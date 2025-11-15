OgeNus công khai bạn gái?

OgeNus gây chú ý khi đăng ảnh thân mật với TikToker Ciin kèm lời chúc sinh nhật. Hình ảnh nhanh chóng lan truyền, làm dấy lên nghi vấn hẹn hò.

Mới đây, trên trang cá nhân, rapper OgeNus gây chú ý khi đăng ảnh chụp cùng TikToker Ciin. Trong hình, cả hai có những tương tác thân mật, thể hiện cử chỉ tình cảm. Kèm bài đăng, OgeNus viết: “hpbd (PV: chúc mừng sinh nhật) em bé của tổng”.

Động thái của nam rapper được cho là đang công khai mối quan hệ tình cảm với Ciin. Ngay sau đó, OgeNus nhanh chóng xoá hình ảnh kể trên. Tuy nhiên, ảnh chụp lại bài đăng lập tức lan truyền, thu hút nhiều lượt tương tác. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngạc nhiên, đồng thời gửi lời chúc mừng nam rapper.

Cặp đôi từng vướng nghi vấn hẹn hò trước đó. Ảnh: @ogenus.

Trước đó, mạng xã hội cũng rộ nhiều tin đồn CiiN và OgeNus đang hẹn hò, xuất phát từ những đoạn clip cả hai cùng xuất hiện tại một số địa điểm và một vài chi tiết trùng hợp.

OgeNus, tên thật Nguyễn Tuấn Duy (sinh năm 1997), bắt đầu hoạt động nghệ thuật sau khoảng 18 tháng làm thực tập sinh tại FNC Entertainment (Hàn Quốc). Sau đó, anh được biết đến qua Rap Việt mùa 3 cùng một số sản phẩm cá nhân như Nàng, Sau Đêm Qua, Làm Lành. Năm 2025, anh phát hành album THỜI.

Gần đây, OgeNus tham gia Anh trai “say hi” mùa 2. Trong chương trình, nam rapper gây ấn tượng bởi khả năng kết hợp rap và trình diễn sân khấu linh hoạt, tạo năng lượng tốt trong phần thi của mình. Ở Live Stage 2, anh rơi vào nhóm nguy hiểm do điểm bình chọn thấp, nhưng vì đây là vòng không loại nên OgeNus tiếp tục góp mặt trong các tập tiếp theo.

CiiN, tên thật Bùi Thảo Ly (sinh năm 1997), là TikToker và vũ công được biết đến qua các video nhảy và nội dung giải trí trên mạng xã hội. Trước đó, cô từng hoạt động trong vũ đoàn và xuất hiện trong một số MV của nghệ sĩ Việt.