Ông Kim Jong Un thị sát lính bắn tỉa

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Chủ tịch Kim đã đến thăm căn cứ huấn luyện tác chiến đặc biệt thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội và kiểm tra hoạt động huấn luyện của các đơn vị, bao gồm cả vũ khí và phương pháp huấn luyện.

Ông mô tả lính bắn tỉa là lực lượng được tuyển chọn kỹ lưỡng, đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng và được huấn luyện để thực hiện các hoạt động quân sự độc lập.

Ông cũng lưu ý, rằng ủy ban quân sự của đảng sẽ xem xét việc thành lập một trung tâm huấn luyện bắn tỉa trung ương thuộc Bộ Tổng tham mưu

Trong chuyến thị sát, Chủ tịch Kim đã kiểm tra một khẩu súng trường bắn tỉa nội địa mới được phân phối cho các đơn vị quân đội, mô tả đây là vũ khí "chính xác tầm xa" vượt trội.

Ông đã giám sát một cuộc diễn tập bắn đạn thật của đơn vị bắn tỉa, và một buổi huấn luyện của lực lượng đặc nhiệm.

Chủ tịch Kim kêu gọi hiện đại hóa vũ khí, cũng như phát triển các chiến thuật tác chiến tiên tiến, đồng thời cải thiện chất lượng trang phục ngụy trang cho lính bắn tỉa để phù hợp với điều kiện môi trường và thời tiết tại khu vực làm nhiệm vụ.

Bài báo được đăng tải vào ngày cuối cùng của cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn giữa Hàn Quốc và Mỹ mang tên “Lá chắn Tự do Ulchi”. Triều Tiên đã chỉ trích cuộc tập trận quân sự này, gọi đây là hành động khiêu khích nhằm vào Bình Nhưỡng.

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.