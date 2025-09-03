Ông Putin gặp ông Kim Jong Un ở Bắc Kinh

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 3/9.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un rời đi sau cuộc gặp tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Sputnik

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc hội đàm sau khi tham dự lễ duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, Trung Quốc nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II.

Theo bài đăng trên mạng xã hội của Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo đã cùng đi trên một chiếc xe.

Nơi diễn ra cuộc gặp - nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài - cũng là địa điểm nhà lãnh đạo Nga đang lưu trú trong chuyến thăm tới Trung Quốc.

Ông Putin và ông Kim đi cùng siêu xe đến địa điểm họp song phương Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã di chuyển trên cùng một chiếc xe từ tiệc đón của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến nơi diễn ra cuộc gặp song phương.

Trong cuộc gặp, Tổng thống Putin đã nói với nhà lãnh đạo Kim về mối quan hệ song phương hữu nghị và cho biết ông sẽ "không bao giờ quên" vai trò của các binh sĩ Triều Tiên tại khu vực Kursk.

Ông Kim Jong Un nói với ông Putin rằng hợp tác song phương đã được củng cố theo hiệp ước tháng 6/2024. Hai quốc gia đã ký một thỏa thuận mang tính bước ngoặt, đáng chú ý nhất là bao gồm điều khoản về phòng thủ chung. Vào thời điểm đó, nhà lãnh đạo Kim đã ca ngợi hiệp ước này là "mạnh mẽ nhất từ trước đến nay".

Cũng trong cuộc gặp, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng nhấn mạnh hai nước nên tiếp tục tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Truyền thông nhà nước Nga đưa tin cuộc gặp kéo dài hai tiếng rưỡi.

Cuộc gặp diễn ra khi hai lãnh đạo cùng tới Bắc Kinh dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật, theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là lần đầu tiên ông Kim dự một sự kiện đa phương lớn kể từ khi lên nắm quyền.