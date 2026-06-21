Ông Trump cảnh báo Mỹ thu phí eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp đặt phí quá cảnh đối với eo biển Hormuz nếu không đạt được thỏa thuận cuối cùng với Iran.

Ngày 20/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp đặt phí quá cảnh tại eo biển Hormuz nếu một thỏa thuận với Iran không được hoàn tất trong vòng 60 ngày, theo tờ The Hill.

Ông Trump viết trên Truth Social: "Trong 60 ngày của giai đoạn ngừng bắn sẽ không có bất kỳ khoản phí quá cảnh nào tại eo biển Hormuz. Sau thời hạn này, các tàu thuyền vẫn được đi lại miễn phí. Tuy nhiên, nếu thỏa thuận cuối cùng không hoàn tất, Mỹ có thể tự áp đặt và thu phí quá cảnh tại đây".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng ngày 22/2/2025. Ảnh: Reuters.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng các khoản phí này sẽ là “chi phí cho những dịch vụ được cung cấp với tư cách Thiên thần Hộ mệnh đối với các quốc gia Trung Đông, nhằm bù đắp các chi phí trong quá khứ, hiện tại và tương lai”.

Ông Trump được cho là đề cập sáng kiến quân sự của Mỹ nhằm hỗ trợ dẫn đường an toàn cho các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, bao gồm một chiến dịch đầu tháng 6 mà ông cho biết đã bí mật đưa hơn 100 triệu thùng dầu và 200 con tàu vượt qua khu vực này.

Phát ngôn của ông Trump được đưa ra sau khi Iran tối 20/6 tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz.

Đài truyền hình quốc gia IRIB dẫn tuyên bố từ Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran cho biết: “Do thiện chí không được đáp lại, việc Mỹ vi phạm các cam kết trong bản ghi nhớ chấm dứt chiến tranh, cùng hành động liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn tại miền Nam Lebanon, chúng tôi tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz đối với mọi hoạt động lưu thông hàng hải”.

Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho rằng Iran không kiểm soát eo biển Hormuz và các tàu thương mại vẫn tiếp tục đi lại bình thường.

“Iran không kiểm soát eo biển Hormuz. Hoạt động hàng hải vẫn đang diễn ra bình thường và các lực lượng Mỹ đang theo dõi tình hình để bảo đảm điều đó tiếp tục được duy trì” - Đại úy Tim Hawkins, người phát ngôn của CENTCOM, viết trên X ngày 20/6.

Những phát ngôn trái ngược giữa Mỹ và Iran liên quan eo biển Hormuz xảy ra trong bối cảnh phái đoàn hai nước sắp có cuộc gặp tại Thụy Sĩ.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã khởi hành vào chiều muộn thứ Bảy từ Căn cứ Liên hợp Andrews tới Lucerne, Thụy Sĩ.

Tối 20/6, phái đoàn Iran, do Chủ tịch quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu, đã tới TP Zurich (Thụy Sĩ).