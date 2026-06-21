Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Mỹ mở khóa 6 tỷ USD cho Iran

  • Chủ nhật, 21/6/2026 04:00 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Washington đang phối hợp với Doha triển khai kế hoạch giải phóng 6 tỷ USD từ các quỹ bị đóng băng của Iran nhằm phục vụ mục đích nhân đạo.

Đây là một phần trong các ưu đãi tài chính bước đầu thuộc thỏa thuận ngừng bắn vừa ký kết nhằm chấm dứt chiến sự.

Kế hoạch này, dù chưa hoàn tất, hướng tới việc giúp Tehran tiếp cận nguồn lực tài chính từ khối tài sản ước tính khoảng 100 tỷ USD đang bị phong tỏa trên toàn thế giới, bắt đầu với 6 tỷ USD hiện giữ tại Qatar.

Theo cơ chế đang được thảo luận, Qatar sẽ tạo điều kiện cho các giao dịch mua thực phẩm, thuốc men và hàng hóa nhân đạo do Ngân hàng Trung ương Iran đặt hàng. Nguồn tiền sẽ được trích từ các tài sản bị đóng băng - chủ yếu là doanh thu từ bán dầu mỏ bị kẹt tại nước ngoài do các lệnh trừng phạt.

Động thái này có thể trở thành khuôn mẫu để xử lý các khoản tiền bị phong tỏa khác trên toàn cầu, đồng thời là bước đầu tiên trong lộ trình giải phóng 24 tỷ USD mà Tehran mong muốn được tiếp cận càng sớm càng tốt.

Cơ chế này là một trong nhiều nội dung Washington dự kiến đưa ra thảo luận trong hai tháng đàm phán hạt nhân sắp tới với Tehran, sau thỏa thuận tạm dừng chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz.

Bà Sanam Vakil, chuyên gia tại tổ chức Chatham House (London), nhận định rằng việc Mỹ cho phép Iran tiếp cận một phần tài sản bị phong tỏa mang lại hai lợi ích lớn. Về kinh tế, đây được coi là "phao cứu sinh" giúp Iran vực dậy tài chính. Về chính trị, nó là tín hiệu cho thấy hai bên muốn hạ nhiệt căng thẳng. Đây là một trong những ưu đãi hiếm hoi mà Iran giành được từ Mỹ để giúp ổn định đồng nội tệ và giảm bớt khó khăn cho người dân trong nước.

Tehran đang thúc đẩy việc giải phóng sớm số tài sản trị bị phong tỏa để giải quyết tình trạng khủng hoảng kinh tế, lạm phát phi mã và sự sụt giảm của đồng nội tệ. Theo biên bản ghi nhớ, Mỹ cam kết cho phép Iran tiếp cận các nguồn tài chính này và sẽ đàm phán để thiết lập cơ chế thực thi cụ thể.

Tuy nhiên, một quan chức Mỹ khẳng định, dòng tiền sẽ chỉ được giải ngân nếu Iran tham gia đàm phán một cách hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị G7 ở Pháp hôm 17/6, Tổng thống Trump nhấn mạnh: "Chúng ta đã tịch thu tiền của họ, đó không phải tiền của chúng ta, đó là tiền của họ và chúng ta đã phong tỏa nó. Đến một thời điểm nào đó, có lẽ chúng ta sẽ phải hoàn trả".

Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết Tehran sẽ được tiếp cận tài sản nếu thực thi biên bản ghi nhớ, và sẽ nhận được nhiều ưu đãi hơn nếu có "thiện chí hợp tác", chẳng hạn như bàn giao lượng uranium đã làm giàu.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

Minh Anh

Iran Donald Trump Mỹ Pháp Iran Mỹ thoả thuận khung tài sản đóng băng Qatar nhân đạo

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Iran tung hoa mu? hinh anh

Iran tung hỏa mù?

9 giờ trước 19:11 20/6/2026

0

Các tuyên bố đối lập về Hormuz và đàm phán với Mỹ không chỉ phản ánh căng thẳng trong khu vực mà còn cho thấy những ưu tiên khác nhau trong nội bộ Iran.

He luy kho dao nguoc sau cuoc chien Iran hinh anh

Hệ lụy khó đảo ngược sau cuộc chiến Iran

19 phút trước 04:06 21/6/2026

0

Bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran đã mang lại sự hạ nhiệt tạm thời cho căng thẳng khu vực, song những hệ lụy chiến lược từ cuộc chiến này sẽ còn kéo dài.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý