Iran tiếp tục tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz

Quyết định đóng eo biển Hormuz được Iran đưa ra ngày 20/6 giữa lúc phái đoàn nước này chuẩn bị tới Thụy Sĩ đàm phán với Mỹ về việc thực thi các cam kết đã thống nhất.

ác tàu thuyền tại eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam (Oman) ngày 18/6. Ảnh: Reuters.

Bộ chỉ huy quân sự Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ của thế giới - với lý do Israel bị cho là tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại Lebanon, đồng thời cáo buộc Mỹ “không thực hiện” điều khoản đầu tiên trong thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt cuộc chiến. Thông tin được truyền thông nhà nước Iran đăng tải ngày 20/6.

Trong tuyên bố được Đài truyền hình quốc gia IRIB dẫn lại, Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran nêu rõ: “Trước thiện chí không được đáp lại từ phía Mỹ và việc Washington rõ ràng vi phạm các cam kết khi không thực hiện điều khoản đầu tiên của bản ghi nhớ chấm dứt chiến tranh, đồng thời để đáp trả những hành động liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn tại miền Nam Lebanon, chúng tôi tuyên bố eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa đối với hoạt động lưu thông của các tàu thuyền”.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran cho biết phái đoàn đàm phán của nước này sẽ sớm tới Thụy Sĩ để tiến hành các cuộc thảo luận với Mỹ, theo hãng thông tấn bán chính thức Fars News.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết phái đoàn sẽ tập trung “theo dõi và yêu cầu phía bên kia thực hiện các cam kết đã đưa ra”.

Trước đó không lâu, truyền thông Iran cũng đồng loạt đưa tin nước này sẽ một lần nữa đóng eo biển Hormuz do các cáo buộc nhằm vào Israel về việc vi phạm lệnh ngừng bắn tại Lebanon, cũng như việc Mỹ không thực hiện điều khoản đầu tiên trong thỏa thuận sơ bộ kết thúc xung đột.

“Chúng tôi vẫn duy trì đầy đủ các nghĩa vụ của mình. Phía bên kia có trách nhiệm buộc Israel chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào Lebanon”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh, theo Fars News.

Khói bốc lên nghi ngút từ miền nam Lebanon sau một cuộc tấn công của Israel, nhìn từ Nabatieh (Lebanon) ngày 20/6. Ảnh: Reuters.

Về phía Mỹ, sáng 20/6, Phó tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận rằng các cuộc đàm phán đang được xúc tiến tại Thụy Sĩ và ông sẽ lên đường tới đây trong vài ngày tới, sau khi hủy chuyến công du dự kiến vào tối 19/6.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Vance cho biết: “Tôi dự kiến sẽ khởi hành trong vài ngày tới. Tuy nhiên, việc điều phối các cuộc gặp luôn rất phức tạp, đặc biệt là các thủ tục và nghi thức ngoại giao. Thành thật mà nói, tôi không quá am hiểu những vấn đề này vì chưa bao giờ thực sự quan tâm nhiều đến các nghi thức ngoại giao”.

Phó tổng thống Mỹ cũng xác nhận ông Jared Kushner - con rể của Tổng thống Donald Trump - cùng Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff hiện đã có mặt tại Thụy Sĩ để tham gia các cuộc đàm phán.

“Chúng tôi sẽ sắp xếp thời điểm tiến hành các cuộc gặp khi những nhân vật chủ chốt từ phía Iran, cũng như đại diện Qatar và Pakistan, đến nơi. Điều đó có thể diễn ra sớm nhất là vào ngày mai, nhưng các hoạt động ngoại giao luôn có những yếu tố thay đổi vào phút chót”, ông Vance nói.

“Jared và Steve đã có mặt tại hiện trường nhiều giờ qua để xử lý các vấn đề kỹ thuật của tiến trình đàm phán. Qua trao đổi với họ vào sáng nay, tôi được biết mọi việc đang diễn ra khá thuận lợi”, ông cho biết thêm.