Ông Tô Dũng làm Chủ tịch công ty con của Vinaconex

VIWASEEN đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, thông qua việc bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, ông Tô Dũng được bầu làm Chủ tịch HĐQT.

Tân Chủ tịch VIWASEEN Tô Dũng. Ảnh: VIW.

Tổng công ty CP Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - VIWASEEN (UPCoM: VIW) mới đây đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến cơ cấu tổ chức và định hướng phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn tới.

Sau khi Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) hoàn tất thoái vốn, VIWASEEN chính thức vận hành theo mô hình doanh nghiệp không còn vốn Nhà nước. Với sự đồng thuận tuyệt đối của các cổ đông tham dự, đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029, đồng thời bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 bao gồm 5 thành viên là ông Tô Dũng, Nguyễn Xuân Đông, Nguyễn Hải Đăng, ông Phan Quang Khải và Hoàng Thiệu Bảo. HĐQT công ty cũng thống nhất bầu ông Tô Dũng giữ chức Chủ tịch.

Ông Tô Dũng hiện là Chủ tịch HĐQT Xuân Cầu Holdings, một tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành tại Việt Nam.

Đại hội VIWASEEN cũng bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 3 thành viên là ông Vũ Văn Mạnh, Bùi Anh Duy và bà Trần Thị Kim Oanh. Trong đó, ông Vũ Văn Mạnh được bầu giữ chức Trưởng ban Kiểm soát.

Tại đại hội, tân Chủ tịch HĐQT Tô Dũng cho biết trong thời gian tới, VIWASEEN sẽ tập trung vào 2 định hướng trọng tâm.

Thứ nhất, trên nền tảng thế mạnh truyền thống, doanh nghiệp sẽ đổi mới phương thức quản trị, vận hành và lựa chọn các công nghệ lõi tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu suất hoạt động.

Thứ hai, doanh nghiệp sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên nền tảng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tối ưu quy trình, nâng cao năng lực dự báo và tăng tính minh bạch trong quản trị, qua đó tạo ra các giá trị mới đóng góp cho xã hội.

Chủ tịch VIWASEEN cũng nhấn mạnh quyết tâm đổi mới tư duy và hành động, đẩy nhanh việc triển khai các dự án mới ngay từ giai đoạn đầu, chấp nhận những thách thức trong quá trình chuyển đổi, từng bước khôi phục và giành lại vị thế dẫn đầu của VIWASEEN trong lĩnh vực hạ tầng nước và môi trường.

Trước đó, tháng 12/2025, Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex (HoSE: VCG) đã hoàn tất việc mua lại 98,16% vốn điều lệ của VIWASEEN với giá trên 1.200 tỷ đồng từ SCIC, qua đó chính thức trở thành công ty mẹ nắm quyền chi phối VIWASEEN.

VIWASEEN sau đó tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 vào tháng 1 vừa qua nhưng không thành công do đại diện nhóm Vinaconex không tham dự.