Hải quân Mỹ dùng AI rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz

Hải quân Mỹ đang tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm phát hiện thủy lôi tại eo biển Hormuz.

Trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, trong tuần trước, Hải quân Mỹ đã ký hợp đồng trị giá 99,7 triệu USD để mở rộng vai trò của công ty AI Domino Data Lab trong dự án "Tăng tốc học máy cho các hoạt động hàng hải” (AMMO).

Chương trình này nhằm tăng tốc, nâng cao độ chính xác của AI trong hoạt động rà phá thủy lôi, giảm dần sự phụ thuộc vào con người trong công việc tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Hợp đồng Hải quân Mỹ ký với Domino được kỳ vọng đẩy nhanh tốc độ rà phá thủy lôi của lực lượng Mỹ. Domino được cho là đã phát triển phần mềm AI “huấn luyện” các thiết bị không người lái vận hành dưới nước (UUV) nhận diện được các loại thủy lôi mới với tốc độ nhanh chóng vượt trội.

Ông Thomas Robinson, giám đốc vận hành của Domino, nói với Reuters: “Trước đây, săn tìm thủy lôi là nhiệm vụ của tàu chiến. Giờ đây, nó đã trở thành nhiệm vụ của AI. Hải quân Mỹ đang đầu tư vào nền tảng cho phép huấn luyện AI với tốc độ nhanh vượt trội, để sớm vận hành tại các vùng biển xảy ra xung đột, gây cản trở vận tải thương mại và đe dọa thủy thủ”.

Theo ông Robinson, AI sẽ phân tích dữ liệu từ thiết bị cảm biến, cũng như hình ảnh trực quan thu về để phát hiện thủy lôi. Lực lượng Hải quân Mỹ sẽ theo dõi quá trình này để nhận định về tính chính xác và hiệu suất phát hiện thủy lôi của các mô hình AI trong điều kiện thực địa.

Qua đó, lực lượng Hải quân có thể phát hiện lỗi và cập nhật cho hệ thống, để giúp AI cải thiện khả năng hoạt động.

Điểm cốt lõi trong đề xuất của Domino, đồng thời cũng là kỳ vọng của Hải quân Mỹ, nằm ở tốc độ phát hiện thủy lôi. Trước khi có sự tham gia của Domino, việc cập nhật các mô hình AI cho UUV để nhận diện và phát hiện các loại thủy lôi mới có thể mất tới 6 tháng. Domino cho biết họ đã rút ngắn chu kỳ này xuống còn vài ngày.

Ông Robinson lấy ví dụ về tính ứng dụng của mô hình AI do Domino phát triển trong khủng hoảng tại Trung Đông hiện nay: “Các UUV tại biển Baltic vốn đã được huấn luyện để nhận diện các loại thủy lôi đặc trưng thường được thả tại vùng biển này. Sau đây, các UUV này có thể được triển khai đến eo biển Hormuz để phát hiện các loại thủy lôi đặc trưng của Iran. Với công nghệ AI của Domino, UUV có thể sẵn sàng phát hiện thủy lôi tại Hormuz chỉ trong vòng một tuần”.

Hiện người phát ngôn Hải quân Mỹ chưa đưa ra bình luận về thông tin này.