Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Ukraine bác khả năng Tổng thống Zelensky đến Nga

  • Thứ năm, 4/9/2025 12:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha tuyên bố nước này sẽ không chấp nhận đề xuất của lãnh đạo Nga về việc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Mátxcơva.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Sybiha đã bình luận về tuyên bố của Tổng thống Putin tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 3/9, trong đó lãnh đạo Nga tuyên bố sẵn sàng mời Tổng thống Ukraine Zelensky đến Mátxcơva để hội đàm.

Ông Sybiha chỉ ra rằng, đã có ít nhất 7 quốc gia sẵn sàng đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Ukraine, bao gồm Áo, Vatican, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và ba quốc gia vùng Vịnh.

“Đây là những đề xuất nghiêm túc và Tổng thống Zelensky sẵn sàng cho một cuộc gặp như vậy bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Nga vẫn tiếp tục làm khó bằng cách đưa ra những đề xuất không thể chấp nhận được”, ông Sybiha nói thêm, nhấn mạnh rằng “chỉ có gia tăng áp lực mới có thể buộc Nga phải nghiêm túc với tiến trình hòa bình”.

Cũng trong ngày 3/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Paris để hội đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron và tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh Thiện chí.

Tổng thống Ukraine lưu ý rằng đây là chuyến thăm Paris lần thứ tám của ông.

“Hôm nay, chúng tôi sẽ có một cuộc họp song phương. Ngày mai, chúng tôi sẽ có hội nghị thượng đỉnh Liên minh Thiện chí, kết quả của nó sẽ là những đảm bảo an ninh cho Ukraine”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Pháp Macron cho biết, hội nghị thượng đỉnh Liên minh Thiện chí dự kiến sẽ chính thức hóa các thỏa thuận đã đạt được khi các tham mưu trưởng gặp nhau tại Washington. "Châu Âu sẵn sàng cung cấp những đảm bảo cho Ukraine vào ngày thỏa thuận hòa bình được ký kết", Tổng thống Pháp nói thêm.

Các lãnh đạo châu Âu tham dự cuộc họp của Liên minh Thiện chí tại Paris - do Pháp và Anh đồng chủ trì - sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi các cuộc thảo luận của họ kết thúc.

Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda đã thúc giục Liên minh lập kế hoạch cụ thể về khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine.

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cho biết, ông mong đợi sẽ sớm có câu trả lời rõ ràng về những đảm bảo an ninh mà châu Âu có thể cung cấp cho Kyiv.

Những cuốn sách hay về châu Âu

Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://tienphong.vn/ukraine-bac-kha-nang-tong-thong-volodymyr-zelensky-den-nga-post1775311.tpo

Minh Hạnh/Tiền Phong

Nga Ukraine Donald Trump Mỹ Pháp Trung Đông Emmanuel Macron Zelensky đến Nga Ukraine bác Nga Zelensky Putin gặp xung đột Nga Ukraine đàm phán hòa bình đảm bảo an ninh Liên minh Thiện chí Ngoại trưởng Sybiha

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Emmanuel Macron

    Emmanuel Macron

    Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron tổng thống nước Pháp từ năm 2017 với 66,1% phiếu bầu ở vòng hai. Ở tuổi 39, ông trở thành tổng thống Pháp trẻ nhất trong lịch sử. Trước đây ông từng là Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Kỹ thuật số từ năm 2014 đến năm 2016.

    • Ngày sinh: 21/12/1977
    • Nơi sinh: Amiens, Pháp
    • Vợ: Brigitte Trogneux

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý