Những nội dung trọng tâm đàm phán Mỹ - Iran tại Thụy Sĩ

Phó Tổng thống JD Vance và phái đoàn Iran hội tụ tại Thụy Sĩ để chuẩn bị cho vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên kể từ sau biên bản ghi nhớ 14 điểm.

Phái đoàn Iran đã hạ cánh xuống Thụy Sĩ để đàm phán với Mỹ Truyền thông nhà nước Iran ngày thứ Bảy đưa tin, phái đoàn Iran đã đến Zurich, Thụy Sĩ, để tham gia đàm phán với Mỹ. Các cuộc đối thoại dự kiến diễn ra tại khu nghỉ dưỡng trên núi Bürgenstock, dưới sự dẫn đầu của trưởng đoàn đàm phán Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Trong bối cảnh giao tranh tại Lebanon đe dọa làm chệch hướng tiến trình ngoại giao, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đang trên đường tới Thụy Sĩ, nơi phái đoàn Tehran đã có mặt để chuẩn bị cho vòng đàm phán dự kiến diễn ra vào Chủ nhật.

Đây là cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa Washington và Tehran kể từ khi biên bản ghi nhớ 14 điểm được ký kết. Dưới đây là những chủ đề chính dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận:

1. Giao tranh tại Lebanon

Iran khẳng định sẽ không tiếp tục đàm phán chừng nào Israel duy trì các đợt không kích vào Lebanon - nơi xung đột với Hezbollah vẫn đang diễn ra dữ dội.

Một quan chức Iran cho biết đây là vấn đề tiên quyết. Tehran sẽ không đàm phán tiếp theo nếu tình hình Lebanon chưa được giải quyết ổn thỏa.

2. Eo biển Hormuz

Ngày thứ Bảy, bộ chỉ huy quân sự Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz để phản đối tình hình tại Lebanon, bất chấp việc lưu thông hàng hải tại đây vừa mới phục hồi.

Phía Mỹ bác bỏ quyền kiểm soát của Iran đối với tuyến đường huyết mạch này. Tổng thống Donald Trump cũng cảnh báo sẽ áp phí vận chuyển nếu các bên không đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Các nhà hòa giải đang nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng để bảo đảm dòng chảy thương mại qua eo biển này không bị gián đoạn.

3. Vấn đề hạt nhân

Nếu các nút thắt trên được tháo gỡ, giai đoạn đàm phán tiếp theo sẽ tập trung sát sao vào chương trình hạt nhân của Iran. Phó Tổng thống Vance bày tỏ hy vọng đạt được những bước tiến đáng kể trong cuối tuần này.

Dù trong khuôn khổ ban đầu, Tehran đã cam kết "không mua sắm hoặc phát triển vũ khí hạt nhân", nhưng hai bên từng thống nhất hoãn việc xử lý kho vật liệu hạt nhân đã làm giàu cho đến khi bước vào giai đoạn 60 ngày đàm phán các điều khoản cuối cùng.

Nay thời hạn này đã bắt đầu, việc xử lý số vật liệu này - vốn là điểm nghẽn chính trong các cuộc đàm phán trước đây - được dự báo sẽ là rào cản lớn.