Ông chủ Thaco nêu chi tiết phương án vốn làm đường sắt cao tốc

Chia sẻ chi tiết phương án tài chính làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Chủ tịch Trần Bá Dương cho biết Thaco có thể góp vốn bằng phần lớn lợi nhuận, ước đạt 15.000 tỷ đồng/năm.

Chủ tịch Trần Bá Dương cho rằng nếu làm được dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Thaco và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sẽ phát triển và xây dựng được nền công nghiệp luyện kim, cơ khí nặng... Ảnh: Lê Quân.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trường Hải (Thaco) Trần Bá Dương vừa có thư ngỏ gửi cổ đông liên quan đến đề xuất đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Trong thư, ông Dương cho biết trong khi đề xuất này của Thaco đang được Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, nhiều cổ đông, đối tác và một số cán bộ nhân viên cũng như dư luận xã hội đã bày tỏ sự quan tâm và đặt ra nhiều câu hỏi, đặc biệt về cơ cấu tài chính và khả năng thực hiện dự án.

Thaco có thể đáp ứng tối thiểu 6,26 tỷ USD vốn dự án

Trước đó, Thaco đề xuất tổng mức đầu tư của dự án, không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng, là 1,562 triệu tỷ đồng , tương đương khoảng 61,35 tỷ USD .

Trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và khi có thiết kế cơ sở được phê duyệt, tập đoàn sẽ nghiên cứu để có các giải pháp, biện pháp tiết giảm tối đa tổng vốn đầu tư, đáp ứng mục tiêu của dự án.

Thaco cũng đã đề xuất thành lập một công ty thực hiện dự án do tập đoàn nắm cổ phần chi phối ít nhất 51%, để đảm nhiệm vai trò chủ đạo trong quản trị, điều hành và vận hành dự án một cách thống nhất.

Đồng thời, tập đoàn mời gọi các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp Nhà nước (do Nhà nước chỉ định) trong nước tham gia đến 49% vốn, với nguyên tắc toàn bộ cổ đông có quyền lợi và nghĩa vụ theo tỷ lệ sở hữu.

Theo Thaco, doanh nghiệp dự án chịu trách nhiệm thu xếp 20% tổng vốn đầu tư, tương ứng khoảng 312.000 tỷ đồng ( 12,27 tỷ USD ), trong đó Thaco chịu trách nhiệm thu xếp 51% là 159.120 tỷ đồng ( 6,26 tỷ USD ).

Phần vốn 80% còn lại, tương ứng khoảng 49,08 tỷ USD , sẽ là vốn vay từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước. Thaco đề xuất Chính phủ bảo lãnh và hỗ trợ lãi suất cho khoản vay này trong vòng 30 năm. Việc hoàn trả phần vốn này cho các tổ chức tín dụng được Nhà đầu tư thực hiện theo phương án tài chính được ký kết.

Cả hai phần vốn này sẽ được giải ngân theo tiến độ đầu tư của dự án trong thời gian 7 năm, kể từ khi Nhà nước bàn giao mặt bằng sạch, với cam kết không dùng vốn vay cho mục đích khác.

Riêng với số vốn 159.120 tỷ đồng ( 6,26 tỷ USD ) do Thaco chịu trách nhiệm thu xếp trong 7 năm, bình quân 22.730 tỷ đồng mỗi năm, tương đương từ 860,8 triệu đến hơn 1 tỷ USD (ước tính bắt đầu từ năm 2027), tập đoàn dự định tăng vốn và bán cổ phần tại Thaco và các tập đoàn thành viên.

Cụ thể, ông Trần Bá Dương cho biết ông và gia đình sẽ tăng vốn, bán cổ phần tại các tập đoàn thành viên đến mức Thaco nắm giữ 51%.

Đồng thời, tại Thaco, sẽ tăng vốn đến mức ông và gia đình chỉ nắm giữ 51% vốn.

