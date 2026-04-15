Ong đốt tử vong một nhân viên bảo vệ rừng ở Gia Lai

  • Thứ tư, 15/4/2026 19:02 (GMT+7)
Tổ kiểm tra rừng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Quy Nhơn đi tuần tra bảo vệ rừng mùa nắng nóng tại khoảnh 7, tiểu khu 352, khu phố Long Thành thì bị ong đốt, trong đó 1 người tử vong.

Ảnh minh họa.

Ngày 15/4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Quang Minh xác nhận trên địa bàn phường xảy ra vụ việc một nhân viên bảo vệ rừng bị ong đốt gây tử vong trong lúc đi kiểm tra rừng. Ngoài ra, một số nhân viên khác cũng bị ong đốt nên phải cấp cứu tại bệnh viện.

Khoảng 12h ngày 15/4, Công an phường Quy Nhơn Tây tiếp nhận tin báo có 5 nhân viên bảo vệ rừng bị ong đốt tại khu vực rừng núi Long Mỹ (khu phố Long Thành, phường Quy Nhơn Tây).

Theo tin báo, khoảng 7h ngày 15/4, tổ kiểm tra rừng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Quy Nhơn gồm 5 người là: H.Th.V. (sinh năm 1986, ở phường Quy Nhơn Bắc); Ng.V.T. (sinh năm 1986), Ph.B.H. (sinh năm 1976), Ng.Q.H. (sinh năm 1980) cùng ở phường Quy Nhơn; L.P.Đ. (sinh năm 1983, ở phường Quy Nhơn Đông) đi tuần tra bảo vệ rừng mùa nắng nóng tại khoảnh 7, tiểu khu 352, khu phố Long Thành thì bị ong đốt (chưa rõ chủng loại ong).

Hậu quả, nhân viên H.Th.V. tử vong, các nạn nhân còn lại được người dân ứng cứu, đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Đối với trường hợp tử vong, lực lượng chức năng đưa thi thể về Trạm Bảo vệ rừng Long Mỹ để khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc.

Thông tin mới vụ 4 người chết bất thường trong căn nhà ở Gia Lai

Khi đến nhà em ruột của mình ở thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai, người anh trai bàng hoàng phát hiện nhiều người trong nhà đã tử vong.

12:07 11/4/2026

Hiện trường vụ nghi có nhiều người cùng gia đình tử vong ở Gia Lai

Một nguồn tin có mặt tại hiện trường cho biết các thi thể được phát hiện trong tình trạng bị cháy đen.

07:06 11/4/2026

Danh tính thanh niên nhổ nước bọt vào người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên hành hung người phụ nữ lớn tuổi ở tỉnh Gia Lai đã được xác minh, hiện cơ quan công an đang làm rõ các tình tiết để xử lý.

21:58 8/4/2026

Sự cô đơn ngày càng lan rộng trong xã hội

Thế kỷ cô đơn là cuốn sách phản ánh xã hội đương thời và tiên lượng viễn cảnh “mạnh ai nấy sống” ở mức đáng báo động trong tương lai. Theo tác giả, sự cô đơn của xã hội hiện đại gây nhiều hệ lụy lên sức khỏe tinh thần và thể chất của con người. Tác giả kiến nghị những giải pháp cần thiết để con người vượt qua "đại dịch cô đơn" này .

https://www.vietnamplus.vn/gia-lai-di-kiem-tra-rung-5-nhan-vien-bi-ong-dot-1-nguoi-tu-vong-post1105100.vnp

Sỹ Thắng/Vietnam+

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Đọc tiếp

    Chu tich Quoc hoi den Tho Nhi Ky hinh anh

    Chủ tịch Quốc hội đến Thổ Nhĩ Kỳ

    16 phút trước 20:16 15/4/2026

    0

    Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có bài phát biểu quan trọng, chia sẻ tầm nhìn của Việt Nam về các vấn đề toàn cầu và khu vực, đề xuất các giải pháp hành động thúc đẩy hợp tác liên nghị viện.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

