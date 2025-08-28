Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Ông Kim Jong Un thị sát lính bắn tỉa

  • Thứ năm, 28/8/2025 19:02 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã thị sát các đơn vị bắn tỉa và tác chiến đặc biệt tại một căn cứ huấn luyện, nhấn mạnh rằng việc tăng cường lực lượng tác chiến là “ưu tiên hàng đầu” trong công tác chuẩn bị đối phó với xung đột.

Kim Jong Un, thi sat, Linh ban tia, Quan doi Trieu Tien, Sung truong ban tia, Can cu huan luyen, Tap tran Han Quoc anh 1

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Chủ tịch Kim đã đến thăm căn cứ huấn luyện tác chiến đặc biệt thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội và kiểm tra hoạt động huấn luyện của các đơn vị, bao gồm cả vũ khí và phương pháp huấn luyện.
Kim Jong Un, thi sat, Linh ban tia, Quan doi Trieu Tien, Sung truong ban tia, Can cu huan luyen, Tap tran Han Quoc anh 2

Ông mô tả lính bắn tỉa là lực lượng được tuyển chọn kỹ lưỡng, đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng và được huấn luyện để thực hiện các hoạt động quân sự độc lập.
Kim Jong Un, thi sat, Linh ban tia, Quan doi Trieu Tien, Sung truong ban tia, Can cu huan luyen, Tap tran Han Quoc anh 3

“Việc trang bị vũ khí toàn diện cho lực lượng tác chiến đặc biệt để biến họ thành lực lượng chủ chốt là ưu tiên hàng đầu của quân đội chúng ta”, Chủ tịch Kim nhấn mạnh.

Kim Jong Un, thi sat, Linh ban tia, Quan doi Trieu Tien, Sung truong ban tia, Can cu huan luyen, Tap tran Han Quoc anh 4

Ông cũng lưu ý, rằng ủy ban quân sự của đảng sẽ xem xét việc thành lập một trung tâm huấn luyện bắn tỉa trung ương thuộc Bộ Tổng tham mưu
Kim Jong Un, thi sat, Linh ban tia, Quan doi Trieu Tien, Sung truong ban tia, Can cu huan luyen, Tap tran Han Quoc anh 5

Trong chuyến thị sát, Chủ tịch Kim đã kiểm tra một khẩu súng trường bắn tỉa nội địa mới được phân phối cho các đơn vị quân đội, mô tả đây là vũ khí "chính xác tầm xa" vượt trội.
Kim Jong Un, thi sat, Linh ban tia, Quan doi Trieu Tien, Sung truong ban tia, Can cu huan luyen, Tap tran Han Quoc anh 6

Ông đã giám sát một cuộc diễn tập bắn đạn thật của đơn vị bắn tỉa, và một buổi huấn luyện của lực lượng đặc nhiệm.
Kim Jong Un, thi sat, Linh ban tia, Quan doi Trieu Tien, Sung truong ban tia, Can cu huan luyen, Tap tran Han Quoc anh 7

Chủ tịch Kim kêu gọi hiện đại hóa vũ khí, cũng như phát triển các chiến thuật tác chiến tiên tiến, đồng thời cải thiện chất lượng trang phục ngụy trang cho lính bắn tỉa để phù hợp với điều kiện môi trường và thời tiết tại khu vực làm nhiệm vụ.
Kim Jong Un, thi sat, Linh ban tia, Quan doi Trieu Tien, Sung truong ban tia, Can cu huan luyen, Tap tran Han Quoc anh 8

Bài báo được đăng tải vào ngày cuối cùng của cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn giữa Hàn QuốcMỹ mang tên “Lá chắn Tự do Ulchi”. Triều Tiên đã chỉ trích cuộc tập trận quân sự này, gọi đây là hành động khiêu khích nhằm vào Bình Nhưỡng.
Kim Jong Un, thi sat, Linh ban tia, Quan doi Trieu Tien, Sung truong ban tia, Can cu huan luyen, Tap tran Han Quoc anh 9

Kim Jong Un, thi sat, Linh ban tia, Quan doi Trieu Tien, Sung truong ban tia, Can cu huan luyen, Tap tran Han Quoc anh 10

Kim Jong Un, thi sat, Linh ban tia, Quan doi Trieu Tien, Sung truong ban tia, Can cu huan luyen, Tap tran Han Quoc anh 11

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Trải nghiệm Ikea, Starbucks kiểu Triều Tiên

Học hỏi các thương hiệu tiêu dùng phương Tây là một cách để Triều Tiên mang đến diện mạo hiện đại.

15:02 26/8/2025

Ông Trump ca ngợi Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự tin tưởng vào “tiềm năng to lớn” của Triều Tiên, đồng thời khẳng định mối quan hệ cá nhân “rất tốt” giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

07:44 26/8/2025

Triều Tiên bày tỏ quan ngại cuộc tập trận giữa Hàn Quốc và Mỹ

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 23/8 đã đăng tải tuyên bố của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên, trong đó bày tỏ quan ngại cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc.

23:20 23/8/2025

https://tienphong.vn/chu-tich-trieu-tien-thi-sat-don-vi-linh-ban-tia-keu-goi-hien-dai-hoa-vu-khi-post1773385.tpo

Minh Hạnh/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Kim Jong Un thị sát Lính bắn tỉa Quân đội Triều Tiên Súng trường bắn tỉa Căn cứ huấn luyện Tập trận Hàn Quốc Triều Tiên Hàn Quốc Mỹ Pháp Kim Jong Un Triều Tiên Huấn luyện quân sự Lực lượng tác chiến Vũ khí Triều Tiên Chiến thuật tác chiến Đối phó xung đột Quan hệ Mỹ Triều

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý