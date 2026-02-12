Ông Tập ca ngợi chiến dịch chống tham nhũng sau cú ngã của dàn tướng

Chủ tịch Tập Cận Bình ca ngợi cuộc chiến chống tham nhũng trong quân đội, giữa lúc Bắc Kinh điều tra tướng lĩnh hàng đầu, đẩy mạnh thanh trừng ở thượng tầng quyền lực.

Trong thông điệp gửi tới lực lượng vũ trang nhân dịp Tết Nguyên đán hôm 11/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Tập, đồng thời là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch Quân ủy Trung ương cho biết quân đội đã “trải qua sự tôi luyện mang tính cách mạng trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng”.

Theo Đài truyền hình trung ương CCTV, ông khẳng định Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã “đẩy mạnh chỉnh đốn chính trị toàn diện, xử lý hiệu quả nhiều rủi ro và thách thức”.

Tham dự buổi gặp mặt thường niên với các nhân sĩ ngoài Đảng trước thềm Tết Xuân (Tết Nguyên đán) tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 11/2.

Ông Tập ca ngợi sự “trung thành” của sĩ quan, binh sĩ, đặc biệt ở cấp cơ sở. Ông mô tả năm vừa qua là “phi thường và khác biệt”, đồng thời khẳng định quân đội đã chứng minh được sự “đáng tin cậy và vững vàng”.

Theo Tân Hoa xã, trong buổi kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu và các hoạt động tác chiến qua cầu truyền hình từ Bắc Kinh, ông Tập nhấn mạnh việc duy trì trạng thái trực chiến trong dịp lễ, Tết là “truyền thống tốt đẹp” của quân đội.

Ông cũng kêu gọi lực lượng vũ trang “duy trì cảnh giác cao độ, bảo vệ hòa bình quốc gia và hạnh phúc của nhân dân”.

Đáng chú ý, những phát biểu trên được xem là hiếm hoi trong bối cảnh Bắc Kinh công khai xác nhận điều tra hai tướng lĩnh cấp cao hôm 24/1 vì “nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”.

Bản tin của CCTV cho biết ông Trương Thăng Minh (Zhang Shengmin) - quan chức phụ trách kỷ luật, hiện là thành viên duy nhất được xác nhận của Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC) ngoài ông Tập - có mặt tại sự kiện. Hình ảnh truyền hình cũng cho thấy Bộ trưởng Quốc phòng Đổng Quân (Dong Jun) ngồi gần ông Tập Cận Bình trong buổi phát biểu.

Trước đó một ngày, tại Hội nghị toàn thể lần thứ năm của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa XX đã kêu gọi thúc đẩy quản trị Đảng toàn diện và nghiêm ngặt hơn, với tiêu chuẩn cao hơn và biện pháp cụ thể hơn.

Ông nhấn mạnh cần “nhốt quyền lực vào trong chiếc lồng thể chế”, tăng cường cơ chế kiểm soát hiệu quả hơn nhằm tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), Tân Hoa Xã cho biết.

Theo ông Tập, trong năm 2025, Ban Chấp hành Trung ương đã tăng cường chỉnh đốn tác phong, giữ gìn liêm chính và đấu tranh chống tham nhũng, đạt được những kết quả đáng kể. Tuy nhiên, ông thừa nhận tình hình chống tham nhũng vẫn “nghiêm trọng và phức tạp”, nhiệm vụ loại bỏ “mảnh đất và điều kiện nuôi dưỡng tham nhũng” còn nhiều gian nan.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định mọi tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ phải thực thi nghiêm các quyết sách của Trung ương; mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và kỷ luật, không có đặc quyền hay ngoại lệ trong chấp hành và thực thi quy định.

Ông nhấn mạnh cuộc chiến chống tham nhũng là “trận chiến lớn mà Đảng không thể và không được phép thua”.

Tháng trước, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo đang điều tra ông Trương Hựu Hiệp, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương (CMC) cùng với ông Lưu Chấn Lập, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp thuộc CMC, đơn vị phụ trách hoạch định tác chiến.

Hai quan chức này là những nhân vật mới nhất “ngã ngựa” trong chiến dịch quy mô lớn nhằm loại bỏ tham nhũng ở mọi cấp trong Đảng Cộng sản Trung Quốc và bộ máy nhà nước kể từ khi ông Tập lên nắm quyền hơn một thập kỷ trước. Những năm gần đây, chiến dịch này đặc biệt siết chặt vào lĩnh vực quân đội.