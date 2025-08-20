Ông Trump cân nhắc hỗ trợ Ukraine không kích

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố loại trừ việc đưa quân Mỹ sang Ukraine, nhưng sẽ cân nhắc khả năng hỗ trợ không kích như một phần trong việc củng cố tiến trình hòa bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể hỗ trợ đường không để thúc đẩy hòa bình. Ảnh: Reuters.

“Về vấn đề an ninh, (châu Âu) sẵn sàng triển khai lực lượng trên bộ. Còn chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ họ, đặc biệt là bằng các phương án đường không”, ông Trump phát biểu trong chương trình “Fox & Friends” của Fox News ngày 19/8.

Khi được hỏi "liệu ông có thể đưa ra đảm bảo rằng sẽ không có binh sĩ Mỹ tới bảo vệ biên giới của Ukraine, kể cả sau khi ông hết nhiệm kỳ?", ông Trump đáp: "Trên cương vị tổng thống, tôi đảm bảo điều này".

Ông Trump cũng thừa nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể không thực sự muốn đạt được thỏa thuận, nói rằng: “Chúng ta sẽ biết rõ hơn về ông Putin trong vài tuần tới”.

Hiện chưa rõ hình thức hỗ trợ quân sự nào của Mỹ sẽ được đưa vào thỏa thuận hòa bình. Hỗ trợ đường không có thể bao gồm hệ thống phòng thủ tên lửa hoặc triển khai tiêm kích để thiết lập vùng cấm bay.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận “khả năng hỗ trợ đường không” đang được xem xét, song cũng không cung cấp thêm chi tiết.

“Tổng thống đã khẳng định dứt khoát rằng Mỹ sẽ không đưa binh sĩ lên mặt đất ở Ukraine, nhưng chúng tôi có thể phối hợp và cung cấp những hình thức bảo đảm an ninh khác cho các đồng minh châu Âu”, bà nói tại cuộc họp báo.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận khả năng hỗ trợ đường không của Mỹ với Ukraine trong cuộc họp báo ngày 19/8. Ảnh: Reuters.

Một quan chức Nhà Trắng tiết lộ, ông Trump đã thảo luận với Thủ tướng Hungary Viktor Orban về khả năng chọn Budapest làm địa điểm tổ chức thượng đỉnh giữa ông Zelensky và ông Putin. Một quan chức cấp cao khác cho biết Istanbul - nơi hai bên từng đàm phán - cũng được cân nhắc.

Trong khi đó, Thụy Sĩ trung lập cũng tuyên bố sẵn sàng đăng cai các cuộc đàm phán hòa bình.

“Họ đang tiến hành các bước chuẩn bị”, ông Trump nói với người dẫn chương trình Levin khi được hỏi về khả năng tổ chức cuộc gặp Putin - Zelensky. Song ông cũng bày tỏ hoài nghi về việc mình có tham dự hay không: “Tôi nghĩ tốt hơn là họ gặp nhau mà không có tôi… Nếu cần thiết, tôi sẽ tham gia”.

Trong khi đó, các đồng minh Ukraine ngày 19/8 đã nhóm họp theo khuôn khổ “Liên minh sẵn sàng” để bàn thêm các biện pháp trừng phạt mới nhằm gia tăng sức ép lên Nga. Nhóm này cũng nhất trí sẽ cử các nhóm chuyên trách sang Mỹ trong những ngày tới để xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Giới chức cho biết, ngày 20/8, các tướng lĩnh NATO dự kiến họp để thảo luận tình hình Ukraine, với sự tham dự trực tuyến của Tướng Dan Caine - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin tiếp tục nhấn mạnh Nga sẽ không chấp nhận sự hiện diện của quân NATO trên lãnh thổ Ukraine. Sau hội nghị thượng đỉnh với ông Trump tại Alaska hôm 15/8, ông cũng không đưa ra dấu hiệu nhượng bộ về yêu cầu kiểm soát các vùng lãnh thổ, bao gồm cả khu vực hiện không do quân Nga chiếm giữ.

Neil Melvin, Giám đốc chương trình An ninh Quốc tế thuộc Viện Nghiên cứu Hoàng gia Anh (RUSI), nhận định Nga có thể kéo dài cuộc xung đột để làm chậm áp lực từ Mỹ, đồng thời lợi dụng các vòng đàm phán hòa bình.

“Cả Ukraine cùng các đồng minh châu Âu một bên và Nga một bên đều đang cố gắng không để mình bị coi là trở ngại cho tiến trình hòa bình mà ông Trump khởi xướng”, Melvin phân tích. “Họ đều phải ‘nhẹ bước quanh Trump’ để tránh bị đổ lỗi, bởi các tuyên bố về bảo đảm an ninh của ông vẫn còn quá mơ hồ, khó có thể coi là cam kết nghiêm túc”.