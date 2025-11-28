Ông Obama đăng ảnh gia đình, khẳng định 'không hề nghĩ đến ly hôn'

Giữa lúc tin đồn ly hôn lan rộng, vợ chồng Barack và Michelle Obama bất ngờ đăng ảnh gia đình sum vầy dịp Lễ Tạ ơn, thu hút sự chú ý của dư luận Mỹ.

Ông Obama đã đăng một bức ảnh gia đình với hai con gái của họ, Sasha (trái) và Malia (phải). Ảnh: Instagram/@barackobama.

Trong bức ảnh đăng chung trên Instagram hôm 27/11 (giờ địa phương), ông Obama và vợ là Michelle Obama mỉm cười rạng rỡ, khoác tay nhau và đứng cạnh hai con gái Sasha và Malia, cùng gửi lời chúc mừng kỳ nghỉ lễ.

“Trong mùa của sự sẻ chia, hãy làm những gì có thể để tri ân cộng đồng đã luôn nâng đỡ chúng ta. Từ gia đình chúng tôi đến gia đình bạn, chúc một Lễ Tạ ơn thật tuyệt vời!”, ông Obama viết trong phần chú thích, cũng được bà Michelle đăng lại.

Đầu năm nay, cặp đôi từng làm dấy lên đồn đoán ly thân khi Michelle - hiện đảm nhiệm vai trò dẫn podcast - không tháp tùng chồng dự tang lễ cựu tổng thống Jimmy Carter. Bà cũng vắng mặt tại lễ nhậm chức của Tổng thống Trump, khiến ông Obama xuất hiện một mình và càng khiến dư luận đặt câu hỏi.

Barack Obama đăng một bức ảnh selfie vào dịp kỷ niệm ngày cưới của cặp đôi vào tháng Mười. Ảnh: Instagram/@barackobama

Tháng 7, những đoạn clip vợ chồng Obama nói về tin đồn lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội khi Barack làm khách mời trong podcast IMO của Michelle. Khi bước vào phòng thu, cựu tổng thống hôn nhẹ lên má vợ, khiến Craig Robinson - anh trai Michelle và đồng dẫn podcast - hài hước trêu: “Khoan đã, hai người còn thích nhau à?”.

Michelle cười xua đi: “Chuyện đồn mà”. Barack cũng đùa: “Cô ấy cho tôi quay lại đấy. Có lúc cũng trầy trật lắm”.

Sau đó, Michelle khẳng định chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn: “Chưa từng có một khoảnh khắc nào trong cuộc hôn nhân của chúng tôi mà tôi muốn bỏ cuộc với người đàn ông của mình”.

Tháng 10 vừa qua, vợ chồng Obama kỷ niệm 33 năm chung sống, và Barack đăng ảnh selfie cùng vợ để đánh dấu cột mốc này.

Bài đăng chung dịp Lễ Tạ ơn năm nay còn khiến mạng xã hội bàn tán về việc Michelle có sử dụng thuốc giảm cân Ozempic hay không, sau khi bà đăng loạt ảnh chụp bởi nhiếp ảnh gia Annie Leibovitz tuần trước.

Trong ảnh hậu trường, Michelle mặc áo thun ôm sát, hơi ngắn so với cạp quần jeans, khiến nhiều người cho rằng bà đã giảm cân đáng kể thời gian gần đây.