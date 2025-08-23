Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Triều Tiên bày tỏ quan ngại cuộc tập trận giữa Hàn Quốc và Mỹ

  • Thứ bảy, 23/8/2025 23:20 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 23/8 đã đăng tải tuyên bố của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên, trong đó bày tỏ quan ngại cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Tuyên bố cho rằng cuộc tập trận này đang đe dọa nghiêm trọng môi trường an ninh của Triều Tiên và đẩy tình hình trên bán đảo Triều Tiên và khu vực đến mức căng thẳng. Tuyên bố coi việc một số tàu chiến của Anh, tham gia cuộc tập trận hàng hải chung ở Thái Bình Dương, tiến vào căn cứ tác chiến Busan của Hàn Quốc và các lực lượng khác của những quốc gia thành viên Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) tham gia cuộc tập trận là "mối đe dọa quân sự" đối với Triều Tiên.

Tap tran My Han Quoc anh 1

Xe quân sự được triển khai tại căn cứ Humphreys ở Pyeongtaek, phía nam thủ đô Seoul, khi Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi ngày 18/8/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN.

Tuyên bố nhấn mạnh quân đội Triều Tiên sẽ tăng cường hơn nữa năng lực sẵn sàng của mình.

Triều Tiên đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh ngày 18/8, quân đội Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi (UFS), dự kiến kéo dài đến ngày 28/8, với mục tiêu chính là ứng phó với các mối đe dọa từ bên ngoài đối với an ninh trên Bán đảo Triều Tiên. Số lượng binh lính Hàn Quốc tham gia là khoảng 18.000 người, tương đương với năm ngoái.

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://baotintuc.vn/tap-tran-dien-tap/trieu-tien-bay-to-quan-ngai-cuoc-tap-tran-giua-han-quoc-va-my-20250823220510314.htm

TTXVN

Tập trận Mỹ Hàn Quốc Triều Tiên Hàn Quốc Mỹ Liên Hợp Quốc Lá chắn Tự do Ulchi UNC UFS Tập trận Quân đội Triều Tiên

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Triều Tiên

    Triều Tiên

    Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên - còn gọi là Triều Tiên, Bắc Triều Tiên hay Bắc Hàn - là một quốc gia Đông Á trên phần phía bắc Bán đảo Triều Tiên. Ở phía nam, nước này giáp biên giới với Hàn Quốc, nước từng cùng là một quốc gia duy nhất với quốc hiệu là Triều Tiên cho tới tận năm 1945. Biên giới phía bắc đa phần giáp với Trung Quốc dọc theo sông Áp Lục và Đồ Môn. Bắc Triều Tiên và Liên bang Nga có chung biên giới dài chỉ 18.3 km dọc theo sông Đồ Môn ở góc đông bắc đất nước. Triều Tiên và Hàn Quốc về lý thuyết vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh sau thỏa hiệp ngừng bắn vào ngày 27/7/1953.

    • Diện tích: 120.540 km²
    • Dân số: 25,49 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ: Tiếng Triều Tiên
    • Thủ đô: Bình Nhưỡng
    • Mã điện thoại: 850

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý