Ông Phạm Nhật Vượng bơm thêm tiền cho VinFast

Tính từ năm 2023 đến hết quý II năm nay, số tiền cá nhân mà ông Phạm Nhật Vượng rót vào VinFast đã đạt gần 2 tỷ USD.

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng vẫn liên tục "tiếp máu" cho VinFast. Ảnh: VIC.

Theo thông tin cập nhật từ Vietcap về cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý II của VinFast tổ chức vào ngày 4/9, ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết vẫn duy trì mục tiêu bàn giao xe toàn cầu năm 2025 tăng ít nhất gấp đôi so với năm 2024 đạt khoảng 200.000 xe.

Tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2025 dự kiến được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ tại Việt Nam, mở rộng ở các thị trường quốc tế và doanh số bán cho GSM và các bên vận hành vận tải khác.

Việc ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup, dự kiến mua lại cổ phần Novatech từ VinFast với giá trị 39.800 tỷ đồng như đã công bố vào tháng 8/2025 sẽ là một trong những nguồn tài trợ chính cho VinFast trong 6 tháng cuối năm 2025.

Trước đó, Vietcap thông tin vào ngày 14/8, VinFast đã công bố kế hoạch tách một số tài sản thuộc về các dự án nghiên cứu và phát triển (R&D) đã hoàn thành sang một công ty mới thành lập là CTCP Nghiên cứu và Phát triển Novatech (Novatech) có vốn điều lệ gần 106.000 tỷ đồng . Theo kế hoạch, VinFast sẽ nắm giữ 37,6% vốn điều lệ của Novatech, nhưng có 99,9% quyền biểu quyết.

Sau khi chia tách, VinFast dự kiến chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình tại Novatech cho Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, với giá khoảng 39.800 tỷ đồng . Vingroup sẽ chỉ còn sở hữu 62,32% vốn điều lệ của Novatech thông qua cổ phần ưu đãi.

Kế hoạch này nhấn mạnh việc tiếp tục hỗ trợ nhu cầu vốn cho VinFast của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng. Khoản vốn mới trị giá khoảng 39.800 tỷ đồng dự kiến được ông Vượng giải ngân cho VinFast trong 6 tháng cuối năm nay và các khoản tài trợ bổ sung có khả năng sẽ tiếp tục trong năm 2026, sau khoản giải ngân 23.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay.

Như vậy tính chung từ năm 2023 đến hết quý II/2025, số tiền cá nhân mà ông Phạm Nhật Vượng rót vào VinFast đã ở mức 50.167 tỷ đồng (tương đương gần 1,9 tỷ USD ).

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính chưa kiểm toán quý II cho biết VinFast đã bàn giao gần 36.000 ôtô điện trong quý vừa qua, doanh số tương đương quý trước nhưng tăng 172% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 6 tháng đầu năm, số xe ôtô điện bàn giao của hãng đạt hơn 72.100 chiếc, tăng 223% so với cùng kỳ.

Ở mảng xe máy điện và xe đạp điện, công ty đã giao 69.580 chiếc trong quý II, tăng 55% so với quý I và 432% so với cùng kỳ năm trước. Tổng cộng 6 tháng đầu năm, VinFast bàn giao 114.484 xe điện 2 bánh, tăng hơn 447%.

Nhờ sản lượng bàn giao xe tăng, doanh thu thuần quý II của nhà sản xuất xe điện Việt Nam đạt 16.609 tỷ đồng , tăng 2% so với quý I và cao hơn 92% so với cùng kỳ năm 2024.

Tuy nhiên, báo cáo tài chính cho biết công ty vẫn lỗ gộp 6.825 tỷ đồng trong quý, trong khi mức lỗ ròng lên tới 20.342 tỷ đồng . Dù vậy, biên lợi nhuận gộp của VinFast đã cải thiện đáng kể từ mức âm 63% cùng kỳ năm trước xuống còn âm 41% quý này.