Ngoài ra, nếu cần thiết, tập đoàn có thể sử dụng phần lớn lợi nhuận sau thuế hàng năm, ước đạt 15.000 tỷ đồng /năm, để góp vốn thực hiện dự án.

"Như vậy, Thaco đáp ứng tối thiểu 51% vốn là 159.120 tỷ đồng , tương đương khoảng 6,26 tỷ USD và có thể đến 20% tổng vốn đầu tư của dự án", ông Dương cho biết.

KẾT QUẢ LỢI NHUẬN SAU THUẾ HÀNG NĂM CỦA THACO Nguồn: BCTC DN; HNX. Nhãn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 3376 7393 8531 5465 6947 5571 3817 5294 7420 2734

Về năng lực tài chính, tính đến ngày 31/3, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của toàn Thaco là 2,54 lần. Ông Dương cho rằng đây là mức an toàn, đặc biệt khi danh mục bất động sản của doanh nghiệp vẫn đang được ghi nhận theo giá trị sổ sách thấp hơn nhiều so với thị trường.

Đồng thời, vừa qua, Kết luận số 77/KL/TU của Bộ Chính trị đã gỡ vướng cho các hợp đồng BT tại Thủ Thiêm. Theo đó, TP.HCM sẽ thanh toán số tiền nợ 7.600 tỷ đồng bằng các lô đất cho Thaco và Khu đô thị Sala sẽ được tiếp tục bán hàng, triển khai xây dựng trong năm nay.

Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Thaco trong những tháng đầu năm nay vẫn bám sát kế hoạch đã đề ra từ đầu năm.

"Có thể nói, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh được sự đồng hành của các ngân hàng trong và ngoài nước một cách minh bạch, nhất là kiểm soát rủi ro về tài chính", ông Dương nhấn mạnh.

Cam kết quản trị, thực hiện tốt dự án

Chủ tịch Trần Bá Dương nhấn mạnh dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là một dự án có quy mô rất lớn, rất thách thức về nhiều công nghệ, kỹ thuật được tích hợp với yêu cầu về an toàn, an ninh rất cao.

Tuy nhiên, nếu làm được thì thông qua dự án này, Thaco và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phát triển và xây dựng được nền công nghiệp luyện kim, cơ khí nặng và chính xác, công nghiệp số, tin hiệu và điều khiển.

Ông nhấn mạnh Thaco phải cầu thị mời các doanh nghiệp Việt Nam trên tinh thần học hỏi thông qua chuyển giao công nghệ và thực hành một cách nghiêm túc, đảm bảo mọi yêu cầu và tiêu chuẩn của dự án. Đơn cử, một số hạng mục mang tính chiến lược như quản lý vận hành, an toàn, an ninh sẽ do các doanh nghiệp Nhà nước đảm trách.

Theo ông Dương, dự án này trực tiếp không mang lại lợi nhuận nhưng sẽ giúp Thaco và các doanh nghiệp Việt Nam phát triển theo hướng công nghiệp và công nghệ, qua đó rút ngắn khoảng cách chênh lệch với các nước trong khu vực và trên thế giới trong bối cảnh hội nhập.

Trong thời gian tới, nếu được yêu cầu từ Chính phủ, Thaco sẽ trình Đề án thực hiện dự án chi tiết và cụ thể hơn với năng lực và trình độ của mình một cách trung thực và cầu thị, thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm cao nhất để đóng góp cho dự án.

"Nếu Thaco được tham gia dự án thì quý cổ đông, quý đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên hãy đồng lòng cao nhất với Thaco và cá nhân tôi. Với cương vị là người đứng đầu, tôi xin cam kết sẽ quản trị, điều hành để thực hiện tốt dự án và không làm suy yếu gì về kế hoạch sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực Thaco đang thực hiện và ngược lại là bổ trợ cho hệ sinh thái Thaco nhiều hơn", ông Dương chia sẻ.

Ngoài Thaco, VinSpeed - công ty con của Vingroup cũng đã có văn bản đề xuất đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan nghiên cứu các đề xuất của doanh nghiệp và báo cáo cấp có thẩm quyền.