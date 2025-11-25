Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Phạm Nhật Vượng lọt top 100 người giàu nhất thế giới

  Thứ ba, 25/11/2025 13:48 (GMT+7)
Ông Phạm Nhật Vượng chính thức nằm trong nhóm 100 tỷ phú USD giàu nhất thế giới với khối tài sản 22,5 tỷ USD, theo dữ liệu của Forbes.

Ông Phạm Nhật Vượng vào top 100 người giàu nhất hành tinh, vợ ông là bà Phạm Thu Hương sở hữu tài sản khoảng 1,7 tỷ USD. Ảnh: NK.

Theo dữ liệu cập nhật thời gian thực của Forbes ngày 25/11, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng hiện đã đạt 22,5 tỷ USD, tăng 1,3 tỷ USD, tương đương 6,33% chỉ trong một ngày. Mức tăng này giúp vị doanh nhân Việt Nam lần đầu được xếp vào danh sách 100 người giàu nhất hành tinh.

Chủ tịch Vingroup hiện cũng là tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam sở hữu khối tài sản trên 20 tỷ USD, đồng thời là người Việt Nam đầu tiên nằm trong nhóm 100 người giàu nhất thế giới.

Diễn biến tăng tài sản lần này đến từ đà đi lên của cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup. Từ đầu năm đến nay, VIC tăng khoảng 6 lần, từ 40.000 đồng lên mức kỷ lục 246.000 đồng/cổ phiếu như hiện tại.

Giá trị vốn hóa Vingroup hiện cũng đạt xấp xỉ 950.000 tỷ đồng, dẫn đầu thị trường chứng khoán Việt Nam và gần gấp đôi vốn hóa cổ phiếu xếp sau là Vietcombank (VCB).

Đà tăng của VIC trong thời gian qua cũng lan tỏa mạnh đến tài sản của các thành viên chủ chốt trong ban lãnh đạo. Theo đó, bà Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch HĐQT và là phu nhân của ông Vượng - đang nắm giữ 170,6 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 4,46% vốn. Quy đổi theo giá hiện tại, khối tài sản của bà đạt khoảng 1,7 tỷ USD.

Theo báo cáo tài chính quý III, tổng tài sản hợp nhất của Vingroup ở mức hơn 1,08 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với đầu năm. Ông Vượng đang trực tiếp sở hữu 389,9 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 10,1% vốn, chưa kể phần sở hữu thông qua các công ty và thành viên gia đình. Ước tính tổng tỷ lệ chi phối có thể lên tới khoảng 65%.

Ngoài Vingroup, ông cũng nắm gần một nửa vốn tại VinFast - doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh xe điện đang không ngừng mở rộng thị phần tại Việt Nam và tìm cách tăng hiện diện tại các thị trường Mỹ, châu Âu và một số nước châu Á như Ấn Độ, Indonesia và Philippines.

Đáng chú ý, hệ sinh thái của Vingroup trong năm nay mở rộng sang hàng loạt lĩnh vực mới, từ thép, chăm sóc người cao tuổi, giải trí đến hàng không vũ trụ.

Gần nhất, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng công bố trụ cột Văn hóa, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình mở rộng và hoàn thiện hệ sinh thái của tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Sự ra đời của trụ cột này nâng tổng số lĩnh vực hoạt động của Vingroup lên 6, bên cạnh Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại Dịch vụ, Hạ tầng, Năng lượng xanh, Thiện nguyện xã hội.

