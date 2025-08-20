Nhà Trắng tuyên bố đã thấy 'ánh sáng cuối đường hầm' về vấn đề Ukraine

Theo thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, Washington hiện nhìn thấy những cơ hội thực sự để đạt được một giải pháp hòa bình cho Ukraine.

Thư ký báo chí Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt phát biểu trong một cuộc họp báo ở Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga tối 19/8, theo giờ địa phương, cho biết trong cuộc họp báo cùng ngày, thư ký báo chí Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa người đồng cấp Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Vlolodymyr Zelensky như là “giai đoạn tiếp theo của tiến trình hòa bình”.

Phát biểu với các phóng viên, bà Leavitt cho biết: “Trước chiến thắng áp đảo của Tổng thống Trump hồi tháng 11 năm ngoái, không có hồi kết nào trong tầm mắt cho cuộc đổ máu này. Nhưng giờ đây, có lẽ cuối cùng đã xuất hiện ánh sáng cuối đường hầm và một cơ hội cho hòa bình lâu dài”.

Theo thư ký báo chí Nhà Trắng, hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska ngày 15/8 đã “rất hiệu quả, với nhiều điểm mấu chốt đã được hai nhà lãnh đạo nhất trí” và điều này đã “mở ra cánh cửa” cho giai đoạn tiếp theo của các cuộc đàm phán.

Sau đó vào ngày 18/8, Tổng thống Trump đã tổ chức một cuộc gặp với ông Zelensky cùng một số lãnh đạo châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để thảo luận các bước tiếp theo trong tiến trình hòa bình ở Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 19/8, Tổng thống Mỹ nói ông hy vọng Tổng thống Ukraine sẽ “làm những gì ông ấy cần làm” để đạt hòa bình với Liên bang Nga và theo nhà lãnh đạo Mỹ thì ông Zelensky cần “thể hiện một số sự linh hoạt”.

Về phía Liên bang Nga, Moskva (Moscow) từ lâu đã khẳng định rằng họ luôn sẵn sàng cho các cuộc hòa đàm, nhưng nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán đó phải mang lại một nền hòa bình lâu dài và ổn định cho Ukraine.

Theo Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov, Tổng thống Mỹ Donald Trump hiểu quan điểm của Moskva về vấn đề này và Moskva không từ chối bất kỳ hình thức đối thoại nào liên quan đến giải pháp cho vấn đề Ukraine, dù là song phương hay ba bên.

Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya-24 và được phát sóng ngày 19/8, ông Lavrov nói rõ: “Tổng thống (Vladimir Putin) nhiều lần khẳng định chúng tôi (Liên bang Nga) không từ chối bất kỳ định dạng nào”.

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Nga, điều quan trọng là bất kỳ cuộc gặp nào ở cấp lãnh đạo quốc gia cũng cần được chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng nhất có thể. Bên cạnh đó, ông Lavrov cũng lưu ý “không thể có thoả thuận lâu dài nếu không tôn trọng những lợi ích an ninh của Liên bang Nga”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (thứ 3, phải) trong cuộc họp với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Washington, Mỹ ngày 18/8/2025. Ảnh: AA/TTXVN

Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã nói chuyện với Tổng thống Putin sau khi gặp các nhà lãnh đạo châu Âu và NATO. Ông cũng cho biết Mỹ bắt đầu sắp xếp cuộc gặp song phương tiềm năng giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, trước khi diễn ra cuộc họp ba bên với sự tham gia của nhà lãnh đạo Mỹ.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 19/8 cho biết cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Liên bang Nga và Ukraine có thể diễn ra trong vòng 2 tuần tới.

Trả lời phỏng vấn của kênh tin tức La Chaîne Info (LCI) của Pháp, ông Macron nói rằng, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump, Tổng thống Putin đã bày tỏ sẵn sàng gặp Tổng thống Zelensky vào khung thời gian trên.

“Chúng tôi quyết định tổ chức cuộc gặp song phương giữa hai Tổng thống (Liên bang Nga và Ukraine), sau đó là cuộc gặp ba bên (với Tổng thống Trump) và tiếp đến là cuộc gặp đa phương với sự tham gia của các nhà lãnh đạo châu Âu”, ông Macron cho biết.

Cũng theo nhà lãnh đạo Pháp, các cuộc gặp này cần được tổ chức tại châu Âu để thể hiện “ý chí chung” của các nhà lãnh đạo châu lục.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng đề cập đến nội dung tương tự khi cho biết hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc về việc tổ chức cuộc gặp giữa hai Tổng thống Liên bang Nga và Ukraine trong 2 tuần tới.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky khẳng định sẵn sàng tham gia cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Liên bang Nga nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa hai bên.