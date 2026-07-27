Bà Phạm Thu Hương nắm giữ 4,97% vốn điều lệ LPBank

Ông Phạm Nhật Vượng và vợ hiện trực tiếp nắm gần 10% vốn LPBank, sau khi ngân hàng công bố bà Phạm Thu Hương nắm giữ thêm 4,97% vốn điều lệ.

Phó chủ tịch Vingroup Phạm Thu Hương. Ảnh: VIC.

Theo danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên được Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - LPBank (HoSE: LPB) cập nhật ngày 27/7, nhà băng này vừa có thêm một cổ đông cá nhân tên Phạm Thu Hương sở hữu hơn 148,3 triệu cổ phiếu, tương đương 4,97% vốn điều lệ.

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, cổ đông cá nhân mới tại LPBank chính là bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, đồng thời là vợ Chủ tịch Phạm Nhật Vượng.

Nguồn tin cũng cho biết đây thực chất là giao dịch đầu tư tài chính cá nhân của bà Hương, nữ doanh nhân sẽ không tham gia điều hành hay quản trị hoạt động của ngân hàng.

Với tỷ lệ sở hữu 4,97%, bà Phạm Thu Hương chưa được xếp vào nhóm cổ đông lớn theo quy định hiện hành (từ 5% vốn trở lên), nhưng vẫn thuộc diện phải công bố thông tin theo quy định mới áp dụng đối với các cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng.

Trước đó, ngày 23/6, LPBank cũng đã công bố ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup, sở hữu 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 4,894% vốn điều lệ của nhà băng này.

Ở thời điểm đó, nguồn tin nàycũng cho hay đây chỉ là khoản đầu tư cá nhân của ông Vượng do đang có nguồn tiền nhàn rỗi. Sau giao dịch này, ông Vượng không tham gia kinh doanh hay điều hành trong lĩnh vực ngân hàng.

Như vậy, hai vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng - bà Phạm Thu Hương hiện trực tiếp nắm khoảng 9,86% vốn LPBank, tương đương gần 296 triệu cổ phiếu, trở thành nhóm cổ đông cá nhân sở hữu lượng cổ phần đáng kể tại ngân hàng này. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai vợ chồng Chủ tịch Vingroup cùng xuất hiện trong danh sách cổ đông của một ngân hàng niêm yết.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu LPB tiếp tục duy trì đà tăng sau khi xuất hiện thông tin gia đình Chủ tịch Vingroup trở thành cổ đông của ngân hàng. Trong phiên giao dịch đang diễn ra sáng 27/7, thị giá mã chứng khoán này đang tăng mạnh, hiện dao động quanh mức 55.700 đồng/cổ phiếu.

Với mức giá hiện tại, lượng cổ phiếu LPB do ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương trực tiếp nắm giữ hiện có giá trị thị trường gần 16.400 tỷ đồng . Trong đó, phần sở hữu của bà Phạm Thu Hương được định giá gần 8.300 tỷ đồng , còn khoản đầu tư của ông Phạm Nhật Vượng có giá trị hơn 8.100 tỷ đồng .

Bà Phạm Thu Hương sinh năm 1969, là Phó chủ tịch HĐQT Vingroup và là một trong những cổ đông sáng lập tập đoàn. Bà được biết đến là người khá kín tiếng dù nhiều năm giữ vai trò lãnh đạo tại doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú thế giới cập nhật theo thời gian thực của Forbes, bà Phạm Thu Hương hiện sở hữu khối tài sản 3,7 tỷ USD , xếp ở vị trí thứ 1.142 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Về phía LPBank, tiền thân của nhà băng là Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank). Giai đoạn 2021-2024 đánh dấu nhiều thay đổi quan trọng tại nhà băng này, từ việc đổi tên viết tắt thành LPBank, ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới cho tới đổi tên pháp lý thành Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam.

Ở góc độ quy mô, LPBank hiện có vốn điều lệ 29.873 tỷ đồng , thuộc nhóm ngân hàng có quy mô lớn trên thị trường. Sau nửa năm kinh doanh, LPBank lãi trước thuế 5.973 tỷ đồng .

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, LPBank đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận trước thuế gần 15.000 tỷ đồng , đồng thời tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động. Ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 615.600 tỷ đồng và dư nợ tín dụng thị trường 1 đạt 437.581 tỷ đồng trong năm nay.