khinh khí cầu Truy Vân mà học giả Trung Quốc Ngô Triết công tác tại Đại học Bắc Hàng (tên cũ Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh) tuyên bố có thể bay vòng quanh Bắc Mỹ và các châu lục khác. Nguồn: TMZ.