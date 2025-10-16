Ông Trần Tiến Dũng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Ngày 16/10, trong khuôn khổ Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, ông Trần Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 16/10, các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030, đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 52 đồng chí. Sau đó, tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XV đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khoá XV ra mắt đại hội.

Kết quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên khoá XV gồm 14 người. Ông Trần Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó bí thư gồm: Ông Lê Thành Đô, Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026; ông Hà Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029.

Ông Trần Tiến Dũng, tân Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 người, ông Nguyễn Sỹ Quân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Tiến Dũng, tân Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, cảm ơn sự tín nhiệm của đại hội và khẳng định, đây là vinh dự và trách nhiệm nặng nề mà cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên giao phó. Ông Trần Tiến Dũng hứa sẽ nỗ lực, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra là xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển xanh, thông minh và bền vững, vươn lên trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.