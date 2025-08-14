Ông Trump cảnh báo hậu quả nếu TT Putin ngăn cản hòa bình với Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/8 đã cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin ngăn cản hòa bình với Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/8 sẽ gặp nhau trực tiếp tại tiểu bang Alaska của Mỹ nhằm thảo luận cuộc xung đột ở Ukraine. Đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh riêng đầu tiên của hai tổng thống kể từ cuộc gặp năm 2018 tại Helsinki, Phần Lan.

Phát biểu với báo giới ngày 13/8, Tổng thống Trump cảnh báo Nga sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu cuộc gặp ở Alaska không hiệu quả, cụ thể là nếu Tổng thống Putin không đồng ý ngừng xung đột với Ukraine.

Tuy nhiên, ông Trump không nói rõ những hậu quả đó là gì. Trước đó, Tổng thống Trump và giới chức Mỹ gọi đây là một cuộc gặp thăm dò để đánh giá xem Tổng thống Nga Putin có nghiêm túc hay không trong việc tìm kiếm hòa bình với Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho biết cuộc gặp này sẽ tạo điều kiện cho các cuộc gặp tiếp theo.

“Nếu cuộc gặp diễn ra tốt đẹp, tôi muốn sẽ có một cuộc gặp thứ hai gần như ngay lập tức. Cuộc gặp này có thể diễn ra giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky và tôi nếu họ muốn sự có mặt của tôi. Cuộc gặp đầu tiên sẽ tạo điều kiện cho cuộc gặp thứ hai nhưng nếu tôi không có được câu trả lời cần thiết thì sẽ không có cuộc gặp thứ hai”, ông Trump nói.

Tổng thống Donald Trump cùng ngày đã có cuộc gặp trực tuyến với Tổng thống Ukraine và lãnh đạo các nước châu Âu và các nước này đã thống nhất đề xuất một số điều kiện bao gồm một thỏa thuận ngừng bắn với Nga và Ukraine có được các đảm bảo về an ninh. Tổng thống Ukraine Zelensky cũng tiếp tục bác bỏ việc nhượng đất theo yêu cầu của Nga.

Cùng ngày, Nga tuyên bố quan điểm của nước này về việc chấm dứt xung đột với Ukraine không thay đổi kể từ khi Tổng thổng Putin đưa ra các điều kiện vào tháng 6 năm ngoái trong đó bao gồm việc Ukraine phải từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO.