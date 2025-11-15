Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Huỳnh Hiểu Minh ám ảnh Triệu Vy

  • Thứ bảy, 15/11/2025 09:09 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Huỳnh Hiểu Minh giới thiệu mỹ nhân mới ký hợp đồng với công ty. Tuy nhiên, công chúng cho rằng nam diễn viên vẫn còn nhớ mãi tình đầu Triệu Vy.

Sina đưa tin Huỳnh Hiểu Minh thông báo ký hợp đồng quản lý với nghệ sĩ trẻ Bạch Dực Nhữ sinh năm 2003. Cô là mỹ nhân gốc Tân Cương sở hữu đôi mắt to tròn, chiều cao 1,72 quyến rũ, đôi chân dài thon gọn.

Chủ đề "Huỳnh Hiểu Minh ký hợp đồng với nghệ sĩ có đôi mắt rất to" thu hút tới 130 triệu lượt đọc, đứng top một đề tài nóng trên mạng xã hội Weibo. Màn ra mắt của Bạch Dực Nhữ khá thành công khi cô được quan tâm và biết tới ngay khi vừa xuất hiện.

Huynh Hieu Minh anh 1Huynh Hieu Minh anh 2

Bạch Dực Nhữ là mỹ nhân mới lọt vào mắt xanh của Huỳnh Hiểu Minh. Cô được nhận xét có nhiều nét giống Triệu Vy, Angelababy.

Theo Sina, việc Huỳnh Hiểu Minh chào mừng nghệ sĩ mới gây chú ý vì nhan sắc của Bạch Dực Nhữ khá đặc biệt. Cô sở hữu đôi mắt to tròn giống với Triệu Vy, đôi môi dày hờn dỗi giống hệt vợ cũ. Ngoài ra, khán giả còn nhận xét ngoại hình Bạch Dực Nhữ có nét giống Yoon Eun Hye và Hashimoto Kanna. Khán giả cho rằng Huỳnh Hiểu Minh luôn tìm các cô gái có ngoại hình khá giống với Triệu Vy - mối tình đầu trong lòng anh.

Trước đó, Huỳnh Hiểu Minh từng thổ lộ anh si tình với Triệu Vy ngay từ lần đầu gặp cô tại lớp diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Nam diễn viên từng chia sẻ: "Triệu Vy là cô gái đầu tiên trong lớp tôi nhìn thấy khi bước vào trường điện ảnh. Đây là định mệnh rồi chăng. Cô ấy rất xinh đẹp, tôi nghĩ đó mới là thiên tiên mỹ nữ ngoài đời".

Trong một chương trình khác, Huỳnh Hiểu Minh thừa nhận: "Cô ấy là mối tình đầu của tôi. Chỉ là tôi đơn phương thích cô ấy thôi. Trong mắt tôi, cô ấy giống như một nàng tiên".

Huynh Hieu Minh anh 3

Huỳnh Hiểu Minh là bạn thân của Triệu Vy trong nhiều năm. Anh từng yêu đơn phương ngôi sao Hoàn Châu cách cách.

Trong nhiều năm, họ là bạn bè thân thiết đóng chung phim, tham gia show giải trí cùng nhau. Huỳnh Hiểu Minh khẳng định chỉ cần Triệu Vy nhờ vả anh sẽ luôn có mặt ngay lập tức. Sau này, khi Huỳnh Hiểu Minh hẹn hò Angelababy, Diệp Kha, khán giả cho rằng họ đều sở hữu đôi mắt to giống Triệu Vy. Vì vậy, khi Bạch Dực Nhữ được giới thiệu, khán giả cho rằng tiêu chuẩn chọn người đẹp của Huỳnh Hiểu Minh không thay đổi, anh vẫn nhớ mãi Triệu Vy.

