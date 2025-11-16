Bà Michelle Obama: 'Nước Mỹ chưa sẵn sàng có một nữ tổng thống'

Bà Michelle Obama khẳng định nhiều cử tri nam vẫn khó chấp nhận sự dẫn dắt của phụ nữ, cho thấy con đường đến Nhà Trắng của các nữ chính khách Mỹ còn đầy thách thức.

Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama. Ảnh: Reuters.

Cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama mới đây nhận định rằng nước Mỹ vẫn chưa sẵn sàng để bầu một phụ nữ vào vị trí tổng thống, dẫn lại thất bại của cựu Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm ngoái, theo CNN.

“Như chúng ta đã thấy trong kỳ bầu cử vừa rồi, đáng buồn là chúng ta vẫn chưa sẵn sàng”, Obama trả lời câu hỏi của diễn viên Tracee Ellis Ross về việc liệu đã có đủ “không gian” cho một nữ tổng thống hay chưa.

“Vì vậy nên đừng nhìn tôi khi nói về chuyện tranh cử. Các bạn đang nói dối đấy. Mọi người chưa sẵn sàng cho một phụ nữ lãnh đạo. Chúng ta còn phải trưởng thành rất nhiều, và vẫn còn… rất nhiều người đàn ông không nghĩ rằng họ có thể chấp nhận sự dẫn dắt của một phụ nữ. Và chúng ta đã thấy điều đó”, bà Michelle Obama nói thêm.

Cuộc trò chuyện giữa Obama và Ellis Ross diễn ra tại Brooklyn, New York, trong khuôn khổ buổi giới thiệu cuốn sách “The Look” mới của bài. Cuốn sách xoay quanh phong cách thời trang và quan điểm chính trị của bà trong thời gian cùng cựu Tổng thống Barack Obama ở Nhà Trắng. Cuộc trò chuyện được đăng trực tuyến hôm 14/11.

Là một trong những nhân vật hoạt động hiệu quả và được yêu mến nhất trong Đảng Dân chủ, Michelle Obama từ lâu đã khiến nhiều người ủng hộ kỳ vọng bà sẽ tranh cử tổng thống. Tuy nhiên, bà đã nhiều lần dập tắt đồn đoán này.

“Tôi sẽ không tranh cử tổng thống. Không. Tuyệt đối không”, bà tuyên bố hồi năm 2016 khi vẫn còn là Đệ nhất phu nhân.

Năm ngoái, Obama tham gia vận động cho Kamala Harris, cảnh báo về mối đe dọa mà bà cho rằng Tổng thống Donald Trump có thể gây ra cho đất nước, đặc biệt là đối với quyền lợi sức khỏe của phụ nữ.

“Làm ơn, làm ơn đừng trao số phận của chúng ta vào tay những người như ông Trump - người chẳng biết gì về chúng ta và đã thể hiện sự khinh miệt sâu sắc đối với chúng ta”, bà Obama nói tại một cuộc vận động ở Michigan vài ngày trước bầu cử.

“Bởi vì bầu cho ông ta là bỏ phiếu chống lại chính chúng ta, chống lại sức khỏe và giá trị của chúng ta”, bà nhấn mạnh.

Tại cùng sự kiện, Obama đặt câu hỏi với đám đông: “Bằng mọi thước đo, (Harris) đã cho thấy cô ấy hoàn toàn sẵn sàng. … Câu hỏi thực sự là: với tư cách một quốc gia, chúng ta có sẵn sàng cho thời khắc này hay chưa?”