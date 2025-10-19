'Ông chủ' Gucci sắp bán mảng mỹ phẩm 4 tỷ USD cho L’Oréal

Sau giai đoạn suy yếu vì nhu cầu giảm, đặc biệt tại Trung Quốc, Kering chuẩn bị bán mảng làm đẹp 4 tỷ USD cho L’Oréal, đánh dấu bước đi chiến lược của tân CEO Luca De Meo.

Một cửa hàng mỹ phẩm của Gucci tại Thành Đô (Trung Quốc). Ảnh: Gucci Beauty.

Tập đoàn xa xỉ Pháp Kering, chủ sở hữu thương hiệu Gucci, đang đàm phán bán mảng kinh doanh mỹ phẩm cho L’Oréal trong thương vụ có giá trị khoảng 4 tỷ USD , theo Wall Street Journal.

Nguồn tin cho biết L’Oréal - tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất thế giới - sẽ mua lại thương hiệu nước hoa cao cấp Creed và giành quyền phát triển các dòng sản phẩm làm đẹp gắn liền với các nhãn thời trang thuộc Kering như Bottega Veneta, Balenciaga và Alexander McQueen. Thỏa thuận có thể được công bố ngay trong tuần tới.

Nếu hoàn tất, thương vụ sẽ đánh dấu bước đi chiến lược quan trọng của tân CEO Luca De Meo - người vừa chính thức nhậm chức tháng 9 vừa qua, trong nỗ lực giảm gánh nặng nợ nần và phục hồi niềm tin nhà đầu tư. Tính đến cuối tháng 6, nợ ròng của Kering đạt 11,1 tỷ USD .

Trong nhiều quý liên tiếp, tập đoàn này phải chật vật vực dậy doanh số sụt giảm của Gucci, khi thị trường hàng xa xỉ toàn cầu bị ảnh hưởng nặng bởi sức mua yếu tại Trung Quốc - động lực tăng trưởng chủ chốt suốt hơn một thập kỷ qua.

Tuy nhiên, kể từ khi Kering công bố bổ nhiệm De Meo hồi giữa tháng 6, giá cổ phiếu tập đoàn đã tăng khoảng 60%, phản ánh kỳ vọng của giới đầu tư về hướng đi mới dưới thời vị CEO này.

Kering - "ông chủ" của hàng loạt thương hiệu đình đám như Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent và Balenciaga - mới chỉ thành lập mảng mỹ phẩm vào năm 2023 với mục tiêu mở rộng sang lĩnh vực làm đẹp. Tuy nhiên, hiệu quả kinh doanh chưa đạt kỳ vọng.

Khi được Bloomberg News liên hệ, Kering từ chối bình luận về thông tin thương vụ.

Trong khi đó, L’Oréal, tập đoàn mỹ phẩm hàng đầu thế giới với danh mục sản phẩm trải rộng từ L’Oréal Paris, Garnier đến Maybelline New York, được cho là sẽ củng cố vị thế dẫn đầu trong thị trường làm đẹp toàn cầu nếu thương vụ hoàn tất.

Đáng chú ý, Reuters cũng cho biết L’Oréal gần đây được đại diện của Tập đoàn Armani tiếp cận, sau khi "đế chế làm đẹp" này được nêu đích danh trong di chúc của nhà thiết kế Giorgio Armani như một trong những bên được ưu tiên mua cổ phần thiểu số của hãng thời trang Italy danh tiếng.