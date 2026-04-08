Danh tính thanh niên nhổ nước bọt vào người phụ nữ lớn tuổi

  • Thứ tư, 8/4/2026 21:58 (GMT+7)
Danh tính nam thanh niên hành hung người phụ nữ lớn tuổi ở tỉnh Gia Lai đã được xác minh, hiện cơ quan công an đang làm rõ các tình tiết để xử lý.

Liên quan vụ người phụ nữ lớn tuổi bị một nam thanh niên hành hung tại một quán ăn vỉa hè, chiều 8/4, ông Đặng Mạnh Cường, Bí thư phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, cho biết cơ quan công đã xác minh danh tính 3 người liên quan, đồng thời đang làm rõ các tình tiết, nguyên nhân vụ việc. "Quan điểm của địa phương là xử lý nghiêm để răn đe", ông Cường nói.

Như Tiền Phong đưa tin khoảng 4h40 ngày 7/4, tại quán bánh bèo trên đường Hoàng Văn Thụ (phường Quy Nhơn Nam), một nam thanh niên xảy ra mâu thuẫn với người phụ nữ lớn tuổi đang bán hàng tại quán.

Danh tinh anh 1

Bà L. đang nhập viện điều trị sau khi bị đánh đập.

Trong lúc cự cãi, nam thanh niên bê chồng ghế nhựa ném mạnh về phía người phụ nữ. Sau đó, người này còn nhổ nước bọt, chửi bới, đe dọa và tiếp tục hành hung nạn nhân.

Sự việc được camera an ninh ghi lại và một tài khoản chia sẻ lên mạng xã hội Facebook. Sau khi đoạn video lan truyền đã gây bức xúc trong dư luận, nhiều người bày tỏ phẫn nộ với hành vi côn đồ của nam thanh niên.

Nạn nhân là bà T.T.L (61 tuổi, phường Quy Nhơn Nam). Bà L. bị sưng nề, đau nhiều vùng ở đầu và mặt, xây xát da vùng mặt được người thân đưa đi khám, chữa trị tại Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa.

Kết quả xác minh thanh niên hành hung bà L. là Nguyễn Văn Ý (SN 1991, phường Quy Nhơn Nam). Hai người đi cùng là N.V.H (SN 1988) và T.V.B (SN 1993).

Kể lại sự việc, bà L. nói rằng không hề quen biết nam thanh niên đánh mình. Người này gây sự, chửi bới, nhổ nước bọt vào người rồi lao vào hành hung.

Cùng ngày 8/4, cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai cũng đang chỉ đạo Công an phường Quy Nhơn Nam phối hợp với phòng cảnh sát hình sự làm việc với Nguyễn Văn Ý để điều tra, xác minh vụ cố ý gây thương tích.

Cái nhìn mới về mối quan hệ gia đình

Bằng cách chia sẻ những câu chuyện, tình huống đã từng tham vấn, tiến sĩ Choi Kwang Huyn mang đến những cái nhìn mới về mối quan hệ gia đình thông qua cuốn sách Hai mặt của gia đình. Cuốn sách phân tích, mổ xẻ hàng loạt những tình huống xoay quanh cuộc sống gia đình như: ngoại tình, chứng nghiện một điều gì đó, lựa chọn người bạn đời tương đồng... Từ đó, sách giúp độc giả nhận thức đầy đủ nguyên nhân của sự việc, đồng thời tìm được cách chấp nhận và xoa dịu những tổn thương trong lòng.

Trương Định/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

