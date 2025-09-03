Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Putin gặp ông Kim Jong Un ở Bắc Kinh

  • Thứ tư, 3/9/2025 16:18 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 3/9.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un rời đi sau cuộc gặp tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Sputnik

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc hội đàm sau khi tham dự lễ duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, Trung Quốc nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II.

Theo bài đăng trên mạng xã hội của Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo đã cùng đi trên một chiếc xe.

Nơi diễn ra cuộc gặp - nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài - cũng là địa điểm nhà lãnh đạo Nga đang lưu trú trong chuyến thăm tới Trung Quốc.

Ông Putin và ông Kim đi cùng siêu xe đến địa điểm họp song phương Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã di chuyển trên cùng một chiếc xe từ tiệc đón của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến nơi diễn ra cuộc gặp song phương.

Trong cuộc gặp, Tổng thống Putin đã nói với nhà lãnh đạo Kim về mối quan hệ song phương hữu nghị và cho biết ông sẽ "không bao giờ quên" vai trò của các binh sĩ Triều Tiên tại khu vực Kursk.

Ông Kim Jong Un nói với ông Putin rằng hợp tác song phương đã được củng cố theo hiệp ước tháng 6/2024. Hai quốc gia đã ký một thỏa thuận mang tính bước ngoặt, đáng chú ý nhất là bao gồm điều khoản về phòng thủ chung. Vào thời điểm đó, nhà lãnh đạo Kim đã ca ngợi hiệp ước này là "mạnh mẽ nhất từ trước đến nay".

Cũng trong cuộc gặp, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng nhấn mạnh hai nước nên tiếp tục tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Truyền thông nhà nước Nga đưa tin cuộc gặp kéo dài hai tiếng rưỡi.

Cuộc gặp diễn ra khi hai lãnh đạo cùng tới Bắc Kinh dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật, theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là lần đầu tiên ông Kim dự một sự kiện đa phương lớn kể từ khi lên nắm quyền.

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Minh An

ông putin gặp ông kim Triều Tiên Vladimir Putin Trung Quốc Kim Jong Un nga triều tiên putin kim jong un trung quốc duyệt binh

  • Vladimir Putin

    Vladimir Putin

    Vladimir Vladimirovich Putin là một chính trị gia người Nga và là cựu Thủ tướng của Liên bang Nga, là Tổng thống thứ hai của Nga từ 7 tháng 5 năm 2000 cho đến 7 tháng 5 năm 2008, và một lần nữa, là Tổng thống thứ bốn của Nga từ 7 tháng 5 năm 2012.

    • Ngày sinh: 7/10/1952
    • Vợ: Lyudmila Putina (đã ly hôn)
    • Con: 2
    • Chiều cao: 1.7m

    Website

  • Triều Tiên

    Triều Tiên

    Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên - còn gọi là Triều Tiên, Bắc Triều Tiên hay Bắc Hàn - là một quốc gia Đông Á trên phần phía bắc Bán đảo Triều Tiên. Ở phía nam, nước này giáp biên giới với Hàn Quốc, nước từng cùng là một quốc gia duy nhất với quốc hiệu là Triều Tiên cho tới tận năm 1945. Biên giới phía bắc đa phần giáp với Trung Quốc dọc theo sông Áp Lục và Đồ Môn. Bắc Triều Tiên và Liên bang Nga có chung biên giới dài chỉ 18.3 km dọc theo sông Đồ Môn ở góc đông bắc đất nước. Triều Tiên và Hàn Quốc về lý thuyết vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh sau thỏa hiệp ngừng bắn vào ngày 27/7/1953.

    • Diện tích: 120.540 km²
    • Dân số: 25,49 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ: Tiếng Triều Tiên
    • Thủ đô: Bình Nhưỡng
    • Mã điện thoại: 850

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

