Cách hưởng thụ của người Iran trong thời chiến

Quán cà phê trở thành không gian giá rẻ để người dân Iran tận hưởng một chút “xa xỉ” giữa lúc kinh tế khó khăn, cuộc sống có nhiều bất định.

Khách ngồi tại một quán cà phê có bàn ghế xếp tràn ra vỉa hè ở Tehran. Ảnh: New York Times.

Hơn 3 tuần sau khi lệnh ngừng bắn mong manh với Mỹ được thiết lập, người dân Iran đang cố gắng khôi phục nhịp sống bình thường. Với những người muốn kết nối lại giao tiếp xã hội, các quán cà phê trở thành điểm tụ họp được ưu tiên.

Một chút xa xỉ giá rẻ trong thời chiến

Nam nữ, già trẻ đều đổ về các quán cà phê. Các nhóm bạn bè, gia đình, đồng nghiệp ngồi kín các bàn, ngồi tràn ra cả vỉa hè. Các nhóm hẹn gặp nhau vào mọi thời điểm trong ngày, từ sáng sớm đến tận đêm khuya.

Họ nhâm nhi espresso, cappuccino và trà Ba Tư pha bạch đậu khấu. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhiều người bị mất việc, phải tiêu vào tiền tiết kiệm, còn đồng nội tệ mất giá và lạm phát tăng cao, nhiều người coi việc ghé quán cà phê là một sự thụ hưởng “xa xỉ” chấp nhận được.

Một tách cà phê ngoài quán vẫn nằm trong khả năng chi trả của nhiều người, mang lại không gian thư giãn, tận hưởng tạm thời, để họ tạm quên đi nhiều vấn đề nặng nề trong vài giờ.

Các ô cửa kính của một quán cà phê ở Tehran được dán băng dính. Những đợt không kích tạo ra sóng áp lực có thể làm vỡ kính, việc dán băng dính nhằm hạn chế các mảnh vỡ văng ra. Ảnh: New York Times.

Theo chia sẻ của hàng chục người Iran với New York Times, họ thường xuyên lui tới các quán cà phê để cùng nhau lên tinh thần, vượt qua thực tế khắc nghiệt.

Những lựa chọn gặp gỡ ở các không gian khác hiện khá hạn chế. Iran không có quán bar do cấm rượu. Hẹn gặp ở nhà hàng sẽ đòi hỏi mức chi phí cao hơn. Việc tiếp khách tại nhà lúc này cũng trở nên tốn kém trong bối cảnh lạm phát đã tăng lên mức 60%.

Vì vậy, quán cà phê, với không gian thoải mái và chi phí thấp, trở thành lựa chọn phổ biến nhất. Ở các khu dân cư cao cấp phía bắc Tehran, quán cà phê có thiết kế không gian mang tính nghệ thuật.

Tại khu bình dân, quán nhỏ nằm dọc đường phố với bàn ghế xếp tràn ra vỉa hè. Ở khu phố cổ, quán được mở trong sân vườn của những ngôi nhà cổ.

Truyền thống tụ tập tại quán cà phê ở Iran đã có từ thế kỷ 16, khi các quán cà phê là nơi nghỉ chân cho người hành hương tìm đến thánh địa Mecca (Saudi Arabia), hay các thương nhân đi lại trên Con đường Tơ lụa.

Tại các thành phố cổ như Isfahan, Tabriz hay Shiraz, quán cà phê vốn là không gian giao lưu của giới trí thức, là nơi người ta duy trì các mối quan hệ xã hội.

Lạm phát càng khiến quán cà phê lên ngôi

Văn hóa cà phê thu hút mọi tầng lớp tại Iran, vượt qua những khác biệt chính trị, kinh tế và xã hội. Anh Hassan, 28 tuổi, đã tham gia nhiều cuộc diễu hành ủng hộ chính quyền và phản đối cuộc chiến do Mỹ - Israel tiến hành tại Iran. Sau mỗi cuộc diễu hành, anh và bạn bè luôn ghé quán cà phê.

Các quán cà phê tại Tehran và nhiều thành phố khác của Iran đã trở thành điểm đến quan trọng đối với người dân, giúp họ vượt qua bối cảnh kinh tế khó khăn và tương lai còn nhiều bất định do cuộc chiến chưa thực sự khép lại. Ảnh: New York Times.

“Tôi đến quán cà phê suốt, sau giờ làm ai cũng muốn gặp bạn bè, uống chút gì đó và trò chuyện. Còn nơi nào khác để đi? Quán cà phê là nơi phổ biến nhất hiện nay”, Hassan nói. Anh cho biết anh và nhóm bạn cùng chơi cờ thỏ cáo, cờ vua hoặc đánh bài giải khuây trong quán.

Trong bối cảnh truy cập Internet vẫn hạn chế, việc tìm nguồn giải trí trên mạng cũng bị gián đoạn. Mehran, doanh nhân 37 tuổi, cho biết anh thường gặp bạn bè tại quán cà phê mỗi tối. “Việc ra quán cà phê mỗi tối giúp tôi đối phó áp lực, bởi tôi có thể tạm quên đi những căng thẳng”, Mehran cho hay.

Các quán cà phê ở Iran đã trở thành không gian quan trọng trong đời sống thường nhật của người dân, đặc biệt trong bối cảnh thời chiến. Đến đây, người ta có cảm giác vẫn duy trì kết nối xã hội, lại có cảm giác hưởng thụ đôi chút trong lúc khó khăn, mức chi phí bỏ ra cũng ở mức chấp nhận được.

“Quán cà phê là nơi tôi cảm thấy mình có kết nối với xã hội. Mọi người đều cố gắng sống qua từng ngày và không nghĩ quá xa về tương lai”, cô Nassim, nhà văn 40 tuổi sống tại Tehran, cho hay.

Nassim ra quán cà phê ít nhất 3 lần mỗi tuần để gặp bạn bè. Các cuộc trò chuyện đều xoay quanh chiến sự, cùng những trải nghiệm khó khăn trong công việc và cuộc sống.

Hiện người dân Iran không biết liệu các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã thực sự kết thúc hay chưa. Họ cũng không rõ liệu lệnh ngừng bắn có đưa đến hòa bình lâu dài hay không. Bên cạnh đó, cũng chưa rõ liệu Mỹ và Iran rồi có đạt được thỏa thuận không, các lệnh trừng phạt và phong tỏa sẽ khiến kinh tế còn khó khăn thêm đến mức nào.

“Hãy bền bỉ trụ vững trong cuộc sống này theo cách tốt đẹp nhất có thể. Tôi yêu nơi này, yêu cả những điều đẹp đẽ và những điều còn khiếm khuyết của nó”, cô Susan Chelcheragh, 35 tuổi, viết trên mạng xã hội, đăng kèm video ghi lại hình ảnh cô cùng bạn bè hát trong một quán cà phê sân vườn ở Tehran.

Chelcheragh cho biết do giá cả nhu yếu phẩm đang tăng cao, nên các buổi tụ họp gia đình giờ chỉ còn tiến hành ở quy mô nhỏ với những người thân ruột thịt gần gũi nhất. Với những mối quan hệ mở rộng khác, người dân Iran thường hẹn ra quán cà phê để thoải mái và tiết kiệm.

