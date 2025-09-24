Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Trump 'chê bai' trụ sở Liên Hợp Quốc

  • Thứ tư, 24/9/2025 10:37 (GMT+7)
  • 15 giờ trước

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Donald Trump đã không ngần ngại mỉa mai cơ sở hạ tầng của trụ sở cơ quan này ở Manhattan, New York (Mỹ).

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại kỳ họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, tại Thành phố New York (Mỹ) ngày 23/9. Ảnh: Reuters.

Ngay khi bước lên bục phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sáng 23/9, ông liên tục than phiền rằng máy nhắc chữ không hoạt động và chế giễu người vận hành, khiến hội trường nhiều lần bật cười, theo Washington Post.

Ông còn kể một sự cố thang máy khi cùng phu nhân Melania Trump di chuyển trong tòa nhà, nhấn mạnh cả hai vẫn an toàn vì “đều có sức khỏe tốt để giữ thăng bằng”.

“Đó là hai thứ tôi nhận được từ Liên Hợp Quốc: một thang cuốn hỏng và một máy nhắc chữ dở tệ. Xin cảm ơn”, ông kết luận.

Kể từ khi tái nhậm chức, Mỹ đã tạm ngừng tới 1 tỷ USD ngân sách hỗ trợ Liên Hợp Quốc, khiến tổ chức này phải cân nhắc cắt giảm nhân sự.

Ông Trump còn dành phần lớn thời gian đầu của bài phát biểu để chế nhạo trụ sở Liên Hợp Quốc và tiếc nuối việc không được chọn để giám sát cải tạo tòa nhà tại Manhattan.

“Tôi từng đấu thầu dự án cải tạo và xây dựng lại toàn bộ trụ sở Liên Hợp Quốc. Tôi nhớ rất rõ. Tôi sẵn sàng làm với 500 triệu USD, và nếu tôi được chọn, mọi thứ sẽ hoàn hảo”, ông kể.

Tổng thống Mỹ còn nhắc lại lời hứa “tôi sẽ lát sàn đá cẩm thạch, cho bạn mọi thứ tốt nhất, ốp tường gỗ gụ… Cuối cùng họ lại chọn nhựa”.

Ông than phiền việc không được chọn khiến chi phí đội lên gấp nhiều lần, sản phẩm lại “kém chất lượng”.

“Tôi biết họ không có khái niệm về xây dựng, sản phẩm họ định làm quá tệ và tốn kém, sẽ khiến họ phải trả giá đắt. Quả thực đã đúng, chi phí đội lên 2-4 tỷ USD mà vẫn không có sàn đá cẩm thạch như tôi hứa. Nhìn cái tòa nhà này, rồi bị kẹt thang máy, tôi nghĩ họ vẫn chưa làm xong", ông nói.

Bên cạnh đó, bài phát biểu của ông Trump cũng tiếp nối nỗ lực vận động ngầm cho Giải Nobel Hòa bình - giải thưởng ông nhiều lần công khai mong muốn.

Ông Trump khẳng định ông khiến 7 cuộc chiến và xung đột kết thúc, đồng thời nhắc tới việc đàm phán Hiệp định Abraham, nhưng không được ghi nhận xứng đáng.

“Có người nói tôi xứng đáng nhận Nobel Hòa bình cho từng thành tựu này. Nhưng với tôi, phần thưởng thực sự là những đứa trẻ được lớn lên cùng cha mẹ, vì hàng triệu người không còn bị giết trong những cuộc chiến vô nghĩa”, ông phát biểu.

Dù vậy, một số người đánh giá vai trò của ông trong một số trường hợp cũng không thực sự rõ ràng. Ít nhất 3 trong số 5 thành viên Ủy ban Nobel Na Uy từng công khai chỉ trích ông, khiến con đường giành giải của ông còn rất xa vời.

Phương Linh

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

