Onana chốt tương lai

"Nhiều thời điểm thủ môn người Cameroon phải đối mặt với hàng loạt chỉ trích sau những sai lầm nghiêm trọng, nhưng anh vẫn xác định sẽ gắn bó với sân Old Trafford cho mùa giải 2025/26", ESPN viết.

MU được cho là quan tâm tới Emiliano Martinez của Aston Villa. Nhưng thủ môn không phải là vị trí ưu tiên hàng đầu. Do khó bán người gác đền 29 tuổi, MU cũng không thực sự đẩy mạnh việc theo đuổi nhà vô địch World Cup 2022.

Gia nhập MU vào hè 2023 từ Inter Milan với mức giá 43,8 triệu bảng, Onana được kỳ vọng sẽ là sự thay thế xứng đáng cho David de Gea, không chỉ ở khả năng cứu thua mà còn trong vai trò thủ môn quét, tham gia xây dựng lối chơi từ phía sau.

Tuy nhiên, những sai sót trong các trận đấu quan trọng, đặc biệt là tại Champions League và Europa League, khiến Onana không thể duy trì được sự ổn định cần thiết. Phong độ trồi sụt của Onana là lý do MU chưa nhận được lời đề nghị chính thức nào.

Hợp đồng hiện tại của Onana còn kéo dài tới 3 năm, và với tình hình tài chính của CLB hiện tại, việc bán anh trong hè này là không khả thi. Do đó, giữ Onana lại trở thành lựa chọn khả dĩ của "Quỷ đỏ".

Tuy nhiên, quyết định này có thể chỉ là giải pháp tạm thời. MU vẫn tập trung vào những mục tiêu quan trọng hơn trong kỳ chuyển nhượng này, như bổ sung tiền đạo và cải thiện hàng thủ. Onana cần chứng minh anh có thể vượt qua áp lực và trở lại với phong độ cao nhất để giữ vững vị trí số một trong khung gỗ.

Với MU, tương lai của Onana vẫn còn bỏ ngỏ. Mùa giải 2025/26 có thể là cơ hội cuối cùng để thủ môn này khẳng định mình tại Old Trafford, hoặc chấm dứt hành trình sớm hơn dự kiến.

