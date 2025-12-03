Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Nawat cảnh báo

  • Thứ tư, 3/12/2025 17:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nawat Itsaragrisil nộp đơn khiếu nại hình sự đối với Miss Universe 2025 Fatima Bosch, cho rằng người đẹp đưa ra nhiều cáo buộc sai sự thật về ông trước truyền thông.

Ngày 3/12, fanpage chính thức của Miss Universe Thailand đăng thông báo ông Nawat cùng Công ty Miss Grand International Public Company Limited, đã nộp đơn khiếu nại hình sự đối với Fatima Bosch - Miss Universe 2025, về hành vi làm tổn hại danh dự.

"Chúng tôi khẳng định rằng ông Nawat Itsaragrisil chưa bao giờ gọi cô Fatima Bosch là 'dumbhead' (ngu ngốc - PV). Từ ông ấy nói thật ra là “damage” (thiệt hại - PV), và nó có thể nghe rất rõ trong các đoạn ghi âm đã được lan truyền rộng rãi trên nhiều nền tảng", Miss Universe Thailand cho hay.

Đơn vị này chia sẻ thêm: "Sau khi bước ra khỏi phòng, cô Fatima Bosch đã lập tức đưa ra cáo buộc sai sự thật trước truyền thông. Ngay cả khi sau đó biết rõ sự thật, cô vẫn không hề xin lỗi ông Nawat. Thay vào đó, cô tiếp tục đưa ra những lời cáo buộc sai lệch trong nhiều bài phỏng vấn... Hơn nữa, dù đã nắm giữ danh hiệu, cô Fatima Bosch vẫn tiếp tục trả lời phỏng vấn với nội dung sai lệch về sự việc, nhiều lần bôi nhọ ông Nawat trên các kênh truyền thông".

Sự việc này xảy ra tại một sự kiện thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Universe vào 4/11.

Ông Nawat và tân Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch. Ảnh: Miss Universe Thailand.

Theo thông tin từ Miss Universe Thailand, đơn khiếu nại đã được ông Nawat gửi đi từ ngày 12/11, đồng thời cảnh báo các đơn vị truyền thông có thể sẽ phải đối mặt với rắc rối pháp lý nếu tiếp tay cho các hành động của Fatima Bosch.

Thông báo này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng fan sắc đẹp, kéo theo nhiều bàn luận trái chiều.

Miss Universe 2025 được cho là mùa giải ồn ào bậc nhất lịch sử, khi liên tục vướng tranh cãi xoay quanh vấn đề tổ chức hay dàn xếp kết quả. Vượt qua hơn 120 thí sinh, Fatima Bosch đến từ Mexico đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi, tại đêm chung kết diễn ra tại Thái Lan hôm 21/11.

Song sau đêm chung kết, fanpage chính thức của Miss Universe bị cộng đồng mạng tấn công. Các bài đăng trên fanpage ngập tràn biểu tượng cảm xúc tức giận. Ở phần bình luận, cộng đồng mạng để lại những nội dung tiêu cực, công kích cả ban tổ chức cuộc thi lẫn tân hoa hậu Fatima Bosch.

  • Miss Grand International

    Miss Grand International

    Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) là một cuộc thi sắc đẹp thường niên do ông Nawat Itsaragrisil sáng lập và đặt trụ sở tại thành phố Bangkok, Thái Lan. Cuộc thi hướng tới thông điệp "Chấm dứt chiến tranh và bạo lực". Người chiến thắng có nghĩa vụ đến nhiều quốc gia trên thế giới để tham gia các hoạt động xã hội, nâng cao nhận thức cộng đồng về xóa bỏ xung đột cũng như tầm quan trọng của hòa bình.

    • Thành lập: 2013
    • Sáng lập: Nawat Itsaragrisil

  • Hoa hậu Hoàn vũ

    Hoa hậu Hoàn vũ

    Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế, được điều hành bởi Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ có trụ sở tại Mỹ. Cuộc thi được bắt đầu vào năm 1952 do công ty quần áo Pacific Mills ở California sáng lập. Năm 2015, cuộc thi này thuộc về WME/IMG cùng với cuộc thi Hoa hậu Mỹ (Miss USA) và Hoa hậu Tuổi Teen Mỹ (Miss Teen USA).

    • Thành lập: 1952
    • Trụ sở: New York, Mỹ

