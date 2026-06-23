Ông Trump công kích Thủ tướng Anh sau thông báo từ chức

Tổng thống Mỹ cho rằng Thủ tướng Keir Starmer đã “tự làm hại mình” bởi các chính sách năng lượng, nhập cư và cách xử lý quan hệ với Washington trong thời gian qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước các phóng viên tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, Washington, DC (Mỹ) ngày 22/6. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại một sự kiện ở Phòng Bầu dục, ông Trump mở đầu bằng những lời nhận xét tích cực dành cho người đồng cấp Anh.

"Tôi nghĩ ông ấy là một người rất dễ mến", ông Trump nói, trước khi chuyển sang chỉ trích hàng loạt quyết sách của Thủ tướng Starmer.

Theo chủ nhân Nhà Trắng, chính phủ Anh đã mắc sai lầm khi không khai thác hiệu quả các nguồn dầu khí tại Biển Bắc, đồng thời theo đuổi quá mức các dự án điện gió.

"Anh đang phải mua phần lớn năng lượng từ nước ngoài. Họ mua ở đâu? Na Uy. Và Na Uy lấy dầu từ đâu? Từ Biển Bắc", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cho rằng Anh sở hữu trữ lượng dầu khí ở Biển Bắc thậm chí thuận lợi hơn Na Uy nhưng lại không muốn khai thác vì các mục tiêu môi trường.

Trước đó, ông Trump từng dự đoán khả năng ông Starmer rời cương vị lãnh đạo trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social. Dù mô tả Thủ tướng Anh là "một người bạn", ông Trump cho rằng nhà lãnh đạo Công đảng chưa thể hiện đủ sự ủng hộ đối với Mỹ trong các vấn đề liên quan đến NATO và cuộc chiến với Iran.

Một trong những bất đồng đáng chú ý giữa hai nhà lãnh đạo là việc Washington đề nghị sử dụng căn cứ quân sự RAF Akrotiri của Anh tại Cyprus để tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran.

Theo ông Trump, phía Anh đã mất quá nhiều thời gian để chấp thuận yêu cầu này.

"Ông ấy từng nói chúng tôi không thể sử dụng hòn đảo đó để triển khai hoạt động. Đó là điều chưa từng xảy ra", Tổng thống Mỹ nói.

Dù cuối cùng London đã đồng ý, ông Trump cho rằng cách xử lý của Thủ tướng Starmer là một "nước đi sai lầm" và đã khiến vị thế chính trị của ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

"Tôi chúc ông ấy mọi điều tốt đẹp. Nhưng ông ấy có hai vấn đề lớn: năng lượng và nhập cư. Thực ra là ba, còn có cả tội phạm nữa. Nhưng đặc biệt là năng lượng và nhập cư. Ông ấy đã tự làm tổn hại mình rất, rất nặng nề", ông Trump nhận xét.

Khoảnh khắc Thủ tướng Anh nghẹn ngào tuyên bố từ chức Ngày 22/6,Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố sẽ từ chức trong một bài phát biểu đầy xúc động, đồng thời cho biết người kế nhiệm sẽ được lựa chọn trước tháng 9.

Những phát biểu trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Starmer thông báo sẽ từ chức lãnh đạo Công đảng nhưng tiếp tục giữ cương vị thủ tướng trong giai đoạn chuyển giao quyền lực có trật tự.

Quyết định này được đưa ra sau nhiều tháng ông Starmer đối mặt áp lực ngày càng gia tăng từ các nghị sĩ trong đảng, cùng với sự suy giảm đáng kể uy tín chính trị sau kết quả không như kỳ vọng trong các cuộc bầu cử địa phương và khu vực gần đây.

Giới quan sát nhận định Andy Burnham, cựu Thị trưởng Đại Manchester và là một gương mặt kỳ cựu của Công đảng, đang nổi lên là ứng viên sáng giá nhất để kế nhiệm ông Starmer sau khi trở lại Quốc hội.