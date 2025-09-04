Ukraine bác khả năng Tổng thống Zelensky đến Nga

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha tuyên bố nước này sẽ không chấp nhận đề xuất của lãnh đạo Nga về việc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Mátxcơva.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Sybiha đã bình luận về tuyên bố của Tổng thống Putin tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 3/9, trong đó lãnh đạo Nga tuyên bố sẵn sàng mời Tổng thống Ukraine Zelensky đến Mátxcơva để hội đàm.

Ông Sybiha chỉ ra rằng, đã có ít nhất 7 quốc gia sẵn sàng đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Ukraine, bao gồm Áo, Vatican, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và ba quốc gia vùng Vịnh.

“Đây là những đề xuất nghiêm túc và Tổng thống Zelensky sẵn sàng cho một cuộc gặp như vậy bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Nga vẫn tiếp tục làm khó bằng cách đưa ra những đề xuất không thể chấp nhận được”, ông Sybiha nói thêm, nhấn mạnh rằng “chỉ có gia tăng áp lực mới có thể buộc Nga phải nghiêm túc với tiến trình hòa bình”.

Cũng trong ngày 3/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Paris để hội đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron và tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh Thiện chí.

Tổng thống Ukraine lưu ý rằng đây là chuyến thăm Paris lần thứ tám của ông.

“Hôm nay, chúng tôi sẽ có một cuộc họp song phương. Ngày mai, chúng tôi sẽ có hội nghị thượng đỉnh Liên minh Thiện chí, kết quả của nó sẽ là những đảm bảo an ninh cho Ukraine”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Pháp Macron cho biết, hội nghị thượng đỉnh Liên minh Thiện chí dự kiến sẽ chính thức hóa các thỏa thuận đã đạt được khi các tham mưu trưởng gặp nhau tại Washington. "Châu Âu sẵn sàng cung cấp những đảm bảo cho Ukraine vào ngày thỏa thuận hòa bình được ký kết", Tổng thống Pháp nói thêm.

Các lãnh đạo châu Âu tham dự cuộc họp của Liên minh Thiện chí tại Paris - do Pháp và Anh đồng chủ trì - sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi các cuộc thảo luận của họ kết thúc.

Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda đã thúc giục Liên minh lập kế hoạch cụ thể về khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine.

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cho biết, ông mong đợi sẽ sớm có câu trả lời rõ ràng về những đảm bảo an ninh mà châu Âu có thể cung cấp cho Kyiv.