Tổng thống Zelensky tặng Tổng thống Trump món quà đặc biệt

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump một chiếc gậy golf của Hạ sĩ Kartavtsev, người đã mất một chân khi cứu đồng đội trong những tháng đầu tiên của cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington, D.C., ngày 18/8/2025. Ảnh: Reuters

Báo The Kyiv Post ngày 19/8 cho biết trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Ukraine - Mỹ tại Washington, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trao cho Tổng thống Mỹ Donald Trump một món quà mang tính biểu tượng, đó là một chiếc gậy golf.

Đây là món quà mà một quân nhân Ukraine, Hạ sĩ Kostiantyn Kartavtsev nhờ Tổng thống Zelensky chuyển tặng cho Tổng thống Trump.

Theo thông tin từ bộ phận báo chí của Văn phòng Tổng thống Zelensky, người lính này thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine này đã mất một chân trong những tháng đầu tiên của cuộc xung đột Nga – Ukraine khi cứu đồng đội.

Luyện tập golf đã trở thành một phần trong quá trình phục hồi chức năng của Hạ sĩ Kartavtsev và giúp người lính này lấy lại sự cân bằng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Tổng thống Zelensky cũng trình chiếu một đoạn video, trong đó Hạ sĩ Kartavtsev gửi thông điệp đến Tổng thống Mỹ, kêu gọi giúp Ukraine chấm dứt chiến tranh bằng một nền hòa bình công bằng và bền vững.

Tổng thống Trump đã nhận món quà và ghi lại một thông điệp bằng video để bày tỏ lòng biết ơn tới người lính Ukraine.

Đáp lại, nhà lãnh đạo Mỹ trao cho ông Zelensky chiếc “chìa khóa mang tính biểu tượng” của Nhà Trắng.

Sự kiện này diễn ra sau cuộc gặp hôm thứ Hai (18/8) giữa ông Trump và ông Zelensky tại Nhà Trắng.

Tổng thống Trump cho biết Liên bang Nga đã đồng ý chấp nhận các bảo đảm an ninh cho Ukraine trong một cuộc gặp được truyền hình trực tiếp tại Nhà Trắng với Tổng thống Volodymyr Zelensky và một số đối tác châu Âu, sau các cuộc hội đàm song phương với ông Zelensky hôm 18/8 và với nhà lãnh đạo Liên bang Nga Vladimir Putin hôm 15/8.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Phần Lan Alexander Stubb đã tham dự cuộc họp lịch sử chưa từng có tại Washington hôm 18/8.

Tổng thống Trump cho biết: “Ông Putin đã đồng ý rằng Liên bang Nga sẽ chấp nhận các bảo đảm an ninh cho Ukraine, và đây là một trong những điểm then chốt mà chúng ta cần xem xét”, đồng thời chia sẻ: “Tôi lạc quan rằng chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận nhằm ngăn chặn bất kỳ hành động gây hấn nào trong tương lai chống lại Ukraine”.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng: “Và thực ra tôi nghĩ điều đó sẽ không xảy ra. Nó phần lớn đã bị thổi phồng, nhưng chúng ta sẽ sớm biết”.

Theo báo The Kyiv Post, các bảo đảm an ninh đã là một trong những yêu cầu của Kyiv cho hòa bình kể từ khi các cuộc đàm phán bắt đầu, nhưng Nhà Trắng thường xuyên đặt câu hỏi về sự cần thiết của các bảo đảm nếu Ukraine đã có sự ủng hộ của Mỹ.

Trong khi đó, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng những nhượng bộ về lãnh thổ của Kyiv để đổi lấy hòa bình từ Liên bang Nga là một khả năng và “cần thảo luận về khả năng trao đổi lãnh thổ, xét đến đường tiếp xúc hiện tại”, nhưng một lệnh ngừng bắn không còn là yếu tố được ưu tiên hàng đầu.

“Tất cả chúng ta dĩ nhiên sẽ mong muốn một lệnh ngừng bắn ngay lập tức trong khi chúng ta làm việc cho một nền hòa bình lâu dài. Có thể điều gì đó như vậy sẽ xảy ra, nhưng tại thời điểm này, nó chưa diễn ra”, ông Trump nói.

"Đó thực sự là điều tuyệt vời nhất. Xin lỗi, hoặc có lẽ điều tuyệt vời nhất sẽ đến trong tương lai", ông Zelensky nói thêm.

Ông Zelensky nhắc lại sự cần thiết phải trả lại trẻ em Ukraine đã bị Liên bang Nga bắt giữ, và một lần nữa cảm ơn Đệ nhất phu nhân Melania Trump vì lá thư của bà thúc giục Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin bảo vệ trẻ em.

Trong khi đó, ông Trump bắt đầu bài phát biểu của mình tại cuộc họp với các nhà lãnh đạo châu Âu bằng cách nói rằng họ "đã có một ngày rất thành công cho đến nay". “

Tôi vừa vinh dự được gặp Tổng thống Zelensky” ông Trump nói. “Và trong tất cả các cuộc thảo luận, chúng tôi đã đề cập rất nhiều vấn đề.”