Ông Phạm Nhật Vượng tiến sát top 50 người giàu nhất thế giới

Đà tăng của nhóm cổ phiếu "họ Vin" giúp tài sản ông Phạm Nhật Vượng tăng 1,6 tỷ USD lên 39,3 tỷ USD, áp sát top 50 thế giới, trong khi bà Phạm Thu Hương lần đầu lọt top 1.000.

Ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương. Ảnh: VIC.

Theo cập nhật thời gian thực của Forbes, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng 1,6 tỷ USD , tương đương 4,32%, trong phiên giao dịch ngày 4/9, lên 39,3 tỷ USD . Với khối tài sản này, Chủ tịch Vingroup tiếp tục là người giàu nhất Việt Nam và Đông Nam Á, đồng thời đứng thứ 54 trong danh sách tỷ phú thế giới.

Mức tăng 1,6 tỷ USD cũng đưa ông Vượng vào nhóm những tỷ phú có tài sản tăng mạnh nhất trong phiên 4/9.

Đáng chú ý, tài sản của ông Vượng hiện đã vượt hai tỷ phú công nghệ nổi tiếng là Andreas von Bechtolsheim và Eric Schmidt. Theo Forbes, ông Bechtolsheim và gia đình sở hữu khoảng 39,1 tỷ USD , trong khi ông Eric Schmidt có 37,8 tỷ USD . Như vậy, tài sản của ông Vượng hiện cao hơn lần lượt khoảng 200 triệu USD và 1,5 tỷ USD so với hai tỷ phú này.

Ông Phạm Nhật Vượng áp sát top 50 tỷ phú giàu nhất thế giới. Nguồn: Forbes.

VIC lập đỉnh, kéo tài sản ông Vượng tăng mạnh

Đà tăng tài sản của ông Vượng diễn ra trong bối cảnh nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup đồng loạt đi lên, đặc biệt là VIC.

Trong phiên giao dịch 4/9, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tăng 4,74%, lên 256.100 đồng/cổ phiếu, sau khi có thời điểm chạm 260.000 đồng. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất trong lịch sử giao dịch của mã cổ phiếu này.

Diễn biến thị giá mã VIC trong thời gian gần đây. Ảnh: TradingView.

Tính từ đầu năm 2026, VIC đã tăng hơn 50% thị giá, kéo vốn hóa Vingroup tiến sát mốc 2 triệu tỷ đồng và tiếp tục giữ vị trí doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Không chỉ VIC, các cổ phiếu khác trong hệ sinh thái Vingroup như VHM của Vinhomes và VPL của Vinpearl cũng tăng trong phiên 4/9. Diễn biến này qua đó tác động tích cực đến giá trị tài sản của các cổ đông lớn trong gia đình ông Vượng.

Bà Phạm Thu Hương lên top 1.000 tỷ phú giàu nhất thế giới

Đáng chú ý, bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch Vingroup, đồng thời là vợ ông Phạm Nhật Vượng, cũng ghi nhận tài sản tăng mạnh. Theo dữ liệu của Forbes, bà Hương hiện sở hữu khoảng 4,5 tỷ USD và nằm trong nhóm 1.000 người giàu nhất thế giới.

Bà Hương mới được Forbes đưa vào danh sách tỷ phú USD hồi tháng 2 năm nay. Khi đó, tài sản của nữ doanh nhân được ước tính khoảng 2,2 tỷ USD , chủ yếu gắn với hơn 341 triệu cổ phiếu VIC nắm giữ trực tiếp, tương đương khoảng 4,4% vốn Vingroup.

Đà tăng tài sản của bà Phạm Thu Hương diễn ra rất nhanh trong thời gian gần đây. Đến cuối tháng 8, tài sản của bà đạt khoảng 4 tỷ USD , tăng hơn 80% so với mức 2,2 tỷ USD hồi đầu năm. Đây cũng là thời điểm bà chính thức vượt bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet, để vươn lên vị trí thứ hai trong nhóm những người giàu nhất Việt Nam, sau ông Phạm Nhật Vượng. Bà Thảo trước đó đã giữ vị trí này trong nhiều năm.

Chỉ vài ngày sau, tài sản của bà Hương tiếp tục tăng lên khoảng 4,5 tỷ USD theo dữ liệu thời gian thực của Forbes. Đà tăng này giúp khoảng cách tài sản giữa bà Hương và bà Thảo tiếp tục được nới rộng, củng cố vị trí thứ hai của nữ doanh nhân trong bảng xếp hạng tỷ phú Việt Nam.

Việt Nam hiện có 8 tỷ phú USD.

Bà Phạm Thu Hương đã đồng hành cùng ông Phạm Nhật Vượng từ những ngày đầu khởi nghiệp tại Đông Âu. Hai người cùng một số người bạn sang Kharkiv, Ukraine, lập nghiệp từ năm 1993. Sau đó, họ xây dựng trung tâm thương mại, nhà hàng Thăng Long và phát triển thương hiệu mì Mivina, trước khi mở rộng hoạt động kinh doanh và thành lập Technocom.

Khi tập đoàn chuyển hoạt động về Việt Nam và phát triển thành Vingroup, bà Hương tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo tại tập đoàn.

Bên cạnh ông Vượng và bà Hương, bà Phạm Thúy Hằng, Phó chủ tịch Vingroup, đồng thời là em gái bà Hương, cũng hưởng lợi từ đà tăng của nhóm cổ phiếu "họ Vin". Theo Forbes, bà Hằng hiện có tài sản khoảng 3,2 tỷ USD và đứng thứ 1.361 thế giới.