Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Bà Michelle Obama: 'Nước Mỹ chưa sẵn sàng có một nữ tổng thống'

  • Chủ nhật, 16/11/2025 15:43 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bà Michelle Obama khẳng định nhiều cử tri nam vẫn khó chấp nhận sự dẫn dắt của phụ nữ, cho thấy con đường đến Nhà Trắng của các nữ chính khách Mỹ còn đầy thách thức.

Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama. Ảnh: Reuters.

Cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama mới đây nhận định rằng nước Mỹ vẫn chưa sẵn sàng để bầu một phụ nữ vào vị trí tổng thống, dẫn lại thất bại của cựu Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm ngoái, theo CNN.

“Như chúng ta đã thấy trong kỳ bầu cử vừa rồi, đáng buồn là chúng ta vẫn chưa sẵn sàng”, Obama trả lời câu hỏi của diễn viên Tracee Ellis Ross về việc liệu đã có đủ “không gian” cho một nữ tổng thống hay chưa.

“Vì vậy nên đừng nhìn tôi khi nói về chuyện tranh cử. Các bạn đang nói dối đấy. Mọi người chưa sẵn sàng cho một phụ nữ lãnh đạo. Chúng ta còn phải trưởng thành rất nhiều, và vẫn còn… rất nhiều người đàn ông không nghĩ rằng họ có thể chấp nhận sự dẫn dắt của một phụ nữ. Và chúng ta đã thấy điều đó”, bà Michelle Obama nói thêm.

Cuộc trò chuyện giữa Obama và Ellis Ross diễn ra tại Brooklyn, New York, trong khuôn khổ buổi giới thiệu cuốn sách “The Look” mới của bài. Cuốn sách xoay quanh phong cách thời trang và quan điểm chính trị của bà trong thời gian cùng cựu Tổng thống Barack Obama ở Nhà Trắng. Cuộc trò chuyện được đăng trực tuyến hôm 14/11.

Là một trong những nhân vật hoạt động hiệu quả và được yêu mến nhất trong Đảng Dân chủ, Michelle Obama từ lâu đã khiến nhiều người ủng hộ kỳ vọng bà sẽ tranh cử tổng thống. Tuy nhiên, bà đã nhiều lần dập tắt đồn đoán này.

“Tôi sẽ không tranh cử tổng thống. Không. Tuyệt đối không”, bà tuyên bố hồi năm 2016 khi vẫn còn là Đệ nhất phu nhân.

Năm ngoái, Obama tham gia vận động cho Kamala Harris, cảnh báo về mối đe dọa mà bà cho rằng Tổng thống Donald Trump có thể gây ra cho đất nước, đặc biệt là đối với quyền lợi sức khỏe của phụ nữ.

“Làm ơn, làm ơn đừng trao số phận của chúng ta vào tay những người như ông Trump - người chẳng biết gì về chúng ta và đã thể hiện sự khinh miệt sâu sắc đối với chúng ta”, bà Obama nói tại một cuộc vận động ở Michigan vài ngày trước bầu cử.

“Bởi vì bầu cho ông ta là bỏ phiếu chống lại chính chúng ta, chống lại sức khỏe và giá trị của chúng ta”, bà nhấn mạnh.

Tại cùng sự kiện, Obama đặt câu hỏi với đám đông: “Bằng mọi thước đo, (Harris) đã cho thấy cô ấy hoàn toàn sẵn sàng. … Câu hỏi thực sự là: với tư cách một quốc gia, chúng ta có sẵn sàng cho thời khắc này hay chưa?”

Bà Michelle Obama gây tranh cãi

Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama bị phe bảo thủ phản đối khi nói rằng sinh đẻ là chức năng “nhỏ nhất” của cơ quan sinh sản phụ nữ

19:23 1/6/2025

Bà Michelle Obama lên tiếng về tin đồn ly hôn

Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama cho biết việc vắng mặt tại các sự kiện chính trị gần đây là lựa chọn cá nhân nhằm bảo vệ sức khỏe tinh thần và tìm lại sự cân bằng.

10:08 10/4/2025

Bà Michelle Obama 'xuất trận'

Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ cho rằng một chính quyền Trump thứ hai sẽ là thảm họa đối với phụ nữ. Bà chỉ trích truyền thông và nhiều cử tri vì áp đặt tiêu chuẩn cao hơn đối với bà Harris so với ông Trump.

11:03 27/10/2024

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

Lâm Phương

Michelle Obama nữ tổng thống Mỹ chính trị Mỹ bầu cử Mỹ Nhà Trắng Kamala Harris Donald Trump Mỹ phụ nữ lãnh đạo chính sách phụ nữ bầu cử tổng thống thách thức chính trị ứng viên nữ

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Bung no cuoc dua san vang tren tieu hanh tinh hinh anh

Bùng nổ cuộc đua săn vàng trên tiểu hành tinh

1 giờ trước 15:24 16/11/2025

0

Trong bối cảnh tài nguyên trên Trái đất ngày càng cạn kiệt và việc khai thác gây nhiều hệ lụy môi trường, giới công nghệ vũ trụ đang hướng tới mục tiêu xa hơn: các tiểu hành tinh giàu kim loại quý.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý