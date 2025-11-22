Ngồi tù 14 năm vì quyên góp trái phép cho ông Obama

Rapper Pras của nhóm Fugees lĩnh án 14 năm tù vì quyên góp trái phép cho chiến dịch tái tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi năm 2012.

Rapper Pras ra về sau phiên xét xử của tòa án ở Washington (Mỹ) ngày 26/4/2023. Ảnh: Reuters.

Rapper Pras, tên thật là Prakazrel Michel, 52 tuổi, là thành viên của nhóm nhạc Fugees. Prakazrel Michel nhận tiền từ nước ngoài rồi luân chuyển trái phép hàng triệu USD vào hệ thống chính trị Mỹ.

Tòa án liên bang tại Mỹ kết luận Michel phạm tội rửa tiền và vi phạm quy định tài chính trong các chiến dịch vận động tranh cử tại Mỹ. Nam rapper bị tuyên án 14 năm tù.

Michel từ chối phát biểu trước tòa khi thẩm phán liên bang tuyên án trong ngày 20/11. Trước đó, bồi thẩm đoàn liên bang đã kết luận Michel phạm 10 tội danh, trong đó có âm mưu và hoạt động như một đặc vụ nước ngoài tại Mỹ.

Các công tố viên cho biết định hướng mà chính quyền liên bang đưa ra trong vụ án của Michel là án tù chung thân. Công tố viên cáo buộc Michel “phản bội đất nước”, “dối trá không ngừng” để che giấu các hành vi phạm tội của mình.

Khi tuyên án đối với Michel, tòa khẳng định bản án này "phản ánh đúng mức độ nghiêm trọng của các tội danh”, ngoài ra, nam rapper "đã thờ ơ trước các nguy cơ có thể xảy đến với nước Mỹ, tất cả chỉ vì lòng tham của cá nhân".

Luật sư bào chữa Peter Zeidenberg phản đối bản án tòa đã tuyên, cho rằng 14 năm tù là quá nặng và Michel sẽ kháng cáo. Nhóm luật sư bào chữa cho Michel đề nghị mức án 3 năm tù.

Theo hồ sơ điều tra, Michel từng nhận hơn 120 triệu USD từ tỷ phú người Malaysia Jho Taek Low, rồi sử dụng các công ty bình phong để chuyển một phần khoản tiền này vào chiến dịch tái tranh cử của ông Obama và che giấu nguồn gốc thật sự của các khoản quyên góp này.

Michel còn bị cáo buộc tìm cách can thiệp nhằm chặn cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ đối với Jho Taek Low, tác động tới các nhân chứng và khai man trước tòa. Jho Taek Low đang trốn truy nã.

Trong một văn bản gửi tòa, luật sư của Michel cho biết động cơ của Jho Taek Low chỉ đơn giản là muốn có một tấm ảnh chụp chung với ông Obama và không có mục tiêu chính trị nào.

Theo Guardian, đầu thập niên 2010, Low sử dụng hàng tỷ USD đánh cắp từ quỹ đầu tư 1MDB tại Malaysia để mua bán các bất động sản xa hoa tại Mỹ, mua các tác phẩm nghệ thuật đắt giá, đầu tư sản xuất phim tại Hollywood...