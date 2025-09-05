Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Putin mời ông Zelensky đến Moscow đàm phán

  • Thứ sáu, 5/9/2025 15:12 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Điện Kremlin ngày 5/9 xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Moskva để đàm phán.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN.

Phát biểu với các phóng viên bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF), người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông Zelensky đã từ chối đề xuất này thông qua Ngoại trưởng Ukaine.

Tuy nhiên, ông Peskov cũng cho rằng cuộc gặp giữa Nga và Ukraine ở cấp độ cao hơn hoặc cao nhất, đòi hỏi phải thực hiện một khối lượng công việc rất lớn.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng nhận định các lực lượng quân sự nước ngoài không thể cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine và Moscow cũng không chấp nhận điều đó.

Ông Peskov nhấn mạnh Moskva coi sự hiện diện của NATO tại biên giới Nga là một mối nguy hiểm thực sự và sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo an ninh quốc gia.

Ông khẳng định Nga sẽ tiếp tục hoạt động quân sự đặc biệt cho đến khi có cơ hội giải quyết xung đột bằng biện pháp chính trị và ngoại giao, đồng thời nhắc lại việc có thể triển khai quân đội nước ngoài tại Ukraine sẽ không giúp tiến gần hơn đến việc giải quyết xung đột.

Ukraine bác khả năng Tổng thống Zelensky đến Nga

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha tuyên bố nước này sẽ không chấp nhận đề xuất của lãnh đạo Nga về việc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Mátxcơva.

28:1694 hôm qua

TT Trump cam kết theo đuổi thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine

Tổng thống Donald Trump khẳng định ông vẫn theo đuổi một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, dù viễn cảnh về cuộc đối thoại trực tiếp giữa 2 nhà lãnh đạo vẫn còn xa vời.

24:1450 hôm qua

Những cuốn sách hay về châu Âu

Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-nga-moi-tong-thong-ukraine-den-moskva-dam-phan-20250905130143683.htm

Đài Trang (TTXVN)

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