Bạch Dực Nhữ cũng được khen ngợi sở hữu vẻ trẻ trung, cuốn hút, phong cách thời trang có cá tính riêng. Nữ diễn viên từng tham gia một số bộ phim như Nhạn hồi thời (tên cũ Quý nữ do Trần Đô Linh đóng chính). Hè năm nay, người đẹp 22 tuổi tham gia bộ phim Ngọc minh trà cốt, hợp tác Hầu Minh Hạo và Cổ Lực Na Trát.

Huynh Hieu Minh anh 4Huynh Hieu Minh anh 5Huynh Hieu Minh anh 6Huynh Hieu Minh anh 7

Bạch Dực Nhữ vừa ra mắt đã gây chú ý với khán giả.

Công thức kiếm tiền của Taylor Swift

Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.

Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.

Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.

Hương Giang chấm cho mình 5 điểm

Hương Giang giải thích gặp sự cố trang phục, phải tìm đồ bảo hộ để tránh khoảnh khắc hớ hênh ngay sát giờ thi. Chính vì vậy, cô bị căng thẳng, không tự tin.

3 giờ trước

Tiếc cho Minh Hằng

Minh Hằng trở lại sau 7 năm im ắng trong âm nhạc nhưng MV "Director" của cô chưa đáp ứng được kỳ vọng, thậm chí bị chê về ca từ.

4 giờ trước

Động thái của Vũ Thúy Quỳnh

Sau khi Đức Phạm công khai chuyện hẹn hò, Vũ Thúy Quỳnh vẫn giữ im lặng. Trong bài đăng mới, khi có bình luận nhắc đến vấn đề tình cảm, cô cũng không phản hồi.

4 giờ trước

Minh Vũ/Tiền Phong

Huỳnh Hiểu Minh Triệu Vy Angelababy Triệu Vy hoa ngữ giải trí

  • Triệu Vy

    Triệu Vy

    Triệu Vy (Vicki Zhao) là nữ diễn viên, đạo diễn và ca sĩ người Trung Quốc. Cô được coi là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất ở Trung Quốc và khu vực nói tiếng Trung Quốc, và là một trong những nữ diễn viên được trả lương cao nhất. Ở Việt Nam, Triệu Vy được biết đến nhiều nhất với vai Tiểu Yến Tử trong phim truyền hình Hoàn Châu Cách Cách.

    • Ngày sinh: 12/3/1976
    • Chiều cao: 1.66m
    • Phim nổi bật: Hoàn Châu cách cách 1 & 2, Cô em họ Cát Tường, Duyên phận năm 2000, Quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm, Tân dòng sông ly biệt, Họa Bì 1 & 2, Xích Bích, Hoa Mộc Lan, Lạc lối ở Hồng Kông
    • Album nhạc: Swallow, Magic of Love (1999), The Last Separation (2001), Afloat (2004), Double (2005), Angel's Suitcase (2007), We're All Great Directors (2009)

  • Angelababy

    Angelababy

    Tên thật là Dương Dĩnh, cô là nữ diễn viên, người mẫu Trung Quốc mang 1/4 dòng máu Đức. Angelababy được Southern Metropolis Daily gọi là một trong "Tân Tứ Tiểu Hoa Đán". Forbes đã 4 lần liên tiếp bình chọn Angelababy vào "Top 100 Người Nổi Tiếng Quyền Lực Nhất Trung Quốc". Ngoài ra, cô còn tham gia diễn xuất trong phim điện ảnh Hollywood Mật Danh 47.

    • Năm sinh: 28/2/1989
    • Nơi sinh: Thượng Hải, Trung Quốc
    • Chiều cao: 1.68 m
    • Chồng: Huỳnh Hiểu Minh

Huong Giang gay ban tan hinh anh

Hương Giang gây bàn tán

12 giờ trước 21:31 14/11/2025

0

Tại phần thi áo tắm diễn ra hôm 14/11, Hương Giang bị khán giả nhận xét biểu cảm căng thẳng, chưa thực sự tự tin như mong đợi.

