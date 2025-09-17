Ông chủ Vingroup quá giàu

Đà tăng 6% của cổ phiếu VIC trong phiên 17/9 đã giúp tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng cán mốc 14,2 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay, bỏ xa các tỷ phú Việt Nam khác.

Tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đã vượt 14 tỷ USD, lần đầu lọt top 188 người giàu nhất hành tinh. Ảnh: Bloomberg.

Trong phiên giao dịch 17/9, khi hầu hết cổ phiếu vốn hóa lớn chìm trong sắc đỏ, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup lại nổi lên như “người hùng” hiếm hoi nâng đỡ thị trường. Chỉ riêng mã chứng khoán này đã đóng góp hơn 7 điểm tăng cho VN-Index, giúp chỉ số chính thu hẹp đáng kể biên độ giảm trong phiên.

Với mức tăng 6%, thị giá VIC tiếp tục lập kỷ lục mới ở mốc 143.100 đồng/cổ phiếu. Đây là lần lập đỉnh thứ 3 chỉ trong vòng 2 tuần của cổ phiếu này, đưa tổng mức tăng VIC ghi nhận từ đầu năm đến nay lên tới 255%.

Nhờ đà bứt phá ấn tượng, vốn hóa của Tập đoàn Vingroup đã tăng thêm khoảng 400.000 tỷ đồng từ đầu năm, cán mốc 555.300 tỷ đồng , tương đương 21,3 tỷ USD . Thành tích này giúp Vingroup chính thức vượt qua Vietcombank để trở thành doanh nghiệp niêm yết có quy mô vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đặc biệt, đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC cũng kéo theo sự gia tăng đột biến trong giá trị tài sản của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng.

Theo số liệu thống kê trực tiếp từ Forbes, tổng tài sản của tỷ phú giàu nhất Việt Nam đã nâng lên mức kỷ lục mới ở 14,2 tỷ USD , tăng hơn 400 triệu USD chỉ trong 24 giờ qua.

Với giá trị tài sản khổng lồ này, ông Vượng hiện đứng thứ 188 trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới, ông cũng là người Việt Nam đầu tiên nằm trong nhóm 200 người giàu nhất hành tinh.

So với các tỷ phú USD khác trong nước, quy mô tài sản của ông Vượng đang bỏ xa phần còn lại, gấp khoảng 4 lần nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo - người đứng thứ hai trong danh sách - và gấp gần 12 lần so với Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang.

Nếu chỉ tính riêng lượng cổ phiếu VIC mà ông Vượng đang nắm giữ trực tiếp (khoảng 449,9 triệu cổ phiếu), giá trị khối tài sản này đã đạt trên 64.000 tỷ đồng , thiết lập một kỷ lục mới về giá trị sở hữu cổ phiếu cá nhân tại Việt Nam.

Đáng chú ý, đà tăng ấn tượng của VIC diễn ra trong bối cảnh Vingroup đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh sang nhiều lĩnh vực mới và thể hiện lập trường cứng rắn trước các thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội.

Chỉ trong vài ngày gần đây, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã công bố khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cáo buộc các đối tượng này đưa thông tin bịa đặt, xuyên tạc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín doanh nghiệp và tiềm ẩn nguy cơ dẫn dắt dư luận sai lệch.

Đại diện Vingroup khẳng định việc khởi kiện không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tập đoàn mà còn để bảo vệ môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, qua đó góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong xã hội.

Chỉ sau chưa đầy 24 giờ kể từ khi thông tin khởi kiện được công bố, hơn 50 kênh và trang mạng xã hội đã chủ động gỡ bỏ hoặc ẩn các nội dung sai sự thật. Một số cá nhân thậm chí đã công khai xin lỗi, đính chính thông tin trên nền tảng cá nhân hoặc gửi thư xin lỗi trực tiếp đến Vingroup và cơ quan chức năng, cam kết chấm dứt hành vi vi phạm.