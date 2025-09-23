Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Duterte bị cáo buộc 3 tội ác chống loài người

  • Thứ ba, 23/9/2025 16:16 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Công tố viên tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) cáo buộc cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mắc 3 tội danh chống loài người liên quan tới chiến dịch chống ma túy khi ông tại nhiệm.

Ông Rodrigo Duterte giữ chức tổng thống Philippines từ năm 2016-2022. Ảnh: Reuters.

Bản cáo trạng, đề ngày 4/7 nhưng mới được công khai ngày 22/9, nêu rõ các cáo buộc chống lại cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, Guardian đưa tin.

3 cáo buộc đều xuất phát từ chiến dịch phòng chống sử dụng và buôn bán ma túy do ông Duterte thực hiện khi còn nắm giữ các chức vụ.

Cáo buộc đầu tiên cho rằng ông là "đồng phạm" trong 19 vụ việc từ năm 2013-2019 khi cựu tổng thống là thị trưởng thành phố Davao.

Tội danh thứ 2 liên quan đến 14 vụ "giết mục tiêu có giá trị cao" vào năm 2016-2017 khi ông Duterte là tổng thống. Còn tội danh cuối cùng về 43 vụ việc trong chiến dịch "thanh trừng" người bị cáo buộc sử dụng hoặc buôn bán ma túy.

Công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) cho rằng những vụ việc trên diễn ra trên khắp Philippines từ năm 2016-2018.

Ông Duterte đáng ra sẽ trình diện để nghe các cáo buộc, nhưng phiên tòa bị hoãn trong lúc chờ tòa án đánh giá tình trạng sức khỏe bị cáo. Hồi tháng 3, chính trị gia 80 tuổi bị bắt tại sân bay quốc tế Manila và đang bị ICC giam giữ ở nhà tù Scheveningen, The Hague, Hà Lan.

Luật sư Nicholas Kaufman cho biết thân chủ không thể ra tòa do suy giảm nhận thức nghiêm trọng, đồng thời thúc giục ICC hoãn phiên tòa xét xử ông Duterte vô thời hạn.

Tại phiên điều trần đầu tiên, ông Duterte dự bằng hình thức trực tuyến, trông mệt mỏi và gần như không nói gì.

Trí Ân

  • Rodrigo Duterte

    Rodrigo Duterte

    Rodrigo Duterte là tổng thống thứ 16 của Philippines. Ông từng làm luật sư và giữ chức thị trưởng thành phố Davao suốt hơn 22 năm. Được mệnh danh là "Donald Trump của Philippines", Duterte có tính cách nóng nảy và quyết liệt. Ông nổi tiếng với chính sách chống tội phạm không khoan nhượng, đặc biệt là tội phạm ma túy.

    • Ngày sinh: 28/03/1945
    • Hôn nhân: Đã ly hôn
    • Con: 4
    • Chiều cao: 1.68 m

  • Philippines

    Philippines
    • Thủ đô: Manila
    • Diện tích: 300.000 km2
    • Dân số: 104,92 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 313,6 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Peso
    • Mã điện thoại: +63
    • Ngôn ngữ: Tiếng Tagalog, tiếng Filipino, tiếng Anh

