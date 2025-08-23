Triều Tiên bày tỏ quan ngại cuộc tập trận giữa Hàn Quốc và Mỹ

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 23/8 đã đăng tải tuyên bố của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên, trong đó bày tỏ quan ngại cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Tuyên bố cho rằng cuộc tập trận này đang đe dọa nghiêm trọng môi trường an ninh của Triều Tiên và đẩy tình hình trên bán đảo Triều Tiên và khu vực đến mức căng thẳng. Tuyên bố coi việc một số tàu chiến của Anh, tham gia cuộc tập trận hàng hải chung ở Thái Bình Dương, tiến vào căn cứ tác chiến Busan của Hàn Quốc và các lực lượng khác của những quốc gia thành viên Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) tham gia cuộc tập trận là "mối đe dọa quân sự" đối với Triều Tiên.

Xe quân sự được triển khai tại căn cứ Humphreys ở Pyeongtaek, phía nam thủ đô Seoul, khi Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi ngày 18/8/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN.

Tuyên bố nhấn mạnh quân đội Triều Tiên sẽ tăng cường hơn nữa năng lực sẵn sàng của mình.

Triều Tiên đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh ngày 18/8, quân đội Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi (UFS), dự kiến kéo dài đến ngày 28/8, với mục tiêu chính là ứng phó với các mối đe dọa từ bên ngoài đối với an ninh trên Bán đảo Triều Tiên. Số lượng binh lính Hàn Quốc tham gia là khoảng 18.000 người, tương đương với năm ngoái.