Phó Tổng thống Mỹ đến Thụy Sĩ và nêu ưu tiên đàm phán với Iran

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cùng phái đoàn Iran hội tụ tại Thụy Sĩ để khởi động vòng đàm phán trực tiếp vào ngày 21/6 tại Bürgenstock dưới sự trung gian của Pakistan và Qatar.

Phái đoàn Iran đến Thụy Sĩ để đàm phán với Mỹ. Ảnh: Bộ Ngoại giao Liên bang Thụy Sĩ.

Phái đoàn Iran đã hạ cánh xuống Thụy Sĩ để đàm phán với Mỹ Truyền thông nhà nước Iran ngày thứ Bảy đưa tin, phái đoàn Iran đã đến Zurich, Thụy Sĩ, để tham gia đàm phán với Mỹ. Các cuộc đối thoại dự kiến diễn ra tại khu nghỉ dưỡng trên núi Bürgenstock, dưới sự dẫn đầu của trưởng đoàn đàm phán Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin hôm thứ Bảy rằng phái đoàn nước này đã hạ cánh xuống Zurich, Thụy Sĩ để đàm phán với Mỹ.

Các cuộc đàm phán dự kiến được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng trên núi Bürgenstock. Phái đoàn Iran do trưởng đoàn đàm phán Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu.

Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết Mỹ và Iran sẽ tham gia các cuộc đàm phán cùng với các bên trung gian là Pakistan và Qatar vào ngày 21/6 tại Burgenstock, Thụy Sĩ, trong khuôn khổ “Bản Ghi nhớ Islamabad”.

Phó Tổng thống Vance rời Washington để tới Thụy Sĩ

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã khởi hành vào chiều muộn thứ Bảy từ Căn cứ Liên hợp Andrews tới Lucerne, Thụy Sĩ, nơi ông dự kiến tham gia đàm phán với Iran.

Phó Tổng thống Vance để tới Thụy Sĩ đàm phán với Iran. Ảnh: CNN.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump, ông Jared Kushner, hiện đã có mặt tại hiện trường để xử lý các yếu tố kỹ thuật của cuộc đàm phán.

Trước đó vào thứ Bảy, ông Vance cho biết kế hoạch di chuyển của ông, vốn đã thay đổi trong tuần qua, là một "điệu nhảy phối hợp tinh tế", trong đó các "nghi thức ngoại giao" phải được cân nhắc kỹ lưỡng.

Các ưu tiên hàng đầu trước thềm đàm phán

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xác định các ưu tiên trọng tâm bao gồm việc thiết lập cấu trúc đàm phán, đạt bước tiến về vấn đề hạt nhân và hướng tới lệnh ngừng bắn tại Lebanon.

"Chúng tôi sẽ duy trì sự hiện diện của lãnh đạo chính trị cấp cao nhất, trong khi đội ngũ chuyên gia kỹ thuật sẽ trực tiếp làm việc tại hiện trường", ông Vance phát biểu trước khi khởi hành.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xác định ba ưu tiên trọng tâm: thiết lập cấu trúc đàm phán, thúc đẩy vấn đề hạt nhân và hướng tới lệnh ngừng bắn tại Lebanon. Ảnh: Reuters.

Dù lịch trình lưu lại Thụy Sĩ chỉ gói gọn trong một đến hai ngày, Phó Tổng thống kỳ vọng sẽ đạt được những tiến triển đáng kể trong việc xử lý vật liệu hạt nhân của Iran. Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh việc đạt lệnh ngừng bắn tại Lebanon - quốc gia đang tiếp tục hứng chịu hỏa lực tên lửa từ Israel - là một nhiệm vụ cấp bách đòi hỏi sự quản lý liên tục.

"Đây là hai nội dung trọng tâm trong chương trình nghị sự của chúng tôi. Tôi tin rằng phía Iran cũng sẽ đưa ra các vấn đề mà họ mong muốn thảo luận", ông nói thêm.

Tổng thống Trump ra tối hậu thư sau khi Tehran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không thu phí hàng hải tại eo biển Hormuz trong 60 ngày ngừng bắn. Tuy nhiên, nếu sau thời hạn này mà thỏa thuận với Iran không đạt được, Mỹ có thể thu phí các quốc gia Trung Đông như một khoản chi phí bảo an.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sẽ không có “phí qua lại” tại eo biển Hormuz trong 60 ngày. Ảnh: Reuters.

Ông khẳng định trên Truth Social rằng chỉ Mỹ mới có quyền đặt ra các quy định về phí tại khu vực này.

"Sẽ không có phí quá cảnh tại eo biển Hormuz trong thời gian 60 ngày ngừng bắn. Sau thời hạn này, nếu thỏa thuận không đạt được, chỉ Mỹ mới có quyền áp đặt phí và các khoản thu này phải phục vụ lợi ích của Mỹ", Tổng thống Trump viết trên Truth Social ngày 20/6.