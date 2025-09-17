Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Ông chủ Vingroup quá giàu

  • Thứ tư, 17/9/2025 16:37 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đà tăng 6% của cổ phiếu VIC trong phiên 17/9 đã giúp tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng cán mốc 14,2 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay, bỏ xa các tỷ phú Việt Nam khác.

Tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đã vượt 14 tỷ USD, lần đầu lọt top 188 người giàu nhất hành tinh. Ảnh: Bloomberg.

Trong phiên giao dịch 17/9, khi hầu hết cổ phiếu vốn hóa lớn chìm trong sắc đỏ, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup lại nổi lên như “người hùng” hiếm hoi nâng đỡ thị trường. Chỉ riêng mã chứng khoán này đã đóng góp hơn 7 điểm tăng cho VN-Index, giúp chỉ số chính thu hẹp đáng kể biên độ giảm trong phiên.

Với mức tăng 6%, thị giá VIC tiếp tục lập kỷ lục mới ở mốc 143.100 đồng/cổ phiếu. Đây là lần lập đỉnh thứ 3 chỉ trong vòng 2 tuần của cổ phiếu này, đưa tổng mức tăng VIC ghi nhận từ đầu năm đến nay lên tới 255%.

Nhờ đà bứt phá ấn tượng, vốn hóa của Tập đoàn Vingroup đã tăng thêm khoảng 400.000 tỷ đồng từ đầu năm, cán mốc 555.300 tỷ đồng, tương đương 21,3 tỷ USD. Thành tích này giúp Vingroup chính thức vượt qua Vietcombank để trở thành doanh nghiệp niêm yết có quy mô vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đặc biệt, đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC cũng kéo theo sự gia tăng đột biến trong giá trị tài sản của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng.

Theo số liệu thống kê trực tiếp từ Forbes, tổng tài sản của tỷ phú giàu nhất Việt Nam đã nâng lên mức kỷ lục mới ở 14,2 tỷ USD, tăng hơn 400 triệu USD chỉ trong 24 giờ qua.

Với giá trị tài sản khổng lồ này, ông Vượng hiện đứng thứ 188 trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới, ông cũng là người Việt Nam đầu tiên nằm trong nhóm 200 người giàu nhất hành tinh.

So với các tỷ phú USD khác trong nước, quy mô tài sản của ông Vượng đang bỏ xa phần còn lại, gấp khoảng 4 lần nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo - người đứng thứ hai trong danh sách - và gấp gần 12 lần so với Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang.

Nếu chỉ tính riêng lượng cổ phiếu VIC mà ông Vượng đang nắm giữ trực tiếp (khoảng 449,9 triệu cổ phiếu), giá trị khối tài sản này đã đạt trên 64.000 tỷ đồng, thiết lập một kỷ lục mới về giá trị sở hữu cổ phiếu cá nhân tại Việt Nam.

Đáng chú ý, đà tăng ấn tượng của VIC diễn ra trong bối cảnh Vingroup đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh sang nhiều lĩnh vực mới và thể hiện lập trường cứng rắn trước các thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội.

Chỉ trong vài ngày gần đây, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã công bố khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cáo buộc các đối tượng này đưa thông tin bịa đặt, xuyên tạc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín doanh nghiệp và tiềm ẩn nguy cơ dẫn dắt dư luận sai lệch.

Đại diện Vingroup khẳng định việc khởi kiện không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tập đoàn mà còn để bảo vệ môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, qua đó góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong xã hội.

Chỉ sau chưa đầy 24 giờ kể từ khi thông tin khởi kiện được công bố, hơn 50 kênh và trang mạng xã hội đã chủ động gỡ bỏ hoặc ẩn các nội dung sai sự thật. Một số cá nhân thậm chí đã công khai xin lỗi, đính chính thông tin trên nền tảng cá nhân hoặc gửi thư xin lỗi trực tiếp đến Vingroup và cơ quan chức năng, cam kết chấm dứt hành vi vi phạm.

Vị trí doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất Việt Nam đổi chủ

Cổ phiếu VIC tăng 6% trong phiên hôm nay, đưa vốn hóa Tập đoàn Vingroup vượt 555.000 tỷ đồng, chính thức vượt Vietcombank để trở thành doanh nghiệp niêm yết lớn nhất Việt Nam.

2 giờ trước

Tỷ phú Trần Đình Long sắp có thêm một công ty niêm yết

CTCP Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) chuẩn bị IPO tối đa 30 triệu cổ phiếu, dự kiến niêm yết trên HoSE vào tháng 12/2025 với mã HPA.

6 giờ trước

Cổ phiếu tăng trần sau khi công ty công bố kế hoạch lập sàn tiền số

Cổ phiếu VIX gây chú ý khi tăng trần trong phiên 15/9, đóng góp lớn vào đà bứt phá của VN-Index và củng cố vị thế nhà môi giới lớn thứ hai trên thị trường.

16:48 15/9/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

tài sản phạm nhật vượng Tiền mã hóa Vingroup Nguyễn Thị Phương Thảo Masan Nguyễn Đăng Quang phạm nhật vượng tỷ phú vingroup

  • Nguyễn Thị Phương Thảo

    Nguyễn Thị Phương Thảo

    Nguyễn Thị Phương Thảo hiện là tổng giám đốc của hãng hàng không VietJet Air, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng HDBank. Bà là người Việt Nam thứ 2 được Forbes ghi nhận là tỷ phú USD với tài sản ước tính khoảng 1,7 tỷ USD (2017).

    • Năm sinh: 1970
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chồng: Nguyễn Thanh Hùng

  • Nguyễn Đăng Quang

    Nguyễn Đăng Quang

    Ông Nguyễn Đăng Quang hiện là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Masan Group). Theo định giá của Forbes ngày 5/3/2019, tài sản ông Nguyễn Đăng Quang đạt mức 1,3 tỷ USD, xếp thứ 1.717 thế giới.

    • Năm sinh: 23/8/1963
    • Nơi sinh: Quảng Trị

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • Masan Group

    Masan Group

    Tiền thân của Masan Group là công ty Cổ phần Hàng hải Masan hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển. Sau đó, mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực hàng tiêu dùng, sản phẩm đóng gói và tài chính, ngân hàng. Năm 2010, Masan tiến vào lĩnh vực khoáng sản khi tiến hành mua lại dự án Núi Pháo từ Dragon Capital.

    • Thành lập: 2004
    • Mã cổ phiếu: MSN

Đọc tiếp

Gia nha Ha Noi bo xa thu nhap hinh anh

Giá nhà Hà Nội bỏ xa thu nhập

3 giờ trước 14:36 17/9/2025 Kinh doanh Kinh doanh

0

Trong khi thu nhập bình quân đầu người 10 năm qua chỉ tăng từ 4,1 triệu đồng/tháng lên 8,3 triệu đồng/tháng thì giá mỗi m2 căn hộ biến động từ 25 triệu đồng lên hơn 75 triệu đồng.

