Ông Trump ca ngợi Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự tin tưởng vào “tiềm năng to lớn” của Triều Tiên, đồng thời khẳng định mối quan hệ cá nhân “rất tốt” giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, ông Trump cho rằng Triều Tiên là một quốc gia có nhiều cơ hội phát triển, đồng thời nhấn mạnh ông tin tưởng vào khả năng hợp tác trong tương lai.

“Tôi nghĩ ông ấy có một đất nước với tiềm năng rất lớn. Tôi có mối quan hệ tốt đẹp với Kim Jong Un. Tôi hy vọng mối quan hệ này sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng nhắc lại các cuộc tiếp xúc cá nhân với ông Kim Jong Un trong nhiệm kỳ đầu tiên (2017-2021). Ông cho biết đã có nhiều cuộc trao đổi thẳng thắn với nhà lãnh đạo Triều Tiên về các vấn đề quan trọng, dù không tiết lộ chi tiết nội dung.

Theo ông Trump, những cuộc trò chuyện này cho thấy tiềm năng hợp tác vẫn hiện hữu và có thể được thúc đẩy nếu hai bên duy trì kênh đối thoại cởi mở.

Đáng chú ý, ông Trump đặc biệt nhấn mạnh cuộc gặp lịch sử diễn ra vào năm 2019 tại khu phi quân sự ở biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc. Tại đây, ông đã vượt qua ranh giới và trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên.

Ông cho rằng sự kiện này là một dấu ấn đặc biệt trong nhiệm kỳ, đồng thời cho biết ông “thực sự thích” khoảnh khắc gặp gỡ trực tiếp với nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên tiếp tục là điểm nóng của khu vực Đông Bắc Á. Các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ - Triều từng diễn ra sôi động vào các năm 2018 và 2019 nhưng sau đó rơi vào bế tắc, do hai bên không tìm được tiếng nói chung về lộ trình và điều kiện dỡ bỏ trừng phạt.

Trong khi đó, các vụ thử tên lửa và căng thẳng quân sự tại bán đảo vẫn tiếp diễn, làm gia tăng lo ngại của cộng đồng quốc tế.

Giới quan sát cho rằng việc ông Trump công khai khẳng định mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với ông Kim Jong Un có thể được hiểu như một tín hiệu ngoại giao nhằm duy trì kênh liên lạc song phương.

Theo nhận định này, quan hệ cá nhân giữa các nhà lãnh đạo từng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra bước đột phá tạm thời vào năm 2018, khi hai bên tổ chức các hội nghị thượng đỉnh tại Singapore và Việt Nam.

Tuy nhiên, kết quả hạn chế của các cuộc gặp sau đó cho thấy chỉ riêng quan hệ cá nhân là chưa đủ để giải quyết những bất đồng sâu sắc về chính sách và an ninh.

Việc ông Trump tiếp tục bày tỏ niềm tin vào “tiềm năng to lớn” của Triều Tiên cũng được xem là gợi mở cho khả năng Mỹ sẵn sàng xem xét lại một số cơ hội hợp tác kinh tế - chính trị với Bình Nhưỡng, nếu các điều kiện quốc tế phù hợp.

Trong bối cảnh Washington và Bình Nhưỡng chưa tìm được tiếng nói chung về các vấn đề cốt lõi, việc duy trì một mối quan hệ đối thoại ít nhất có thể giúp giảm thiểu nguy cơ leo thang căng thẳng.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, phát biểu mới nhất của ông Trump cho thấy khả năng ngoại giao Mỹ - Triều có thể vẫn còn dư địa, đặc biệt nếu hai bên lựa chọn tiếp tục dựa vào kênh tiếp xúc ở cấp lãnh đạo cao nhất.

Dù chưa có dấu hiệu cho thấy các cuộc đàm phán sẽ sớm được nối lại, song việc nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên vẫn được xem là tín hiệu tích cực.